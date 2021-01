Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa tìm ra 1 vé số trúng giải Jackpot trị giá gần 20 tỷ đồng của loại hình xổ số tự chọn Mega 6/45.

Kết quả xổ số Vietlott diễn ra vào tối nay (13/1, tức mồng 1 tháng Chạp) cho thấy, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 690 của sản phẩm Mega 6/45, một vé số đã trúng giải độc đắc trị giá 19.778.012.000 đồng.



Dãy số may mắn trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 690 của sản phẩm Mega 6/45 là: 19 - 20 - 21 - 28 - 33 - 41.



Theo quy định của Bộ Tài chính, khách hàng may mắn trúng giải độc đắc này sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%. Như vậy, vị khách hàng trúng giải Jackpot ngày hôm nay sẽ phải nộp khoảng tiền gần 2 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách địa phương phát hành được vé số Mega 6/45 trúng giải nói trên. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, người chơi may mắn trúng giải độc đắc sẽ nhận về khoản tiền thực lĩnh gần 18 tỷ đồng.

Giải Jackpot trị giá gần 20 tỷ đồng vừa 'nổ'

Cũng trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 690 của loại hình xổ số tự chọn Mega 6/45 diễn ra vào tối nay, ngoài việc tìm được chiếc vé trúng giải Jackpot trị giá gần 20 tỷ đồng, Hội đồng quay thưởng còn tìm được ra 17 giải nhất mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 929 giải nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 16.505 giải ba mỗi giải trị giá 30.000 đồng.



Thời hạn lĩnh thưởng là 60 ngày kể từ ngày công bố giải thưởng. Quá thời hạn trên, giải sẽ bị hủy và sung vào hạng mục thu nhập khác của Vietlott.



Gần đây, Vietlott liên tục tìm thấy vé số trúng giải độc đắc giá trị cực lớn ở 2 loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 và Mega 6/45. Chỉ tính từ ngày 31/12/2020 đến nay, đã có 5 giải độc đắc của Vietlott được tìm ra.



Trước đó, trong ngày cuối cùng của năm 2020, tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 522 của loại hình xổ số tự chọn Power 6/55, Vietlott xác nhận đã có 1 tấm vé trúng giải Jackpot 1 trị giá 81.778.372.050 đồng. Vé số độc đắc này được phát hành tại TP.HCM.



Sau đó đúng 1 ngày, trong kỳ quay đầu tiên của năm 2021 ở loại hình xổ số Mega 6/45, Vietlott đã tìm ra một người trúng Jackpot trị giá hơn 100 tỷ đồng. Vé số này cũng được phát hành tại TP.HCM.



Như vậy, trong 2 ngày liên tiếp, có 2 người chơi đã may mắn trúng giải thưởng Vietlott với giá trị khổng lồ.



Trong kỳ quay lần thứ 524 của loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 diễn ra vào tối 5/1, một vé số trúng giải Jackpot 2 trị giá hơn 3,9 tỷ đồng đã được tìm thấy.



Gần đây nhất, vào tối 7/1, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 525 của loại hình xổ số tự chọn Power 6/55, Vietlott xác nhận đã có 1 tấm vé trúng giải Jackpot 1 trị giá hơn 34 tỷ đồng.



Anh Tuấn