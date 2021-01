Tết Tân Sửu 2021 đến gần, các loại tiền lưu niệm, tiền lì xì mang ý nghĩa may mắn, tài lộc đặc biệt hút khách. Sức nóng thị trường tăng lên, từ đó xuất hiện những cảnh báo tiền giả, tiền nhái từ giới kinh doanh, người chơi.

Xuất hiện và nở rộ tại Việt Nam từ vài năm trở lại đây, các loại tiền độc lạ, tiền lì xì tượng trưng cho may mắn, tài lộc cực “sốt” dịp cận Tết. Những loại tiền này thường có giá trị nhỏ, ít được lưu thông trên thị trường, đa số được phát hành vào những dịp đặc biệt, đến từ khắp các quốc gia trên thế giới.

Trong danh mục tiền lì xì độc 2021 của một cửa hàng tại Hà Nội, có tới hơn 30 loại tiền, bộ tiền khác nhau được rao bán. Rẻ nhất là tờ tiền hình mã đáo thành công của Mông Cổ - 20.000 đồng. Dưới 100.000 đồng, còn có nhiều lựa chọn như các tờ mua may bán đắt của Costa Rica; thuận buồm xuôi gió của Maldives, Indonesia; 10 đô Hong Kong; …

Các loại tiền lì xì được săn lùng Tết Tân Sửu 2021

Bộ tiền giấy 12 con giáp và các bộ tiền tổng hợp từ nhiều quốc gia có giá 400.000 đến ngót nghét 1 triệu đồng/ bộ. Theo giới thiệu của người bán, đây đều là tiền thật, là những đồng giá trị nhỏ, còn mới 100%. Trong đó, tờ tiền hình trâu của Lào mang ý nghĩa siêng năng kiên nhẫn, đặc biệt hút khách trong năm mới Tân Sửu.

Dành riêng cho năm 2021, các loại tiền hình con trâu được bổ sung lượng lớn phục vụ khách hàng. Dòng seri đẹp gồm chuỗi các số 6,8,9 bán riêng với giá cao hơn, từ 350.000 đồng/ tờ tiền cao trâu Macao 10 Patacas. Tờ 100 đồng Việt Nam năm 1972 in mặt trước hình con trâu và đằng sau là hình tòa nhà dinh độc lập được săn lùng tích cực, giá 150.000 đồng/ tờ.

Giới kinh doanh cho biết, do vận chuyển khó khăn bởi đại dịch COVID-19 nên loại tiền 2 USD in hình trâu mạ vàng năm nay hiếm hơn, dự báo “cháy hàng” với nhu cầu lớn hiện nay. Ngay lập tức, thị trường xuất hiện tờ 2 USD tương tự, được giới thiệu là gia công tại Việt Nam. Giá loại này thấp hơn tới 50% so với hàng “chuẩn Mỹ” khác.

Tờ tiền kỷ niệm in hình con trâu do Macao phát hành

Anh Phùng Văn Hùng, chủ shop bán tiền lì xì tại Hà Nội đánh giá, thị trường Tết 2021 sôi động hơn mọi năm, nhiều người tìm mua sớm. Các tờ giá hợp lý, dưới 200.000 đồng được ưa chuông. Ngoài tiền hình con trâu, thì các tờ có màu đỏ hay mang mệnh giá lớn cũng được khách hàng thích thú tìm mua. Trong đó, không thể không nhắc đến “hoa hậu tiền giấy” 10.000 đồng đỏ; các tờ 10 – 50 tỷ Zimbabwe; 500 tỷ Nam Tư.

Anh Hùng tiết lộ, đến thời điểm này, đã có những khách hàng chi hàng chục triệu đồng cho các loại tiền lì xì, kỉ niệm Tết 2021. Số còn lại, chủ yếu khách mua theo nhu cầu cá nhân, gia đình, tặng bạn bè, người thân dịp đầu năm mới. Tuy nhiên, để tránh rơi bẫy mang tiền thật mua tiền giả, giới kinh doanh khuyến cáo người mua cẩn trọng với những giao dịch hàng hiếm, giá rẻ bất ngờ. “Sưu tầm có hai mặt, thị trường nóng lên nên có nhiều người mang ý đồ không tốt vào. Khách hàng nên bổ sung kiến thức cho mình, chọn nơi uy tín để mua”, anh Hùng khuyến cáo.

Cận Tết, dịch vụ đổi tiền mới, tiền lẻ lại bùng phát với mức phí chênh lệch "cắt cổ". Các loại tiền mệnh giá 1.000 đồng, 2.000 đồng mức phí dao động từ 13 - 15%, loại 10.000 đồng, 20.000 đồng là 5 - 8%, còn với 50.000 đồng, 100.000 đồng thì chịu phí 3 - 5%.

Dù đối mặt mức phạt 20 - 40 triệu đồng cho hành vi thực hiện đổi tiền không đúng quy định của pháp luật (Nghị định 96/2014/NĐ-CP), song thị trường ngầm vẫn hoạt động sôi nổi, đặc biệt trên các mạng xã hội.

Theo ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Tết năm nay, NHNN sẽ tiếp tục siết chặt chuyện đổi tiền lẻ và không in tiền mới mệnh giá nhỏ. Đây là năm thứ 8 liên tiếp NHNN chủ trương không phát hành tiền lẻ mới vào dịp Tết. Việc hạn chế in tiền lẻ mới dịp Tết Nguyên đán các năm qua đã giúp ngân sách tiết kiệm được hơn 3.500 tỷ đồng.

(Theo Tiền Phong)