Tiếp tục câu chuyện về những bất thường nhóm Lion Group và sàn forex FX Trading Markets phóng viên VTV đã phản ánh trong các bản tin trước. Quảng cáo đầu tư forex, trả lãi tới 1%/ngày, nhưng sau hơn 1 năm hoạt động, đến nay nhóm Lion Group đã không còn cho những người tham gia rút tiền.

"Anh em đã thao tác chuyển FXT lên sàn Bilaxy chưa? Ok rồi từ từ bán nha. Khi đồng FXT tăng tới 1 USD mình bán. Tương lai đồng FXT tăng giá mạnh tới 2 USD…", thành viên Lion Group nói.

Tương lai không biết đến bao giờ, chỉ biết hiện tại giá của tiền ảo FXT đã giảm tới 95% so với lúc ban đầu. Một người phụ nữ cho biết, muốn rút hết tiền về mà tuyến trên lại không đồng ý trả, không còn cách nào chị đành phải chuyển đồng tiền ảo FXT lên sàn để tự bán. Trong khi trước đó lúc chuẩn bị tham gia, chị hoàn toàn không hề được môi giới thông tin về việc phải đưa tiền ảo lên sàn.

Người tham gia nhóm Lion Group nói: "Hoàn toàn có dấu hiệu lừa đảo. Bởi khi tôi tham gia không hề nói về chuyện về việc đồng FXT lên sàn, mà bạn ấy chỉ nói là bạn đầu tư giá 23,7 vào, thích rút ra bất kỳ lúc nào cũng được với giá 22,5. Không hề có chuyện đi lên sàn và phụ thuộc vào giá sàn như bây giờ".

"Lúc họ lên sàn họ cũng không có hỏi ý kiến các nhà đầu tư. Tôi liên hệ với bạn trưởng nhóm là Bigleader và tôi đòi lại, bạn này nêu lý do không có tiền để thanh khoản, đã đẩy hết lên sàn, bạn ấy hết trách nhiệm với mọi người. Tôi cũng không biết làm thế nào cả", người tham gia nhóm Lion Group khác cho hay.

Điều đáng bàn là sau khi người tham gia đưa FXT lên sàn, Lion Group sẽ không còn phải trả lãi 1%/ngày như đã quảng cáo. Việc mua, bán tiền ảo trên sàn để thanh khoản là do những người tham gia tự quyết định, đồng nghĩa với việc Lion Group sẽ không còn phải có trách nhiệm gì với các nhà đầu tư. Theo luật sư, chiêu thức này của Lion Group khá tinh vi.

"Đầu tiên là trên cơ sở tự nguyện thỏa thuận, sau đó do thay đổi, nó làm cho giống như có sự đồng ý thỏa thuận về việc chuyển đổi đồng tiền số do các bên thỏa thuận với nhau. Cuối cùng làm nhà đầu tư mất trắng mà phải "ngậm hột thị" không nói được gì. Về bản chất đây là hình thức lừa đảo", Luật sư Nguyễn Thế Truyền - Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết.

Luật sư cũng cho rằng việc Lion Group không cho người tham gia rút tiền, mà phải bắt buộc phải đưa đồng FXT lên sàn là để giảm thiểu sự căng thẳng của những người tham gia, để cho người tham gia nuôi hy vọng về việc đồng FXT sẽ tăng giá, đặt nền móng cho chiêu thức "ve sầu thoát xác" khỏi hệ thống.

Luật sư Nguyễn Thế Truyền nói: "Đây là một cách đánh bùn sang ao, giảm thiểu sự phản đối, căng thẳng và dần dần sẽ trở thành về con số 0. Sau một thời gian nữa họ sẽ quy đổi và giảm giá trị nữa sẽ về bằng 0. Lúc này, dù giá trị giảm bao nhiêu đi nữa dẫn đến câu chuyện nó định khung trong tội danh nếu có bị xử lý, làm nản lòng những người đã tham gia".

Để cũng không được, rút ra cũng chẳng xong. Những người đã bỏ tiền tham gia vào Lion Group giờ như đứng giữa ngã ba đường.

Người tham gia vào Lion Group cho hay: "Tôi có nói họ không thanh khoản sẽ kiện cáo tới cơ quan pháp luật. Những bạn Big Leader họ cũng thách thức tôi là sẵn sàng chờ công an đến làm việc".

Có người gửi đơn đi tố cáo, nhưng cũng có người đành "ngậm bồ hòn làm ngọt", chẳng dám tố cáo ai, bởi người môi giới cũng chính là người thân trong nhà.

Cách đây vài ngày, Sở Công Thương Nghệ An, địa phương có đông đảo người tham gia vào Lion Group, đã có văn bản gửi tới Công an tỉnh và các sở, ban, ngành cấp tỉnh về việc tăng cường kiểm tra, ngăn chặn hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép. Sở Công Thương Nghệ An nêu rõ trên địa bàn đang có một số cá nhân sử dụng mạng xã hội để công khai huy động tài chính theo phương thức đa cấp, nhằm trục lợi bất chính như Lion Group.

Sở Công Thương Nghệ An cảnh báo người dân không tham gia vào các dự án trên, kịp thời tố giác với cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu lôi kéo, tụ tập đông người. Sở cũng đề nghị Công an tỉnh Nghệ An triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thực hiện công tác đấu tranh, khởi tố đối với hoạt động lợi dụng mô hình kinh doanh đa cấp để huy động tài chính trái phép, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người tham gia.

(Theo VTV)