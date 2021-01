Bó hoa cúc mâm xôi khổng lồ có đường kính 12,1m tại làng hoa Sa Đéc thu hút sự chú ý của khách tham quan. Còn bức tranh 'Sơn thủy hữu tình' bằng ngọc giá gần 2 tỷ của đại gia Thái Nguyên cũng khiến nhiều người trầm trồ.

Cây đu đủ giá 25 triệu

Báo Lao Động thông tin, năm nay, nhà vườn của anh Hoàng Đình Chính (ở huyện Văn Giang, Hưng Yên) có đa dạng cây đu đủ bonsai độc đáo, được nhiều khách sành chơi chú ý. Đặc biệt, có một cây đu đủ độc nhất vô nhị trong vườn nhà anh Chính và cả trên thị trường Việt, hiện đã có người trả giá 25 triệu đồng.

"Cây có tên là “Gia đình sum vầy”, những quả lớn bên trên tượng trưng cho hình ảnh bố mẹ, những quả nhỏ phía dưới tượng trưng cho con cháu" - anh Chính giải thích.

Cây đu đủ giá 25 triệu đồng.

Cây đu đủ bonsai “Gia đình sum vầy” khác biệt với tất cả các dòng đu đủ đang có mặt trên thị trường. Đu đủ này kháng bệnh tốt, cây phát triển hơn các dòng khác, tán lá rộng, đẻ nhánh rất đẹp. Đặc biệt, đu đủ chín có thể ăn ngay vì cây trồng hoàn toàn tự nhiên, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Quả của cây có thể nặng đến 5kg, không hạt và có vị ngọt thanh mát.

Cây bưởi cổ độc nhất vô nhị giá 300 triệu vẫn không bán

Cũng tại nhà vườn của anh Hoàng Đình Chính có một cây bưởi cổ thụ 300 năm tuổi khiến nhiều người trầm trồ. Đây là dòng bưởi chua trên rừng Tây Bắc được anh Chính mua về, sau đó chiết cành sang bưởi Diễn. Thời gian từ lúc mua gốc bưởi đến khi thành cây ghép quả và đưa ra chậu cảnh mất khoảng 5 năm.

Chậu bưởi cao khoảng hơn 2m, cây chẽ ra 5 nhánh tượng trưng cho 5 ngón tay, biểu tượng cho sự may mắn, phú quý. Thân cây dáng trực thoát lên, với vẻ ngoài gân guốc, mạnh mẽ và vững chãi. Hiện số tiền ngã giá để sở hữu cây này lên tới 300 triệu đồng nhưng anh không có ý định bán mà chỉ để cho thuê. Bởi theo anh, để có được một gốc bưởi độc lạ như vậy phải mất rất nhiều năm.

Chậu sung trăm tuổi trụi lá, hét giá 200 triệu ở Hà Nội

Tại lễ hội sinh vật cảnh diễn ra ở Hà Nội, nhiều khách hàng đặc biệt thích thú trước chậu cây sung cổ thụ hàng trăm năm tuổi, có dáng độc đáo, được giới chơi cây cảnh đánh giá có tính nghệ thuật rất cao.

Chậu sung cổ thụ được tạo dáng theo thế "Lão mai sinh quý tử"

Cây sung cổ thụ này được tạo dáng theo thế "Lão mai sinh quý tử", có nguồn gốc từ Bắc Ninh. Chủ nhân cây sung này tiết lộ, để sung có thế đẹp và độc đáo, anh phải rất tỉ mỉ, kỳ công, áp dụng kỹ thuật cao để uốn, cắt tỉa cành. Cây sung mang ý nghĩa đem lại may mắn, tài lộc và viên mãn. Hiện cây sung này được chào bán với giá 200 triệu đồng.

Trái bưởi tạo hình độc lạ phát giá 1 triệu đồng

Báo Dân Việt cho hay, dịp Tết Nguyên đán 2021, anh Huỳnh Thanh Tâm (ở thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) sẽ bán ra thị trường khoảng 800 trái bưởi tạo hình độc lạ. Trong 800 trái bưởi chưng Tết của anh có sản phẩm mới lạ là trái bưởi hình hoa mai in chữ Tài Lộc, được bán với giá từ 800.000-1 triệu đồng/trái.

Nói về lý do tạo hình bưởi với hình dáng hoa mai và có in thêm chữ tài lộc, anh Tâm chia sẻ trên báo này: "Tết đến, ở miền Nam, người dân thường ưa thích hoa mai và mong muốn tài lộc về nhà. Do đó, sản phẩm mới này của tôi là muốn đem đến khách hàng năm mới sự may mắn và có nhiều tài lộc".

Bó cúc mâm xôi "siêu to khổng lồ" ở làng hoa Sa Đéc

Báo Đồng Tháp cho hay, bó hoa cúc mâm xôi khổng lồ được trưng bày tại Khu tham quan ẩm thực Cúc mâm xôi nằm trên đường hoa Sa Nhiên - Cai Dao thuộc phường Tân Quy Đông, TP. Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp).

Bó hoa cúc mâm xôi khổng lồ ở Làng hoa Sa Đéc (Ảnh: Báo Đồng Tháp)

Bó hoa được làm từ 1.200 cây trúc và 300kg sắt, chiều dài bó hoa là 10m, đường kính 12,1m, chiều cao vòm 5,6m, được kết lại từ 260 chậu hoa cúc mâm xôi. Phía đuôi của bó hoa cũng được thiết kế thành một tiểu cảnh mùa xuân rất bắt mắt, du khách có thể vào trong lòng bó hoa chụp ảnh. Do là lần đầu tiên xuất hiện nên những ngày qua có khá đông khách tham quan đến chiêm ngưỡng bó hoa khổng lồ này.

Hồ cá Koi sử dụng nhiều đá bán quý lớn nhất Việt Nam

Ngày 6/12/2020, Hội Kỷ lục gia Việt Nam đã trao chứng nhận Kỷ lục Việt Nam cho ông Lê Văn Dũng (TP. Sông Công, Thái Nguyên) - chủ nhân hồ cá Koi Nhật Bản sử dụng nhiều đá bán quý lớn nhất Việt Nam. Theo ông Dũng, đây là khu vườn tiêu biểu mang dấu ấn thẩm mỹ, văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc và công nghệ sân vườn tổng hợp của nhiều quốc gia trên thế giới.

Kể về ý tưởng hình thành hồ cá Koi và đồi nhân tạo bằng đá quý, ông Dũng cho biết trên Báo Dân Việt, năm 2015, sang Nhật, ông gặp một hồ cá và khoảng sân vườn rất đẹp. Sau đó, ông tìm đến nhà thiết kế và họ đồng ý sang Việt Nam thiết kế cho ông một hồ cá Koi đẳng cấp. Ông đã vào Quỳ Hợp (Nghệ An) tìm mua những khối đá bán quý còn sót lại. 100 tấn đá bán quý được vận chuyển về Thái Nguyên để tạo nên một hồ cá Koi lớn nhất Việt Nam. Riêng đàn có Koi Nhật Bản có giá trị 10 tỷ đồng.

Bức tranh 'Sơn thủy hữu tình' bằng ngọc giá gần 2 tỷ

Ông Lê Văn Dũng (TP. Sông Công, Thái Nguyên), chủ nhân bức tranh “Sơn thủy hữu tình” cho biết trên Báo Dân Việt, cách đây mấy năm, ông mua đấu giá bức tranh này ở bên Trung Quốc. Bức tranh bằng ngọc cẩm thạch nguyên khối dài hơn 1m, cao 1m, dày 10cm, được nghệ nhân Hồng Kông chế tác.

Bức tranh 'Sơn thủy hữu tình' bằng ngọc tuyệt đẹp (Ảnh: Dân Việt)

Theo ông Dũng, bức tranh “Sơn thủy hữu tình” ông để trưng bày chứ chưa có ý định bán. Nếu bán, giá khoảng gần 2 tỷ đồng. Để có được một khối ngọc cẩm thạch nguyên khối đẹp như thế này là rất khó. Ngọc nguyên khối càng lớn thì giá trị càng lớn, nguồn khai thác dần cạn kiệt khiến giá cả ngày càng đắt.

Chuyện lạ: Vỗ béo bò bằng đường phên trộn phế phẩm

Chia sẻ về kinh nghiệm vỗ béo bò trên Báo Dân Việt, anh Dương Quang Xuyên (SN 1989, xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) không ngại ngần bật mí bí quyết rất đặc biệt của mình. Đối với những con bò cần vỗ béo trong thời gian ngắn, anh cho bò uống đường phên hòa cùng bã bia. Còn những con gột để bán nuôi sinh sản, anh cho ăn theo chế độ bình thường, lấy ngắn nuôi dài.

Chỉ trong thời gian ngắn, những con bò được anh Xuyên nuôi đều béo tốt ai cũng bất ngờ. Với bí quyết khá lạ lẫm của mình, cứ nuôi 1 con bò, anh Xuyên lãi 1 triệu đồng/tháng. Trung bình mỗi năm, gia đình anh Xuyên thu lãi khoảng hơn trăm triệu đồng.

Hạnh Nguyên (Tổng hợp)