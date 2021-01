Cơ quan quản lý có những giải pháp để giải quyết tình trạng nghẽn trong dòng chảy tỷ USD mỗi ngày.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, cơ quan này đã báo cáo Bộ Tài Chính và chỉ đạo Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) triển khai đồng thời và đồng bộ nhiều giải pháp kể cả trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để giải quyết đình trạng “nghẽn lệnh” giao dịch chứng khoán trong gần một tháng qua.

Theo UBCKNN, từ 21/12/2020 có hiện tượng một số lệnh giao dịch của nhà đầu tư (NĐT) qua các công ty chứng khoán (CTCK) thường xuyên không gửi được vào hệ thống giao dịch tại HOSE.

Nguyên nhân chính là do năng lực thiết kế của hệ thống giao dịch của HOSE có giới hạn về số lượng lệnh trong một ngày giao dịch, không đáp ứng được nhu cầu giao dịch tăng đột biến ngoài dự đoán của thị trường chứng khoán (TTCK) trong thời gian vừa qua.

Dòng vốn tỷ USD đổ vào chứng khoán.

Theo chỉ đạo của UBCK, trong ngắn hạn, các đơn vị liên quan thực hiện ngay các giải pháp để tối ưu hóa lượng lệnh giao dịch nhập vào hệ thống, trong đó có việc nâng đơn vị giao dịch từ 10 lên 100 cổ phiếu/lô để hạn chế giao dịch lô lẻ từ ngày 04/01.

UBCKNN đã chỉ đạo HOSE khẩn trương phối hợp và yêu cầu các CTCK rà soát, hạn chế lỗi phát sinh từ phía công ty, hạn chế giao dịch tự động... HOSE cải tiến các quy trình xử lý sự cố, tăng cường trực ca vào các thời gian giao dịch cao điểm.

Về giải pháp trung hạn, UBCK đã yêu cầu HOSE nghiên cứu nâng cấp hệ thống dự phòng cho hệ thống giao dịch hiện tại, đảm bảo các giao dịch diễn ra suôn sẻ, thông suốt cho đến khi hệ thống Công nghệ thông tin TTCK mới (KRX) chính thức đi vào hoạt động.

Về giải pháp dài hạn, UBCKNN đã yêu cầu HOSE và các đơn vị đẩy nhanh tiến độ đưa hệ thống KRX sớm vào hoạt động, thay thế cho hệ thống hiện nay trong thời gian sớm nhất để có thể giải quyết triệt để vấn đề quá tải hệ thống giao dịch.

Theo UBCK, TTCK về cuối năm hút dòng vốn lớn từ các nhà đầu tư nhờ kiểm tốt dịch bệnh, kinh tế vĩ mô trong nước có nhiều điểm sáng. Việt Nam là một trong số ít nước giữ được mức tăng trưởng dương 2,91% và được dự báo phục hồi ở mức 6,5-6,8% trong năm 2021.

Việc giảm thuế, phí... trong lĩnh vực chứng khoán cũng góp phần tạo điều kiện cho dòng tiền mới liên tục đổ vào giúp thanh khoản của thị trường cổ phiếu tăng mạnh lên mức kỷ lục.

Tính chung cả năm 2020, giá trị giao dịch bình quân trên thị trường cổ phiếu đạt trên 7.400 tỷ đồng/phiên, tăng hơn 2 lần so với mức bình quân phiên năm 2019. Riêng trong tháng 12/2020, giá trị giao dịch bình quân phiên đạt trên 15.000 tỷ đồng/phiên, tăng rất mạnh so với đầu năm 2019. Số lượng tài khoản nhà đầu tư mở mới tăng khoảng 109% so với năm 2019.

M. Hà