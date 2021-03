Có khối lượng, kích thước to gấp 3 lần mận hậu, loại mận khủng được nhập khẩu từ Úc đang là mặt hàng được nhiều thượng đế săn mua.

Sau khi được đồng nghiệp giới thiệu, chị Thảo Anh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đặt mua 3 kg mận Úc với giá 180.000 đồng/kg. So với mận ta, dòng này có kích thước, khối lượng to gấp 2 - 3 lần, cứ 6 - 7 quả sẽ đạt 1 kg. Khi quả chín sẽ cho một màu đỏ au đẹp mắt, thịt dày, ăn có vị ngọt thanh.

"Tôi phải liên hệ với cửa hàng chuyên nhập khẩu hoa quả mới mua được. Ngoài tên là mận Úc, mọi người còn hay gọi loại mận này là "mận khủng long" do có kích thước siêu to so với các loại mận thông thường. Để ngon hơn, nhà tôi thường rửa sạch mận, bỏ vào tủ lạnh ăn dần" - chị kể.

Theo chị, năm nay, giá mận khủng này đã giảm khá nhiều do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Như năm ngoái, vào cuối vụ, 1 kg mận Úc có giá lên tới 300.000 đồng mà còn không có hàng.

Quả có khối lượng, kích thước to gấp 2 - 3 lần mận Việt Nam (Ảnh: Tuyết Mai).

Chị Tuyết Mai, chủ một cửa hàng hoa quả nhập khẩu ở Hà Nội cho biết, trung bình mỗi ngày, chị bán ra thị trường hơn 30 kg mận Úc. Lý do nhiều người thích mận này vì chúng có ngoại hình bắt mắt, chắc thịt, cứng, ăn giòn tan và ngọt. Thế nên, ngoài mua về ăn, nhiều người còn đóng thành hộp mang đi biếu tặng.

"Cửa hàng tôi hay đóng thành thùng 5 kg, buộc nơ, trang trí đẹp để khách tiện đi biếu. Như mua cả thùng thì giá sẽ mềm hơn, chỉ còn 170.000 đồng/kg, rẻ hơn 15.000 đồng/kg nếu mua lẻ" - chị nói.

Theo chị Tuyết Mai, ở Việt Nam, tầm cuối tháng 3, đầu tháng 4 là đã có mận nhưng đa phần quả vẫn còn xanh, ăn khá chua. Trong khi đó, mận ở nước ngoài đã bắt đầu chín, ăn cũng rất ngon, lạ miệng. Không những thế, mận Úc nhập về đều có giấy tờ, tem mác đầy đủ nên được nhiều người lựa chọn.

Mận Úc có giá dao động 180.000 - 220.000 đồng/kg (Ảnh: Tuyết Mai).

Tương tự, anh Vũ Lâm, một tiểu thương bán "mận khủng long" trên chợ mạng chia sẻ, ngoài bán nguyên quả, anh còn mở thêm dịch vụ bán nước mận ép. Bởi trong quả có hàm lượng chất xơ, vitamin, chất chống oxy hóa cao nên rất hợp để giảm cân.

"Mận Úc ruột đỏ có thịt khá dày, hạt nhỏ xiu xiu, ngọt nhiều hơn chua nên mọi người thường ăn trực tiếp hoặc dầm với muối ô mai. Đặc biệt, với dân tập gym thì họ thích ép ra nước để uống" - anh chia sẻ.

Anh còn tiết lộ, như mùa hè năm ngoái, mỗi tháng, anh đều bán hết 2 tạ mận Úc, dự kiến, năm nay con số này sẽ còn tăng thêm 10 - 15%.

