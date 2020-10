Là loại ốc kích thước “khủng” có giá trị kinh tế cao, trước đây ốc giác vàng chỉ xuất hiện tại các cửa hàng hải sản lớn hoặc nhà hàng sang trọng với giá đắt thì nay được rao bán trên chợ mạng giá chỉ từ 180.000 đồng/kg.

Ốc giác vàng là loại ốc thường sống ở các vùng đá rạng chìm khuất dưới mặt nước hoặc trong các ghềnh, vách đá ngập nước quanh chân các hòn đảo. Chúng được ngư dân bắt trong khi đánh lưới bao, lưới rút khai thác tôm cá chứ chưa có ngư dân chuyên đi đánh bắt loại ốc này.

Nếu như trước đây, lượng ốc này khai thác không đủ cung cấp cho nhà hàng thì thời gian gần đây, người tiêu dùng khá bất ngờ khi ốc giác vàng được rao bán trên chợ mạng với giá chỉ từ 180-200.000 đồng/kg.

Ốc giác vàng được coi là loại ốc có giá trị kinh tế cao khi giá của chúng có thời điểm lên đến cả triệu đồng/con.

Vừa nhận con ốc nặng 1,8kg từ shipper giao đến, chị Phạm Ngọc Ánh, trú tại Khâm Thiên (Đống Đa, Hà Nội) tỏ vẻ vui mừng vì đây là lần đầu tiên mình mua được ốc giác vàng với giá chỉ 180.000 đồng/kg tại Hà Nội.

“Loại ốc này ăn giòn sần sật như mề gà lại rất thơm, muốn ăn phải canh các hệ thống hải sản lớn để mua với giá khoảng 350-400.000 đồng/kg hoặc đi ăn tại nhà hàng ở các khu du lịch với giá cả triệu đồng/con chứ không có giá rẻ như đợt này”, chị Ánh cho hay.

Rao bán ốc giác vàng với giá 200.000 đồng/kg trên chợ mạng, chị Đặng Thu Hoài, trú tại Đông Tác (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, những năm trước loại ốc này được các thương lái thu mua tận thuyền với giá từ 300-350.000 đồng/kg. Với trọng lượng từ 1-3kg, mỗi con ốc có giá lên đến cả triệu đồng.

Mỗi con ốc có thể nặng từ 1-3kg, thậm chí lên đến 5kg.

Theo chị Hoài, đây là loại ốc to nhưng vỏ rất mỏng, thịt rất thơm và ngon. Thịt ốc chia làm 2 phần, phần cùi ốc có màu trắng trong ăn giòn như mề gà, phần ruột ốc có màu nâu nhạt, ăn mềm và có vị béo béo, bùi bùi rất ngon nên được nhà hàng mua về chế biến thành các món ăn phục vụ khách du lịch. Ngoài ra vỏ ốc còn được thu mua về làm đồ lưu niệm và đồ trang trí.

“Quê tôi ở vùng biển Hải Tiến, nhà có tàu chuyên đi đánh bắt xa nhưng mỗi chuyến đi biển về chỉ có chừng 15-20kg ốc giác vàng và thường được các nhà hàng đặt trước. Tuy nhiên, thời gian gần đây lượng khách du lịch giảm đáng kể, nhà hàng ít nhập hơn nên tôi mang ra Hà Nội bán lẻ với giá chỉ 180-200.000 đồng/kg”, chị Hoài nói.

Với mỗi con ốc giác nặng khoảng 2kg có thể chế biến thành 8 món ăn khác nhau đủ cho 5-6 người ăn.

Kinh doanh nhà hàng tại Hạ Long (Quảng Ninh), anh Nguyễn Văn Quang cho biết đây là loại ốc hiếm lại không thể nuôi và nhân giống được nên có giá cao gấp nhiều lần các loại ốc khác. Trước đây, các nhà hàng còn cạnh tranh nhau bằng món ốc này bởi được khách du lịch ưa chuộng nhưng phải có mối thân quen mới nhập được để bán.

“Giá ốc giác vàng có thời điểm lên đến 500-600.000 đồng/kg, mỗi con ốc có giá cả triệu đồng nhưng có thể chế biến được rất nhiều món ăn như luộc, nướng, nộm, làm gỏi, hấp, hầm thuốc bắc… Mỗi nhà 4-5 người chỉ cần mua 1 con ốc nặng chừng 2kg với đủ các món mà không bị ngấy”, anh Quang cho hay.

Theo anh Quang, mùa mưa là thời điểm ngư dân bắt được nhiều ốc nhất, mỗi thuyền đi có thể mang về khoảng 20kg nhưng khách du lịch lại thưa thớt nên thời gian gần đây ít khi anh nhập loại ốc này về chế biến, chỉ khi nào có khách đặt trước mới tìm mua.

Giá tại thời điểm hiện tại cũng rẻ hơn rất nhiều so với trước kia, chỉ khoảng dưới 200.000 đồng/kg, giảm một nửa so với trước nhưng nếu so với các loại ốc khác, giá của ốc giác vàng vẫn cao hơn nhiều lần.

Ngoài ruột ốc để chế biến thành các món ăn, vỏ ốc giác vàng được tận dụng làm đồ mỹ nghệ, trang trí có giá trị kinh tế cao.

Theo tìm hiểu của PV, ốc giác vàng hay còn gọi là ốc Hoàng Đế, là một loài ốc cỡ lớn và rất có giá trị kinh tế với việc khai thác ốc để lấy thịt và một số cá thể có thể tạo ngọc. Chúng phân bố ở châu Á, có ở các vùng Hong Kong, dọc bờ biển Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Philippines, xuống đến Indonesia, có tuổi thọ kéo dài từ 4-31 năm, nặng từ 1-5kg.

Ở Việt Nam, ốc giác vàng có nhiều tên gọi khác nhau, ở miền Trung chúng được gọi là ốc gàu, ốc gáo (dùng vỏ ốc làm dụng cụ múc nước); ở miền Tây trong vùng vàm Láng, Gò Công dài đến tận Hà Tiên, Kiên Giang người ta gọi ốc giá. Có nơi gọi ốc theo sắc vỏ ngoài là ốc vàng, ốc choá đèn.

Giống như những loại ốc khác, ốc giác vàng được sử dụng nhiều để làm những món ăn bổ dưỡng và hấp dẫn. Tuy nhiên, chế biến loại ốc này cần phải đặc biệt lưu ý lúc lấy thịt, tránh làm vỡ mật vì khi mật ốc giác vàng dính vào thịt ốc sẽ có mùi ngai ngái và đắng rất khó ăn.

(Theo Dân Việt)