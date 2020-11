Đồng hồ thông minh đang gây "sốt" này trang bị tính năng theo dõi sức khỏe hiện đại như đo nồng độ Oxi trong máu trong 15 giây, phát hiện nhịp tim bất thường. Máy sạc đầy pin trong 1,5 giờ.

Vừa qua, các mẫu Apple Watch Series 6 và SE chính hãng chính thức được mở bán tại Việt Nam, và dòng sản phẩm này ngay lập tức gây được sức hút từ đông đảo người dùng.

Theo chia sẻ từ một hệ thống bán lẻ, với sức hút của ưu đãi "mua 1 tặng 1" và giảm 50% hơn 500 sản phẩm đã được bán nhanh chóng chỉ sau 30 phút mở bán tại 2 điểm sự kiện của hãng ở TP HCM và Hà Nội.

Không chỉ vậy, với 20 suất "mua 1 tặng 1" và 200 suất giảm 50% cho sản phẩm thứ hai dành tặng những khách hàng sở hữu Apple Watch Series 6 /SE chính hãng, điều này khiến cho nhiều người dùng xếp hàng từ 1h sáng để lấy số thứ tự mua máy.

Khách Việt rồng rắn xếp hàng mua Apple Watch Series 6/SE vì ưu đãi cực "sốc".

Hiện tại, giá bán của Apple Watch Series 6 là 8,99 triệu đồng đối với phiên bản Apple Watch SE 40mm viền nhôm, dây cao su, GPS. Khách hàng sẽ phải trả thêm 1 triệu đồng nữa nếu muốn sở hữu Apple Watch SE 44mm.

Nếu khách hàng muốn sở hữu Apple Watch SE bản LTE để sử dụng eSIM sẽ phải chi lần lượt 10,99 triệu đồng và 11,99 triệu đồng cho bản 40mm và 44mm.

Còn với Watch Series 6, mức giá thấp nhất là 12,99 triệu đồng cho bản 40mm viền nhôm, dây cao su, GPS. Trong khi bản 44mm viền nhôm sẽ có giá khởi điểm 13,99 triệu đồng. Khách hàng nếu muốn mua bản hỗ trợ LTE hay viền thép sẽ phải trả mức giá cao hơn.

Ghi nhận tại hàng loạt hệ thống bán lẻ, để thu hút khách, hàng loạt chương trình như "san bằng giá", "giảm giá chấn động" hay "cọc sớm mua giá rẻ" được triển khai, thu hút sự quan tâm của khách Việt. Trong đó, giá bán của bộ đôi đồng hồ thông minh giảm từ 2-3 triệu đồng cho những đợt khách đặt mua đầu tiên.

Trong đó, giảm ngay 3 triệu đồng cho Apple Watch Series 6 LTE và giảm 2 triệu đồng cho phiên bản SE LTE. Apple Watch Series 6 GPS được giảm 1,5 triệu đồng và Apple Watch SE GPS được giảm 1 triệu đồng.

Mức giá "nhẹ nhàng cho chiếc ví" nhất từ xưa đến nay cho đồng hồ thông minh Apple, vì thế, không khó hiểu khi sản phẩm nhanh chóng "cháy" hàng khi mở bán.

Apple Watch 6 được trang bị tính năng theo dõi sức khỏe hiện đại như đo nồng độ Oxi trong máu, phát hiện nhịp tim bất thường.

Thiết kế đẹp long lanh là ưu điểm khiến thiết bị của Apple được ưa chuộng tại Việt Nam. (Nguồn ảnh: Genk)

Apple Watch Series 6 đang gây "sốt" được trang bị bộ vi xử lý S6 cho hiệu suất nhanh hơn 20% so với phiên bản trước đó, tính năng Always On Display sáng gấp 2,5 lần. Với cảm biến sức khỏe mới, thiết bị có khả năng đo nồng độ oxy trong máu chỉ trong 15 giây, phát hiện nhịp tim bất thường, hữu ích trong việc phát hiện các vấn đề về hô hấp và sức khỏe tim mạch.

Trong khi đó, phiên bản "giá rẻ" Apple Watch SE ngoại trừ tính năng đo nồng độ oxy trong máu, thì có đầy đủ các tính năng tương tự như Series 6.

Là bản rút gọn nên Apple Watch SE không được trang bị tính năng màn hình luôn hiển thị hay tính năng đo nồng độ oxy trong máu và chỉ được trang bị chip S5 thì vẫn đầy đủ các tính năng như theo dõi giấc ngủ nhắc nhở/phát hiện rửa tay…

Tại Việt Nam, đồng hồ Apple có cùng phân khúc giá với Huawei watch GT2 Pro – chiếc đồng hồ thông minh có pin liên tục 2 tuần (giá từ 8,1 – 8,6 triệu đồng) sắp được mở bán hay Samsung Galaxy Watch 3 có thời lượng pin liên tục 40h (giá 9,4 triệu đồng).

(Theo Pháp Luật và Bạn Đọc)