Qua phối hợp kiếm tra, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an TP. Đà Nẵng cùng Chi cục Thủy sản TP. Đà Nẵng đã phát hiện hàng loạt nhà hàng lưu giữ, buôn bán các loại thủy hản sản, nguy cấp, quý hiếm...

Ngày 9/4, Sở NNPTNT TP. Đà Nẵng cho biết, nhằm bảo vệ môi trường góp phần hạn chế tình trạng buôn bán, quảng cáo trên thực đơn bán loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm trái phép.

Trong thời gian qua, Chi cục Thủy sản TP. Đà Nẵng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường - Công an TP. Đà Nẵng tiến hành kiểm tra các nhà hàng về việc chấp hành các quy định về buôn bán loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm và quảng cáo bán các chế phẩm từ loài thủy sản nguy cấp quý hiếm trên thực đơn, đặc biệt các loài cá hô, cá tra dầu và vi cá mập hoặc các chế phẩm khác từ cá mập.

Qua kiểm tra tại 10 nhà hàng lớn ở Đà Nẵng, đoàn kiểm tra phát hiện có 5 nhà hàng có quảng cáo bán sản phẩm từ vi cá mập như món súp vi cá, vi cá chưng nước dùng thượng hạng có trên thực đơn tại các nhà hàng. Đoàn đã yêu cầu 5 nhà hàng này gỡ bỏ trang quảng cáo trên thực đơn bán các loài thủy sản, bộ phận từ các loài thủy sản nguy cấp quý hiếm và không được thu gom, mua bán, lưu giữ, sơ chế, chế biến, bảo quản các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm.

Nhiều thủy hải sản quý hiếm lên bàn nhậu tại các nhà hàng ở Đà Nẵng. Ảnh: Đông Phong

Đặc biệt, đoàn đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 2 nhà hàng gồm nhà hàng Duyệt Lâm Bản Vị và nhà hàng Làng Cá với tổng số tiền là 35 triệu đồng về hành vi lưu giữ trái phép loài thủy sản có tên trong nhóm I của Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm. Đồng thời tịch thu 5 cá thể cá Mặt Quỷ (tên khoa học: Scorpaenopsis diabolus) thả về môi trường tự nhiên.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra cũng phát hiện tại nhà hàng 4U - For You có nuôi làm cảnh 11 cá thể cá nhám trắng (tên khoa học Chiloscyllium griseum) cùng với các loại cá khác trong bể kính có thể tích khoảng 10m3 đặt trước nhà hàng làm cảnh. Chủ nhà hàng 4U - For You cho biết do không biết cá nhám là loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo vệ nên đã tự ý nuôi làm cảnh tại nhà hàng.

Sau khi được kiểm tra tuyên truyền, hướng dẫn, chủ nhà hàng đã tự nguyện giao nộp và đoàn kiểm tra đã thả về môi trường tự nhiên 11 cá thể cá nhám trong tình trạng cá khỏe mạnh với sự chứng kiến của chủ nhà hàng...

(Theo Dân Việt)