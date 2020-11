Ngày 11/11/2020, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V (giai đoạn 2020 - 2025).

19.313 sáng kiến làm lợi 2.550 tỉ đồng

Giai đoạn 2016 - 2020, TKV đã phát động và tổ chức hiệu quả nhiều phong trào thi đua. Các phong trào thi đua yêu nước đã phát huy sức mạnh đoàn kết của tập thể công nhân viên chức lao động, với mục tiêu xây dựng tập đoàn phát triển bền vững, là 1 trong 3 trụ cột đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Ông Đặng Thanh Hải - TGĐ TKV cho biết: với truyền thống “kỷ luật và đồng tâm” được gìn giữ và phát huy 84 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của ngành than đã tạo nên một bản sắc riêng. Một số phong trào thi đua tiêu biểu mang dấu ấn riêng của TKV như: Thi đua hoàn thành toàn diện kế hoạch phối hợp kinh doanh hay thi đua lao động sáng tạo, giành năng suất kỷ lục, năng suất dẫn đầu tập đoàn. Đây là phong trào thi đua chuyên đề, thể hiện rõ nét sắc thái riêng, tiêu biểu trong các phong trào thi đua trong tập đoàn.

“Từ một phong trào thi đua trong lĩnh vực khai thác than đã từng bước lan tỏa, phát triển sang các lĩnh vực khác như khoáng sản - luyện kim; khoan thăm dò địa chất, được người lao động tự giác và tích cực hưởng ứng” - ông Đặng Thanh Hải nói.

Cụ thể, từ năm 2016 - 2020, TKV đã có 21.303 sáng kiến được công nhận, có 19.313 sáng kiến được đưa vào áp dụng hiệu quả, làm lợi cho toàn TKV 2.550 tỷ đồng. Đã có 123 cán bộ, công nhân được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Huy hiệu Lao động sáng tạo, nhiều tập thể, cá nhân đạt giải cao trong Hội thi sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam (Vifotec) như Tổng công ty Khoáng sản, Tổng công ty Công nghiệp Hoá chất mỏ, Công ty Nhôm Lâm đồng, Viện Cơ khí năng lượng và mỏ…

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba cho các tập thể, cá nhân

Đáng chú ý, với phong trào thi đua thực hiện Đề án tái cơ cấu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tập đoàn, TKV đã chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp sắp xếp tổ chức, hợp nhất - sát nhập doanh nghiệp, tinh giản tối đa các khâu trung gian, thực hiện xã hội hoá các khâu phục vụ trong doanh nghiệp.

Do đó trong 5 năm, lực lượng lao động của TKV đã tinh giảm trên 25 nghìn người, tương ứng giảm 20% so với tổng số lao động trước khi thực hiện Đề án tái cơ cấu. Trong công tác kỹ thuật công nghệ, TKV chỉ đạo thực hiện thành công Đề án trình tự khai thác hợp lý 3 mỏ Cao Sơn - Cọc Sáu - Đèo Nai mang lại hiệu quả kinh tế, làm lợi trên 300 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Tập đoàn TKV

Sức bật từ các phong trào thi đua

Phong trào thi đua đã mang đến chuyển biến tích cực về tư duy đầu tư, đổi mới công nghệ, tự động hoá trong các lĩnh vực sản xuất của tập đoàn, từ các mỏ than, mỏ khoáng sản cho đến các nhà máy cơ khí, điện, alumina, hoá chất, xi măng… Riêng với công nghệ chống lò bằng kỹ thuật neo, năm 2019 thực hiện đạt 30.432m, tăng 27% so với năm 2018, giảm được chi phí đào lò và cải thiện điều kiện mang vác cho công nhân từ 1,2 tấn xuống còn 0,25 tấn vật liệu/1 mét lò.

Từ các phong trào thi đua, sức mạnh trong lao động sáng tạo của hơn 96 nghìn công nhân, cán bộ tập đoàn đã được tập hợp và phát huy cao độ. Kết quả thể hiện rõ nét qua những con số tăng trưởng bứt phá của TKV.

Trong 5 năm (2016 - 2020), tổng doanh thu tập đoàn đạt 613,9 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 7,9%/năm. Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 17,9 nghìn tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 84,5 nghìn tỷ đồng. Năng suất lao động tăng bình quân 12%/năm. Tốc độ tăng tiền lương bình quân 9,2%/năm. Đặc biệt, tổng sản lượng than khai thác của TKV đạt 188 triệu tấn. Tổng sản lượng than tiêu thụ đạt 205,8 triệu tấn, đáp ứng nhu cầu than cho nền kinh tế.

Giai đoạn 2020 - 2025, TKV đặt mục tiêu phấn đấu tổng doanh thu đạt 760.000 tỷ đồng (tăng 25%), năng suất lao động tăng 6 - 7%/năm, đảm bảo việc làm cho người lao động với mức thu nhập bình quân tăng từ 5 - 7%/năm…

Ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp - nhấn mạnh, phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” đã được TKV vận dụng sáng tạo, lồng ghép vào các phong trào thi đua cụ thể để triển khai tới các đơn vị thành viên theo các chuyên đề.

Ông Nguyễn Hoàng Anh cũng cho biết thêm, tập đoàn tích cực tham gia triển khai, góp phần lớn trong việc cải thiện điều kiện sống, sinh hoạt của nhân dân khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Hiện nay TKV đã và đang hỗ trợ 3 huyện nghèo theo chương trình 30a và tích cực hỗ trợ cho các địa phương nơi có các hoạt động sản xuất kinh doanh tập trung của tập đoàn.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhì, Bằng khen các tập thể, cá nhân của tập đoàn.

Thúy Ngà