May Sông Hồng (MSH) chưa trích lập dự phòng hàng trăm tỷ công nợ khi khách hàng lớn nhất tại Mỹ phá sản.

May Sông Hồng (MSH) vừa công bố BCTC kiểm toán nửa đầu năm 2020. Đáng chú ý là vấn đề phát sinh sau khi đối tác của May Sông Hồng có nguy cơ phá sản. Cụ thể, Công ty có thực hiện bán hàng theo các đơn đặt hàng từ New York & Company (bên mua) thông qua một đối tác của bên mua là Easy Fashion Macao Offshore Limittes (Easy Fashion).

Theo thoả thuận giữa MSH và bên mua, việc thanh toán các khoản công nợ liên quan đến các giao dịch bán hàng cho bên mua sẽ thực hiện thông qua Easy Fashion. Thời hạn thanh toán đối với các khoản công nợ này là 90 ngày.

Tại ngày 30/6/2020, số dư phải thu của Công ty từ các giao dịch bán hàng cho New York & Company là khoảng 219 tỷ đồng, tương đương 9,4 triệu USD. Trong đó, số phải thu trong hạn là khoảng 55,2 tỷ và số phải thu quá hạn dưới 3 tháng là khoảng 163,8 tỷ đồng.

Khách hàng lớn RTW Retailwinds nộp đơn phá sản, May Sông Hồng đối mặt với khó khăn

Ngày 13/7/2020, RTW Retailwinds Inc. Công ty mẹ của New York & Company đã nộp hồ sơ bảo hộ phá sản lên cơ quan chức năng do mất khả nănh thanh toán.

Theo đánh giá của Ban Tổng Giám đốc, sự kiện sẽ ảnh hưởng đến giá trị và khả năng thu hồi của các khoản phải thu trên. Tại ngày lập báo cáo này, Công ty đang trong quá trình thảo luận và làm việc với Easy Fashion và các Luật sư để thực hiện thu hồi các khoản công nợ này.

Quý 2/2020, MSH ghi nhận doanh thu thuần 962 tỷ đồng, giảm 17,4% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ chi phí, lãi sau thuế Công ty đạt 58 tỷ đồng, giảm 56%. Lũy kế 6 tháng, lãi doanh nghiệp giảm 44% xuống 122 tỷ đồng. Công ty thực hiện gần 60% kế hoạch lợi nhuận trước thuế sau nửa năm.

Một ông lớn trong lĩnh vực may mặc khác là Vinatex cũng đang gặp khó khăn. Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex, UPCoM: VGT) họp cổ đông thường niên 2020 trình kế hoạch doanh thu hợp nhất 14.640 tỷ đồng, giảm 27%. Lãi trước thuế mục tiêu giảm 50% còn 381 tỷ đồng, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và giảm một số đơn vị hợp nhất do năm 2019 đã thoái vốn hoặc chuyển liên kết.

Nửa đầu năm, Vinatex đạt 7.046 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 15% so với cùng kỳ 2019, tương đương 48% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế gần 289 tỷ đồng, giảm 22%, thực hiện 76% chỉ tiêu.

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách 200 doanh nghiệp niêm yết quy mô vừa và nhỏ có doanh thu dưới 1 tỷ USD nổi bật tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương năm 2020. Những doanh nghiệp lọt vào danh sách đáp ứng được các điều kiện về tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ nợ thấp và quản trị hiệu quả.

Việt Nam góp mặt 6 doanh nghiệp là Cen Land (HoSE: CRE), Dohaco (HoSE: DHC), Navico (HoSE: ANV), Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR), Dịch vụ Hàng không Taseco (HoSE: AST) và Thiên Long Group (HoSE: TLG).

CTCP FPT (FPT) của ông Trương Gia Bình vừa công bố tình hình kinh doanh tháng 7 và 7 tháng đầu năm. Ghi nhận, doanh thu thuần tháng 7 đạt 2.347 tỷ, tăng hơn 4% và LNTT đạt 434 tỷ đồng, tăng gần 9% so với cùng kỳ năm 2019.

Luỹ kế 7 tháng, doanh thu đạt 15.958 tỷ, tăng 8% và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 1.922 tỷ đồng, tăng 14%. So với kế hoạch đề ra, FPT hiện đã thực hiện được 49% chỉ tiêu doanh thu và 52% kế hoạch cả năm.

Phiên giao dịch 19/8 diễn ra khá tích cực với sắc xanh hiện diện trên cả 3 chỉ số. Theo đó, VN-Index đóng cửa tăng 4,78 điểm (0,56%) lên 851,21 điểm; HNX-Index tăng 1,85% lên 119,19 điểm và UPCom-Index tăng 0,15% lên 57,17 điểm.

Khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng trong phiên hôm nay nhưng áp lực đã giảm đáng kể, chỉ còn 23 tỷ đồng. Lực bán của khối ngoại tập trung vào VNM (-36,28 tỷ đồng), MSN (-14,93 tỷ đồng), DXG (-11,78 tỷ đồng)…

