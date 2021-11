Luỹ kế 10 tháng đầu năm 2021, tổng sản lượng điện Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) sản xuất là 28.789 triệu kWh, đạt 80,8% kế hoạch năm.

Hoàn thành 80,8% kế hoạch năm

Đại diện EVNGENCO1 cho biết, tháng 10/2021, lưu lượng nước về các hồ chứa tương đối tốt, kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa được hoàn thành đúng tiến độ, nhờ đó các tổ máy của EVNGENCO1 vận hành ổn định, có hệ số khả dụng cao. Tuy nhiên, việc phụ tải khu vực miền Nam giảm thấp do dịch bệnh Covid - 19 cùng với sự tăng trưởng của năng lượng tái tạo khiến một số tổ máy của EVNGENCO1 không được huy động.

Theo đó, tổng sản lượng điện EVNGENCO1 sản xuất được trong tháng 10/2021 là 2.392 triệu kWh; luỹ kế 10 tháng đầu năm 2021, tổng sản lượng điện EVNGENCO1 sản xuất được là 28.789 triệu kWh, đạt 80,8% kế hoạch năm.

Công tác cung ứng than nội địa dù gặp một số khó khăn do ảnh hưởng của mưa bão nhưng về cơ bản vẫn đáp ứng đủ cho nhu cầu của các nhà máy. Đồng thời, giá than nhập khẩu thời gian qua tăng cao đã và đang tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của EVNGENCO1. Trước tình hình đó, tổng công ty đã và đang thực hiện linh hoạt các giải pháp trên cơ sở yêu cầu của hệ thống nhằm đảm bảo đủ than cho vận hành trong các tháng cuối năm 2021 và mùa khô năm 2022.

Đặc biệt, tháng 10/2021, các đơn vị trong tổng công ty chịu ảnh hưởng trực tiếp của 1 áp thấp nhiệt đới, 2 cơn bão và 1 đợt mưa lũ lớn. Nhờ chủ động ứng phó kịp thời, các đơn vị đã phát huy tốt vai trò cắt lũ, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du, đồng thời không có thiệt hại về người, thiết bị và công trình.

Về đầu tư xây dựng, đối với các dự án do EVNGENCO1 làm chủ đầu tư, giá trị khối lượng thực hiện tháng 10/2021 trên 294 tỷ đồng, luỹ kế 10 tháng đầu năm 2021 trên 8.920 tỷ đồng, đạt 85,1% và giá trị thanh toán đạt 85,1% kế hoạch. Các dự án đầu tư xây dựng đang được tổng công ty triển khai theo tiến độ được giao. Công tác quyết toán cũng được thực hiện tốt, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Đối với công tác chuyển đổi số, nhiều nhiệm vụ của tổng công ty được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao thực hiện đã hoàn thành phần lớn khối lượng như: hoàn thiện cơ sở dữ liệu PMIS, xây dựng phần mềm quản lý điều độ tàu tại Trung tâm Điện lực Duyên Hải, chuẩn hóa, số hóa quy trình bảo dưỡng sửa chữa… Đặc biệt, phần mềm quản lý giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh tại EVNGENCO1 đã bắt đầu chạy thử nghiệm và dự kiến chính thức hoạt động từ tháng 11/2021.

Ngoài ra, EVNGENCO1 tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trong tình hình mới. Các đơn vị thuộc khu vực nguy cơ cao thực hiện cách ly tập trung lực lượng vận hành, sửa chữa, số CBCNV còn lại làm việc online tại nhà.

Theo đại diện EVNGENCO1, các đơn vị thuộc khu vực “bình thường mới” tổ chức xét nghiệm sàng lọc ngẫu nhiên 20% CBCNV/tuần. Tính đến nay, 100% CBCNV của tổng công ty đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin (trừ những trường hợp không đủ điều kiện y tế).

Đồng thời, EVNGENCO1 tích cực hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch. Trong tháng 10/2021, Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã trao 300 triệu đồng hỗ trợ Quỹ phòng chống Covid-19 tỉnh Nghệ An và Công ty Thủy điện Đồng Nai ủng hộ 130 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông.

Đẩy mạnh thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11

Tháng 11/2021, EVNGENCO1 ưu tiên nhiệm vụ thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa đảm bảo an toàn cho người lao động, vừa hoàn thành sản lượng điện được giao - 2.313,6 triệu kWh.

Bên cạnh đó là công tác sửa chữa bảo dưỡng và cung ứng nhiên liệu đảm bảo vận hành các tổ máy phát điện an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động của Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia; các nhà máy thủy điện vận hành đảm bảo tuân thủ quy định tại quy trình vận hành liên hồ, đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ và tích nước hồ đến mực nước dâng bình thường vào cuối năm 2021, chuẩn bị tốt cho mùa khô năm 2022.

Về đầu tư xây dựng, EVNGENCO1 nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trong các tháng nước rút cuối năm để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch năm 2021 đã đề ra. Công tác cổ phần hóa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được EVNGENCO1 bám sát hướng dẫn và chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền. Tổng công ty sẽ triển khai Đề án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp sau khi EVN phê duyệt.

Trong công tác chuyển đổi số, bên cạnh việc trang bị hạ tầng công nghệ thông tin và xây dựng các phần mềm trực tiếp phục vụ điều hành, sản xuất kinh doanh, EVNGENCO1 sẽ đẩy mạnh công tác truyền thông, chuyển đổi nhận thức với việc tổ chức Hội thảo về chuyển đổi số trong tháng 11/2021.

Đặc biệt, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tiếp tục được tổng công ty nghiêm túc thực hiện theo các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và địa phương, khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế để bảo vệ sức khỏe bản thân người lao động, bảo vệ thành quả của vùng xanh, vùng an toàn, trở thành nề nếp hàng ngày để duy trì bền vững và ổn định hoạt động sản xuất trong toàn tổng công ty.

Quốc Tuấn