Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh Bệnh viện Nhi đồng I, người dân muốn sử dụng loại khẩu trang trong suốt cần tìm hiểu bên y tế đã kiểm định hay chưa. "Nên sử dụng loại khẩu trang y tế, khẩu trang vải thông thường mà an toàn. Còn loại khẩu trang mình chưa chắc về độ an toàn, chưa được các nhà kiểm định về chất lượng, chưa có giấy kiểm định an toàn thì không nên sử dụng" - bác sĩ Trương Hữu Khanh cho biết.