Một cây hoa giấy được chủ nhân 'hét' giá 7 tỷ đồng khiến nhiều người sửng sốt. Còn cây me ở Sa Đéc đạt kỷ lục Việt Nam vì lâu đời và dáng, thế đẹp mắt.

Cây hoa giấy quý hiếm được 'hét' giá 7 tỷ đồng

Cây hoa giấy giá 7 tỷ

Hoa giấy là một loại cây được trồng phổ biến ở Việt Nam và có giá khá bình dân. Song, cũng có không ít cây hoa giấy có giá lên đến hàng trăm triệu, thậm chí cả tỷ vì mức độ độc lạ và quý hiếm của chúng.

Mới đây, một cây hoa giấy xuất hiện trong đoạn clip thu hút sự quan tâm của dân mạng đã được chủ nhân hét giá lên đến 7 tỷ đồng khiến không ít người ngỡ ngàng. Trong đoạn clip, cây hoa giấy có phần thân uốn lượn đặc biệt, hoa nở thành từng chùm hồng rực cả khoảng sân, ước chừng hàng chục mét. Theo Doanh Nghiệp và Tiếp Thị, dù giá trị cây hoa giấy chưa được xác minh có thực sự là 7 tỷ đồng hay không nhưng nhiều người cũng phải công nhận rằng nó quá đẹp và ấn tượng.

Cây me "khủng" 200 tuổi, đạt kỷ lục Việt Nam

Gần 20 năm qua, anh Nguyễn Hoàng Tuấn (44 tuổi, ngụ TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) đã sưu tầm được 23 cây me kiểng cổ với thế độc đáo, đều có tuổi thọ hơn 200 năm. Bộ sưu tập me kiểng của anh Tuấn đã xác lập kỷ lục Việt Nam. Trong số này, nổi bật nhất là cây me "Song lão trường thọ". Đây là cây me anh Tuấn thích nhất trong bộ sưu tập vì tuổi đời lâu nhất, dáng đẹp nhất và cây này còn đạt kỷ lục

Cây me "Song lão trường thọ" (Ảnh: Dân Trí)

"Cây me kiểng cổ thụ có hình dạng 2 thân cùng một gốc đạt giá trị độc bản Việt Nam". Do được trồng lâu năm nên thân cây khá lớn, gốc cây và rễ cây nổi lên những u nần trông như những con thú rất đẹp mắt.

Cây ổi "đột biến", cây mít "cổ thụ" sai trĩu quả

Những loại cây trái mọc "dị biệt", những cây trái ra hoa kết quả vượt ngoài sức tưởng tượng luôn nhận được lượng tương tác khủng trên mạng xã hội.

Mới đây, trên báo Dân Việt, cư dân mạng được một phen hoảng hốt khi thấy một cây ổi "đột biến" cho quả nặng đến trĩu cành, nhiều người xem xong hoảng hốt bảo: giống ổi gì mà sai vậy? Nhiều người nhận ra đây là giống ổi xá lị rất thơm ngon, ở thành phố giờ muốn tìm cũng khó.

Bài đăng gây xôn xao trong một group Facebook. (Ảnh: Dân Việt)

Trong một group, bài đăng khoe cây mít "cổ thụ" thu hút nhiều người. Trong ảnh, những quả mít to bự mọc kín từ thân lên đến tận ngọn mít. Những cây mít sai trĩu quả ở Việt Nam thì không thiếu, nhưng cho nhiều quả như cây mít này thì khá hiếm. Chưa biết thực hư bức ảnh ra sao nhưng xem xong cảnh này, cư dân mạng ai cũng trầm trồ.

Trồng nho lạ cho quả từ gốc tới ngọn

Lão nông Nguyễn Văn Dũng (ngụ xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) cho biết trên báo Dân Trí, cách đây 6 năm, ông được người bạn ở Hà Nội cho 4 cây nho thân gỗ có nguồn gốc từ Nam Mỹ để đưa về trồng thử. Để nho cho trái nhiều, ông Dũng áp dụng kỹ thuật riêng: mỗi đêm đặt một chén nước ngoài vườn nho, sáng sớm nếm thử, nếu nước có vị mặn tức là có sương muối thì có thể phát hiện, xử lý sớm để cứu cây...

Hiện lão nông Đồng Tháp có vườn nho đầu dòng diện tích 2.000m2 với hơn 500 gốc nho thân gỗ từ 2-6 năm tuổi và một vườn nho thân gỗ giống với khoảng 1.000 chậu. Do số lượng nho đầu dòng còn hạn chế nên ông Dũng chủ yếu cung cấp nho giống, nho bonsai làm kiểng, phân phối từ Bắc vào Nam. Chỉ tính từ việc bán cây giống, bình quân, lão nông này có thể bỏ túi hơn 20 triệu đồng/tháng.

Đồ dùng 'độc nhất vô nhị' từ gốc tre của người đàn ông một tay

Ông Phan Văn Chánh (57 tuổi, ở xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) được mệnh danh là "vua gốc tre". Tuy chỉ còn một cánh tay nhưng ông Chánh có thể chế tác những gốc tre sần sùi, bỏ đi thành những món đồ gia dụng độc lạ, thu về hàng chục triệu đồng mỗi tháng.

Ông Chánh được mệnh danh là "vua gốc tre" (Ảnh: Dân Trí)

"Vô tình tôi thấy được những gốc tre cong veo, sần sùi nhưng rất đẹp mắt, nên tôi đã nảy ra ý tưởng biến những gốc tre ấy thành một cái gì đó, chẳng hạn như một bộ bàn ghế", ông Chánh kể. Lúc đầu, thấy ông đi nhặt gốc tre, nhiều người bảo ông "khùng" vì có một tay lại làm những việc trời ơi đất hỡi.

Trải qua nhiều lần thất bại, các sản phẩm độc lạ có độ tinh xảo cao đã được ông Chánh cho ra đời, khách hàng cũng đặt nhiều hơn. Một bộ bàn ghế từ gốc tre của ông có giá từ 25-60 triệu đồng/bộ, tùy số món đi theo. Có bộ được khách hàng đặt riêng và làm từ gốc tre khủng với giá 65-70 triệu đồng.

Súp lơ cầu vồng lạ mắt gần 1 triệu đồng/kg 'hút' khách

Nnhiều mặt hàng nông sản nhập ngoại có hình dáng lạ mắt, với hương vị đặc trưng như súp lơ (bông cải) cầu vồng, bắp cải tí hon,... được nhiều bà nội trợ Việt ưa chuộng dù giá thành đắt đỏ, gấp cả chục lần giá nông sản nội địa. Trong đó, súp lơ cầu vồng có nhiều màu như xanh, trắng, vàng, tím là một trong những mặt hàng nhập ngoại đang được nhiều người tiêu dùng Việt săn mua.

Súp lơ cầu vồng có nhiều màu như xanh, trắng, vàng, tím (Ảnh: Dân Trí)

Giá súp lơ tím xuất xứ từ Hà Lan được một chuỗi cửa hàng chuyên cung cấp nông sản nhập khẩu tại TP.HCM bán với giá gần 230.000 đồng/500g (khoảng 460.000 đồng/kg). Còn cải bó xôi và xà lách Salad Wild Roquette có giá 95.000 đồng/100g (tức 950.000 đồng/kg).

Bắt được con cá nặng 7,5kg nghi cá sủ vàng

Những ngày qua, người dân vùng biển huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa xôn xao về việc ngư dân Lê Văn Cường (29 tuổi, trú xã Hoằng Trường) vừa đánh bắt được con cá nghi là cá sủ vàng.

Trên Dân Trí, anh Cường cho biết, vào đêm 16/11, tàu của anh đang đánh bắt cá hố ở vùng biển Quảng Trị thì bắt được một con cá lạ nặng 7,5kg, dài 82cm. Sau khi bắt cá lên, qua quan sát anh Cường thấy con cá có hình bầu dục, thân có màu óng ánh, miệng có màu vàng nghệ. Nghi là cá sủ vàng nên mọi người trên tàu đã bảo quản con cá cẩn thận rồi đưa về đất liền.

