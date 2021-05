Công an TP.Hà Nội khởi tố vụ án; khởi tố bị can với 3 đối tượng liên quan 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo ‘khủng’ về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Các đối tượng gồm tạm giữ hình sự đối với Phạm Thị Thái (SN 1985), Vũ Đình Hùng (SN 1983) và Phạm Mạnh Hùng (SN 1985). Trong đó, Cơ quan CSĐT đã tạm giữ hình sự hai đối tượng là Vũ Đình Hùng và Phạm Mạnh Hùng; riêng Phạm Thị Thái được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Đối tượng Phạm Thị Thái.

Đối tượng Vũ Đình Hùng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm (PCTP) sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội phát hiện nhóm đối tượng có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành các sàn giao dịch vàng, ngoại tệ không được cấp phép của Nhà nước để lôi kéo người chơi nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Được sự đồng ý của Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm (PCTP) sử dụng công nghệ cao xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên sàn giao dịch vàng, ngoại hối trái phép Rforex.

Đội phòng, chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế (Đội 6), Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội, được lãnh đạo đơn vị giao nhiệm vụ nắm bắt thông tin về ổ nhóm đối tượng trên. Khi bắt tay vào chuyên án, các trinh sát gặp không ít khó khăn. Song bằng sự quyết tâm, các trinh sát Đội 6 đã không nản lòng, tích cực vào cuộc điều tra.

Đối tượng Phạm Mạnh Hùng.

Quá trình dày công trinh sát, xác minh ban đầu, lực lượng Công an xác định nhóm đối tượng này hoạt động ở nhiều địa bàn khác nhau, trong đó tập trung ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Quá trình hoạt động, các đối tượng đã lôi kéo nhiều người chơi tham gia. Tổ công tác của đơn vị đã làm việc với chị N.T.A (trú tại Hà Nội), một trong những nạn nhân của vụ việc. Theo lời kể của chị A thì khoảng tháng 4/2020, chị được mời tham gia đầu tư tiền vào sàn forex Rforex (www.rforex.com), có nguồn gốc từ Anh. Do tin tưởng, chị N.T.A đã đồng ý tham gia và nhiều lần giao dịch chuyển tiền vào sàn khoảng 8,3 tỷ đồng. Khi chị N.T.A định rút tiền, các đối tượng đã thuyết phục chị để lại tiền cho sàn vay và sàn sẽ trả lãi.

CBCS Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các đơn vị nghiệp vụ thu thập dữ liệu phá án

Các đối tượng đã giục chị đặt nhiều lệnh lớn và lỗ. Đến đầu tháng 9/2020, khi số dư tài khoản của chị còn 228.508 USD thì sàn không giao dịch được nữa nên chị N.T.A không rút tiền trong tài khoản ra được; lý do được các đối tượng đưa ra là sàn bị lỗi do bầu cử ở Mỹ, phải nạp thêm tiền vào để lấy lại tài khoản.

Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao đã xây dựng kế hoạch đấu tranh; đồng thời cử nhiều lượt các tổ công tác đi các địa phương; phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, nắm bắt thông tin về các nhóm đối tượng nghi vấn sử dụng để quản trị hệ thống sàn Rforex. Sau một thời gian ngắn, được sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của đồng chí Giám đốc Công an TP và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh Sát Hình Sự cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội, cũng như sự phối hợp điều tra xác minh của Công an TP Hồ Chí Minh; các đơn vị đã tập trung lực lượng điều tra xác minh; đấu tranh làm rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng.

Quá trình điều tra xác định sàn Rforex có website: www.rforex.com hoạt động dưới danh nghĩa Công ty Rforex LTD ở Anh do Vũ Đình Hùng làm đại diện, đồng thời làm rõ được các đối tượng trong chuyên án gồm Phạm Mạnh Hùng; Vũ Đình Hùng; Huỳnh Hoàng Anh (SN 1989); Nguyễn Ngọc Lương (SN 1991, cùng ở phường 22, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) và Phạm Thị Thái và nhiều đối tượng khác có liên quan.

Hai đơn vị nghiệp vụ họp trước thời điểm phá án

Tổ chức khám xét đồng loạt tại nhiều địa điểm ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, Công an TP Hà Nội đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan đến hoạt động phạm tội của đối tượng gồm: điện thoại các loại (Iphone, Samsung, Oppo, Nokia), thẻ ATM, Ipad, laptop, sim điện thoại, USB… được các đối tượng sử dụng cho quá trình hoạt động sàn giao dịch.

Đại diện đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội trao đổi thông tin

Chia sẻ về những khó khăn trong quá trình phá vụ án trên, Trung tá Đinh Thị Thu Thuỷ, Trưởng phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội cho biết: Quá trình tổ chức đấu tranh chuyên án, các trinh sát của đơn gặp nhiều khó khăn bởi đây là loại hình tội phạm mới. Các hoạt động liên quan forex chưa chịu sự điều chỉnh của các quy định của pháp luật điều chỉnh, số đối tượng quản trị, điều hành sàn cần có trình độ cao về công nghệ thông tin và tài chính. Số lượng đối tượng chuyên án đông, chuyên nghiệp, sử dụng công nghệ cao, có nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi che giấu hành vi phạm tội; hoạt động ở nhiều địa phương khác nhau, nhiều quốc gia khác nhau, tập trung ở thành phố lớn là TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đã gây nhiều khó khăn trong công tác xác minh, đấu tranh của cơ quan Công an, đặc biệt là vào thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Nguồn tiền từ người chơi nạp vào được chuyển qua nhiều nguồn khác nhau (sử dụng tài khoản đi thuê, đi mượn dùng để nhận tiền từ người chơi chuyển vào, sau đó rửa bằng cách mua đổi bằng các đồng tiền ảo trước khi chuyển về tại khoản chính để nhận tiền). Bên cạnh đó, các đối tượng mua tên miền trang web, máy chủ chứa dữ liệu đều thuê tại nước ngoài và ẩn danh của các nhà cung cấp tên miền tại nước ngoài và dùng các gói ẩn thông tin nên gây khó khăn trong công tác điều tra truy nguyên.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đều tìm cách xoá dấu vết. Một số số đối tượng từng có tiền án tiền sự về tội phạm công nghệ cao nên rất biết cách lẩn trốn cơ quan chức năng. Các đối thường hoạt động thường xuyên thay đổi nơi ở sau một thời gian hoạt động để trách sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Vai trò của từng mắt xích trong đường dây

Song bằng sự kiên trì và trách nhiệm, quá trình điều tra, Đội PCTP sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao đã làm rõ đã xác định được vai trò của các đối tượng trong ổ nhóm. Trong đó, nhóm tạo lập, quản lý sàn giao dịch Rforex có Vũ Đình Hùng, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Ngọc Lương. Các đối tượng này triệt để lợi dụng công nghệ cao, Internet vào quản trị, điều hành các sàn forex để đối phó với sự phát hiện của cơ quan Công an.

Phạm Mạnh Hùng phụ trách chung; Vũ Đình Hùng giữ vai trò kỹ thuật, phụ trách việc xây dựng website, thuê Nguyễn Ngọc Lương, Huỳnh Hoàng Anh để lập trình, thiết kế web. Các tài khoản quản trị trang web Rforex do đối tượng thiết kế đều có thể can thiệp vào tài khoản của người chơi mở trên trang, thay đổi mật khẩu tài khoản khách hàng, đánh cháy tài khoản của người chơi. Người chơi forex trên trang web Rforex thực chất là chơi với chủ sàn. Khi người chơi thua là chủ sàn được hưởng tiền đó; nếu người chơi tiếp thì chủ sàn sẽ can thiệp kỹ thuật với quyền truy cập tài khoản của người chơi, chặn quyền truy cập, dẫn đến không thể rút được tiền.

Hoạt động sàn do Phạm Thị Thái điều hành. Tháng 8/2019, Thái mua lại sàn Rforex từ Phạm Mạnh Hùng với giá 20.000 USD; được Phạm Mạnh Hùng cấp quyền quản trị. Tại sàn Rforex, có nhiều nhân viên môi giới được Thái trả hoa hồng. Số hoa hồng Phạm Thị Thái được nhận là từ 5 đến 9 USD/1 lot giao dịch, Thái sẽ trả cho nhân viên môi giới từ 3 đến 5 USD/1 lot giao dịch. Các nhân viên môi giới có vai trò tìm kiếm khách hàng, đào tạo, tư vấn, giới thiệu và mở tài khoản cho khách hàng dưới sự quản lý điều hành của Thái.

Để điều hành hoạt động của nhóm Phạm Thị Thái hỗ trợ xin danh sách số điện thoại để có thêm nguồn tìm kiếm khách hàng hoặc do các môi giới tự tìm khách hàng.

Nhóm nhân viên môi giới thực hiện tele sale cho sàn, theo danh sách tập khách hàng được Thái và Vũ Đình Hùng chuyển. Các đối tượng này sử dụng kịch bản có sẵn để gọi cho khách hàng, hướng dẫn cách thức hoạt động cơ bản của web Rforex cho người chơi như đăng ký tài khoản gồm tên đăng nhập mật khẩu email, nạp hoặc rút tiền qua tài khoản. Toàn bộ các số điện thoại khách hàng được công ty cung cấp để các đối tượng môi giới liên lạc, sau khi khách hàng đã đăng tài khoản sẽ được chuyển cho bộ phận hỗ trợ của sàn để tiếp tục chăm sóc.

Để làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng trong vụ án, Đội 6, Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tiến hành xác minh. Từ đó, đã vạch trần được phương thức và thủ đoạn cuả các đối tượng phạm tội. Theo đó, toàn bộ số tiền của người chơi nạp vào sàn Rforex khi rút ra được luân chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau của nhóm đối tượng ở Hà Nội với mục đích che mắt bà người chơi, khiến người chơi tưởng đã nộp tiền vào tài khoản sàn Rforex của mình để kinh doanh nhưng thực tế là chủ sàn được hưởng.

Phần thua thiệt luôn thuộc về phía người chơi

Cơ quan Công an yêu cầu Vũ Đình Hùng thực nghiệm tiến hành các thao tác can thiệp kỹ thuật vào hệ thống của Rforex trên tài khoản MT5 của một người chơi trên trang Rforex.com, các CBCS bất ngờ khi thì chỉ trong chưa đầy 1 phút, tài khoản của người chơi đã thua lỗ khoảng 2000 USD. Như vậy, các đối tượng đều nắm rõ các cơ chế hoạt động của sàn là có thể can thiệp kỹ thuật để chiếm đoạt tiền của người chơi, cùng cấu kết với nhau để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Hỏi cung một trong các đối tượng của vụ án

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu được, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với các đối tượng có hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, đã phát hiện phương thức thủ đoạn mới trong quá trình hoạt động của đối tượng là triệt để lợi dụng công nghệ cao, Internet vào quản trị, điều hành các sàn forex với giao diện tương đồng với các sàn của nước ngoài để lôi kéo, thu hút người chơi nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; các đối tượng cũng đã có nhiều biện pháp đối phó với sự phát hiện của cơ quan Công an.

Đến nay, các đối tượng đã xây dựng tổng số 12 sàn forex khác nhau, trong đó có 3 sàn đang hoạt động là Rforex.com, Yaibroker.com và Vistaforex.com. Khai thác sơ bộ cho thấy, tổng số tài khoản đã tham gia chơi trên 3 sàn trên là hơn 12.000 tài khoản, ở nhiều quốc gia khác nhau với tổng số tiền đã nạp vào các sàn là 4.300.000 USD.

