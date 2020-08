Lan var Việt Nam được sinh ra từ tự nhiên, còn lan phi điệp cấy mô Đài Loan được sinh ra trong phòng thí nghiệm nên thân lá, rễ và giá cả đều khác nhau rõ rệt.

Mới đây, trong các hội nhóm chơi phong lan và lan đột biến rừng xôn xao thông tin mỗi tuần có khoảng từ 4-5 container lan cấy mô được vận chuyển từ Đài Loan về Việt Nam qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc.

Thực tế, thông tin trên đã được một số các đầu mối chuyên kinh doanh lan phi điệp cấy mô Việt tiết lộ.

Theo đó, một số đầu mối chuyên kinh doanh lan phi điệp cấy mô khẳng định, số lượng lan Phi điệp cấy mô từ Đài Loan về Việt Nam rất lớn. Hầu như tuần nào cũng có 4-5 container hàng được chuyển về qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc, mỗi lần có hàng chục tấn lan Phi điệp cấy mô nhập từ Đài Loan vào nước ta.

Anh Thường chỉ ra 5 điểm khác nhau giữa lan cấy mô Đài Loan và lan var Việt Nam

Nhiều người nhận xét, chất lượng mặt hoa lan Phi điệp cấy mô từ Đài Loan không khác gì nhiều hàng Phi điệp đột biến (lan var) trị giá tiền triệu, thậm chí tiền tỷ đang gây sốt ở Việt Nam.

Tuy nhiên, một bông hoa lan var Việt đưa sang Đài Loan có thể được cấy mô, nhân ra hàng nghìn cây lan khác nhau và cho mặt hoa tương tự nên giá cũng vì thế mà rẻ hơn rất nhiều.

Do đó, giá lan Phi điệp cấy mô từ 1.000-5.000 gốc trở lên có giá chỉ vài chục nghìn đồng/cây cao khoảng 5-10cm. Trong khi đó, mặt hàng lan phi điệp đột biến tại Việt Nam có thể bán với giá tiền triệu hoặc hàng chục triệu/cm.

Song, anh Đinh Danh Thường, công nhân Công ty Cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực VVMI (Tập đoàn Than khoáng sản) và cũng là người chơi lan 4 năm nay, cho biết, với người chơi lan, chỉ cần nhìn là có thể phân biệt ngay được đó là lan cấy mô Đài Loan hay lan var Việt.

"Nhiều người cho rằng, về hình thức bên ngoài, nếu so sánh giữa lan Phi điệp cấy mô và lan var Việt thì không có sự khác nhau, mặt hoa sau này cũng tương tự nhau là nhầm lẫn to. Đó là nhận xét của người chưa am hiểu về lan, chưa chơi lan. Thực tế, ngay hình thức của 2 loại lan này đã rất khác nhau. Chưa kể, lan var được sinh ra từ tự nhiên còn lan Phi điệp cấy mô được sinh ra trong phòng thí nghiệm”, anh Thường khẳng định.

Trầm lai Đài Loan được nhân bản công nghiệp, cấy mô bằng tế bào và nhân bản phôi

Hơn nữa, anh Thường chia sẻ: “Những ai bảo lan var Đài Loan tuồn về Việt Nam đều là thông tin giả. Bởi, Đài Loan chỉ nhân bản lan là hàng công nghiệp và là trầm lai thôi. Chứ hàng trầm lai sao có thể so sánh với lan đột biến rừng của Việt Nam được”.

Điểm giống nhau của lan cấy mô và lan var, theo người đàn ông mê chơi lan này, thì đây đều là phong lan và có thể cho những mặt hoa đẹp thu hút người chơi vừa sưu tầm vừa làm kinh tế.

Người đam mê lan có thể bỏ ra vài chục nghìn tới vài chục triệu đồng, thậm chí hàng trăm triệu đồng, để mua một giò lan hay một chậu lan tuỳ loại. Tuy nhiên, lan var được sinh ra từ tự nhiên, còn lan phi điệp cấy mô được sinh ra trong phòng thí nghiệm nên thân lá, rễ và giá cả đều khác nhau rõ rệt.

Cụ thể, theo anh Thường, có 5 điểm khác nhau giữa lan cấy mô Đài Loan và lan var Việt Nam:

Khác nhau về công nghệ cấy ghép

Trầm lai Đài Loan được nhân bản công nghiệp, cấy mô bằng tế bào và nhân bản phôi trong phòng thí nghiệm nên cùng một thời gian có thể nhân bản được rất nhiều.

Lan var Việt thì trồng và nhân bản bằng chính thân mẹ, đẻ kie trên thân già của giò hoặc cắt khúc mắt thức mắt ngủ

Còn lan var Việt thì trồng và nhân bản bằng chính thân mẹ, đẻ kie trên thân già của giò hoặc cắt khúc mắt thức mắt ngủ của thân già, thân mẹ để ươm lên kie nên số lượng rất ít. Mỗi một mắt chỉ được 1 một kie.

Khác nhau về thân cây, lá

Trầm lai Đài Loan có thân rất mập và lá rất bóng. Còn lan var Việt thân cây thanh mảnh, lá của var rất mỏng.

Trầm lai Đài Loan có thân rất mập và lá rất bóng.

“Chính bởi thế, lan var Việt rất yếu, nên người trồng luôn phải có chế độ chăm sóc đặc biệt, nếu để mưa trực tiếp sẽ rễ bị thối lá, thối ngọn. Nên với lan var Việt, mưa là ác mộng. Còn trầm lai Đài Loan rất khoẻ”, anh Thường khẳng định.

Lan var Việt thân cây thanh mảnh, lá của var rất mỏng.

Khác nhau về rễ lan

Rễ của trầm lai to và là hàng công nghiệp dùng thuốc nhiều nên rất nhiều rễ. Lan var Việt thì ít rễ hơn và rễ cũng bé hơn nhiều.

Khác nhau về sắc thái mặt hoa

Mặt hoa lan var Việt khác hẳn về màu sắc thần thái so với trầm lai công nghiệp của Đài Loan.Trầm lai không có màu sắc sắc nét của var, không có hương thơm của một bông hoa rừng và nhất là không đẹp từng phần như lan var Việt.

Cánh trầm lai ngắn và dày.

Cánh lan var Việt mỏng manh và dài, đẹp cân đối từng cánh

Ngoài ra, cánh lan var Việt mỏng manh và dài, đẹp cân đối từng cánh. Cánh trầm lai ngắn và dày, nhìn là nhận dạng ngay được.

Khác nhau về giá cả

Hàng cấy mô và trầm lai của Đài Loan rất rẻ, có giá chỉ vài trăm nghìn một chậu do đây là hàng công nghiệp, được nhân bản giống. Còn lan var Việt có giá đắt hơn từ tiền triệu đến cả chục triệu/cm vì có dáng vẻ độc đáo khác tự nhiên về màu sắc, hình dạng hoa, độ dày của cánh mang đến sự kích thích, hưng phấn cho người chơi.

Lan cấy mô và trầm lai của Đài Loan rất rẻ, có giá chỉ vài trăm nghìn một chậu

Lan var đột biến nhờ sự độc đáo của mặt hoa và mức độ hiếm có của nó nên có giá cao

Hiện trên thị trường, lan đột biến gene được săn lùng ráo riết, giá được tính theo chiều dài của thân. Giá cả được căn cứ trên sự độc đáo của mặt hoa và mức độ hiếm có của nó.

Thảo Nguyên