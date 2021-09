Công an Hà Nội điều tra nhiều vụ có dấu hiệu thao túng thị trường chứng khoán Công an TP Hà Nội mới đây nhận được thư cảm ơn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) trong công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, xử lý vi phạm pháp luật trên thị trường chứng khoán. Theo đó, Phòng An ninh Kinh tế, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu đã xác minh, điều tra, giúp UBCKNN thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng trong vụ việc chưa đến mức xử lý hình sự với mức phạt tiền cao. Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã điều tra truy tìm đối tượng phát tán tài liệu giả mạo. Căn cứ kết quả xác minh của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, ngày 5/8, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã xử phạt đối tượng cung cấp thông tin sai sự thật và cung cấp công văn giả mạo trên mạng xã hội.