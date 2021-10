Với kinh nghiệm 25 năm chăm sóc giấc ngủ cho người Việt, Forever Bedding sở hữu những công nghệ sản xuất độc quyền, đáp ứng yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn một bộ chăn ga gối chất lượng, vượt lên trong thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt.

Tăng độ bền màu với công nghệ nhuộm hoàn nguyên

Công nghệ nhuộm hoàn nguyên là bước tiến quan trọng trong ngành chăn ga gối nói chung và thương hiệu Forever nói riêng. Phương pháp này nhuộm vải xenlulozơ (vải cotton, linen, vitco) bằng lớp thuốc nhuộm hoàn nguyên. Với quy trình nhuộm phức tạp, chi phí cao, nhuộm hoàn nguyên được xem là phương pháp nhuộm vải an toàn, bền màu nhất vì có khả năng chịu được những chất giặt mạnh như Javel.

Thuốc nhuộm hoàn nguyên được Forever phát triển từ chất liệu hữu cơ. Với phương pháp xử lý độc quyền, Forever đảm bảo giữ nguyên được đặc tính và cấu trúc sợi vải sau quá trình nhuộm, đồng thời mang lại ánh màu tươi và bề mặt vải bóng, mịn nhất.

Màu sắc in chân thực, bề mặt vải bóng, mang đến vẻ đẹp sang trọng, đẳng cấp

Sự kết hợp của các dòng vải tự nhiên như cotton tre, cotton lụa, tencel, lụa tơ tằm... cùng công nghệ nhuộm hoàn nguyên đã tạo ra dòng sản phẩm chăn ga có độ bám màu lâu hơn sau nhiều lần giặt, giúp người dùng tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của phòng ngủ. Ngoài ra, công nghệ nhuộm hoàn nguyên còn được Forever mở rộng ứng dụng trong sản xuất các sản phẩm gối, ruột chăn nhằm mang đến một hệ thống sản phẩm tối ưu độ bền và đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng.

In hoạt tính độc đáo cho hoa văn sắc nét

Dây chuyền in hoạt tính hiện đại được nhập khẩu 100% từ châu Âu với độ chính xác cao do các đầu in đều được điều chỉnh bằng điện tử. Hệ thống thiết kế chế bản in hoạt tính khép kín, hiện đại mang lại sự thuận tiện, đa dạng và tiết kiệm được chi phí trung gian, tối ưu lợi ích cho khách hàng.

Forever Bedding chú trọng đầu tư công nghệ in hoạt tính nhằm mang đến những sản phẩm có độ sắc nét nhất

Chăn ga gối Forever sử dụng công nghệ in hoạt tính không chỉ có vẻ đẹp họa tiết mềm mại, sắc nét mà còn an toàn, lành tính ngay cả với làn da trẻ nhỏ. Các sản phẩm đều đạt chứng nhận tiêu chuẩn sức khỏe quốc tế của OEKO-Tex ở cấp độ cao nhất, đảm bảo sức khỏe tối ưu cho người tiêu dùng.

Họa tiết thêu chân thực từ công nghệ Tajima

Tajima là máy thêu vi tính 100% sản xuất tại Nhật Bản, chần được trên tất cả các loại vải như vải mỏng, vải kate, vải dày, vải thun các loại, nguyên liệu da như balo, túi xách... Với việc đưa công nghệ Tajima vào sản xuất, chăn ga gối Forever đáp ứng được song song 2 tiêu chuẩn cả về hình thức và chất lượng mà không một hệ thống máy chần thêu nào có thể vượt qua.

Máy thêu vi tính 100% Tajima cho từng đường nét sống động

Với kỹ thuật chần Tajima hiện đại cùng hàng trăm kiểu chần hợp xu hướng, chăn ga Forever không chỉ sở hữu họa tiết chân thực, sắc nét cao, sự đồng bộ trong thiết kế mà độ bền sản phẩm cũng được tối ưu. Tiên phong trong công nghệ thêu tinh vi, Forever góp phần mang đến sự phong phú cho ngành công nghiệp chăn ga gối đệm tại Việt Nam.

Forever Bedding - 25 năm đồng hành cùng giấc ngủ người Việt

Bên cạnh sự nở rộ của các thương hiệu nhập ngoại, chăn ga gối đệm "made in Vietnam" vẫn có chỗ đứng đầy tự hào nhờ áp dụng chuẩn mực khắt khe về cả hình thức & chất lượng. Ngay từ những ngày đầu thành lập, chất lượng của sản phẩm Forever đã được chứng minh qua hàng loạt những chứng nhận của các cơ quan, tổ chức uy tín quốc tế sau khi trải qua quá trình kiểm định nghiêm ngặt, đồng thời có kiểm tra lại theo định kỳ và cấp chứng nhận gia hạn hiệu lực minh bạch.

Forever sở hữu hệ thống showroom rộng rãi trên toàn quốc để khách hàng có thể ghé thăm và lựa chọn. Bên cạnh đó, chăn ga gối đệm Forever còn thường xuyên cập nhật chương trình ưu đãi, giảm giá theo mùa, khách hàng có thể an tâm mua sắm mà không lo về giá.

