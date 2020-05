Có người là nông dân nuôi tôm, có người là chủ doanh nghiệp, có người chỉ bỏ 20 nghìn, có người chi tới tiền triệu mua vé số nhưng tựu trung, tất cả những khách hàng may mắn trên đều trở thành tỷ phú chỉ sau một đêm.

Giải xổ số lớn nhất trong lịch sử tại Việt Nam

Ngày 5/5/2018, công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) xác định có khách hàng trúng giải Jackpot trị giá hơn 303,8 tỷ đồng (chưa trừ thuế) tại kỳ quay số mở thưởng 119 diễn ra tối 5/5.

Chiếc vé trúng giải lần này có dãy số 16-32-33-37-40-48-15, được xác định bán tại một đại lý trên phố Vũ Hữu, Thanh Xuân Bắc, Hà Nội.

Một điểm bán xổ số Vietlott

Đây là giải độc đắc lớn nhất từng được trao của Vietlott, cũng là giải độc đắc lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam.

Người chơi may mắn trúng giải xổ số lớn nhất trong lịch sử tại Việt Nam sẽ phải thực hiện nghĩa vụ thuế 10%, tương đương hơn 30 tỷ đồng, và nhận về khoản thực lĩnh khoảng 270 tỷ đồng.

Chi 20 nghìn đồng mua xổ số trúng luôn 192 tỷ

Theo xác định của Vietlott từ hệ thống, vé trúng giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ quay tối ngày 12/5 có 2 dãy số dự thưởng, tương đương giá vé 20.000 đồng.

Cụ thể, tấm vé may mắn trúng giải thưởng trị giá 192.141.839.100 đồng bao gồm 2 dãy số dự thưởng do máy chọn số thay vì người chơi tự chọn. Tấm vé có giá 20.000 đồng được in và bán ra tại điểm bán hàng số 14 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 19, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Trong hai dãy số dự thưởng, dãy số thứ hai trên vé số của người chơi may mắn đã trùng với kết quả 01-08-25-34-38-44 của kỳ quay tối 12/5. Trao đổi với Zing, Vietlott cho hay chủ điểm bán hàng tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh không nhớ ai là người đã mua tấm vé trúng 192 tỷ đồng.

Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, người chơi may mắn sẽ nhận về khoản thực lĩnh gần 173 tỷ đồng. Đây là giải thưởng xổ số lớn thứ 2 từng được trao tại Việt Nam.

Chủ doanh nghiệp Cà Mau trúng số gần 120 tỷ đồng

Sáng 3/5/2019, công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott - chi nhánh Cần Thơ) trao giải Jackpot của sản phẩm Power 6/55 trị giá 119.957.842.650 đồng (gần 120 tỷ đồng) cho anh L.B.Đ..

Chủ doanh nghiệp Cà Mau trúng số gần 120 tỷ đồng

Được biết, anh Đ vốn là chủ một doanh nghiệp ở TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân theo luật, anh Đ. thực nhận gần 108 tỷ đồng.

Đối với tấm vé may mắn của anh Đ., khách hàng này mua tại điểm bán hàng số 286, đường Lê Hồng Phong, phường 8, TP.Cà Mau. Chuỗi số này được chủ doanh nghiệp tự chọn và mua trong 3 kỳ liên tiếp.

Mua 4,2 triệu tiền vé số trúng xổ số 111 tỷ đồng

Ngày 5/1/2020, Vietlott xác nhận có khách hàng may mắn giành được 111 tỷ đồng tiền trúng số.

Theo thông bao từ Vietlott, khách hàng này đã mua vé tại điểm bán hàng số 391 đường Phú Lợi, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Người này đã chơi 5 bao 9 với các con số gần nhau trên cùng vé, tổng giá vé là 4,2 triệu đồng. Khách mua từ gần 8h sáng và một trong 5 bao 9 đã trúng Jackpot 1 Power 6/55 trị giá hơn 111 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, người chơi này còn trúng các giải nhỏ khác.

Vị khách hàng may mắn trúng giải Jackpot 1 sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế sẽ nhận về khoản thực lĩnh khoảng 100 tỷ đồng.

Hai khách hàng chia nhau 100 tỷ

Kết quả xổ số Vietlott tối 20/9/2019 đã xác định được 2 người trúng thưởng giải Jackpot với tổng giá trị gần 100 tỷ đồng.

Cụ thể, kỳ quay đã xác định có 2 vé số may mắn mang dãy số 07-12-24-29-31-45 đã trúng giải cao nhất của loại hình xổ số tự chọn Mega 6/45.

Vé thứ nhất được phát hành từ điểm bán hàng số 97 Nguyễn Văn Thoại, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng (thuộc đại lý Power Group - Đà Nẵng).

Còn vé thứ hai được bán ra từ điểm bán hàng nằm trên đường Tôn Thất Đạm, tổ 23, ấp Hòa Long 4, thị trấn An Châu, huyện châu Thành, tỉnh An Giang (thuộc đại lý May mắn An Giang)

Như vậy, giải độc đắc tối 20/9 sẽ được chia đôi và mỗi người sẽ được nhận hơn 49,7 tỷ đồng (chưa tính thuế thu nhập cá nhân).

Lão nông thành tỷ phú sau một đêm

Ngày 19/4, đại diện công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) chi nhánh Cần Thơ đến tỉnh Cà Mau trao giải thưởng Jackpot sản phẩm Mega 6/45 kỳ thứ 427 cho khách hàng may mắn trúng thưởng.

Khách hàng may mắn trúng xổ số hơn 44 tỷ đồng.

Theo đó, khách hàng may mắn kỳ quay thứ 427 là ông T.Q.K., SN 1969, ngụ tỉnh Cà Mau. Buổi trao giải diễn ra tại ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Chi nhánh Cà Mau. Giải độc đắc này mang dãy số 04-13-20-34-35-37.

Tại buổi trao giải, ông K. cho biết, ông có thói quen mua vé số tự chọn của Vietlott và mỗi lần mua 2 bộ số được in trên 1 vé (liên tục trong 5 kỳ).

Lần này cũng vậy, ông K. mua 5 vé do máy tự chọn số trong 5 kỳ tiếp theo. Đến tối 14/4, may mắn đã đến với người nông dân nuôi tôm này, vì trúng thưởng Jackpot hơn 44 tỷ đồng.

(Theo ĐS & PL)