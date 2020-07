Nắm bắt được nhu cầu thiết yếu của người dân trong những ngày hè nắng nóng, oi bức, thời gian vừa qua trào lưu bán nước hoa quả, trà chanh với giá rẻ đặc biệt tại các vỉa hè được nở rộ.

Người dân được đáp ứng nhu cầu giải khát. Thế nhưng về vấn đề an toàn khi sử dụng thì vẫn là dấu hỏi lớn. Vậy trên thị trường những loại siro, hợp chất để pha chế các loại nước hoa quả này được mua bán và hoạt động như thế nào?



Các quầy nước hoa quả vỉa hè mọc lên như nấm trong mùa hè, dủ các loại nước nhưng giá thành là như nhau. Chỉ với 10 nghìn đồng, người tiêu dùng đã có ngay 1 cốc nước siêu to. Vậy chất lượng của nó thì sao? Liệu có đảm bảo?

Con phố Hàng Buồm vốn nổi tiếng về cung cấp các loại thực phẩm, đặc biệt là các mặt hàng nguyên liệu nước gỉai khát như siro nước hoa quả các loại. Có mặt trên con phố này, không khó để nhìn ra những mặt hàng được trưng bày ở phía ngoài…

Tại 1 cửa hàng, qua quan sát có nhiều loại mặt hàng khác nhau, như các loại trà đóng gói, các loại loại siro được trong các vỏ chai nhựa và thuỷ tinh.

Hàng hóa phong phú, nhãn mác đa dạng. Thậm chí, có những mặt hàng được chứa vào các can nhựa không nhãn mác. Khi có nhu cầu mua hàng với số lượng lớn, chủ cửa hàng không ngần ngại tư vấn các sản phẩm, giá cả, siro hay là hương liệu có màu, mùi. 1 chai nước được chủ hàng giới thiệu là lọ hương vị hoa quả, và thật bất ngờ với con số mà chủ cửa hàng đưa ra khi lọ nước này được pha với nước.

Ngoài việc bán cho các khách hàng có nhu cầu đến đây, thì chủ quán cho biết, chủ yếu cung cấp cho các quán trà chanh. Nếu nhìn bằng mắt thường, tại các quán trà chanh hiện nay, dễ dàng nhìn ra những chai siro hoa quả giống với các cửa hàng đang bán ở ngoài thị trường được để ngay tại khu vực pha chế . Và rất có thể, nó được sử dụng để làm ra những cốc nước hoa quả.

Thâm nhập vào các địa điểm cung cấp các loại siro, hương vị hoa quả các loại. Tại 1 kho hàng chuyên cung cấp số lượng lớn các mặt hàng này ra thị trường, có địa chỉ tại phường Xuân Phương – quận Nam Từ Liêm – Hà Nội. Ngay phía ngoài là khung cảnh tấp nập, hàng hoá đang được nhân viên đóng gói cũng như bốc xếp lên xe. Những bao bì, thùng hàng từ nhỏ đến lớn có in chữ Trung Quốc. Và ngay cả những gói hàng đóng sẵn cũng là được gắn mác chữ Trung Quốc.

Đang bận rộn đóng gói các mặt hàng vào thùng, thế nhưng người nhân viên này không quên giới thiệu các mặt hàng. Trước đó, chính tại cơ sở này, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, qua đó phát hiện và thu giữ nhiều mặt hàng liên quan đến nguyên liệu làm nước giải khát không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hoá đơn chứng từ.

Câu khẳng định tất cả các mặt hàng tại đây đều có giấy tờ của nhân viên này là không có cơ sở. Bởi, các mặt hàng bị thu giữ trước đó, đến nay vẫn được cơ sở này cung cấp ra thị trường. Theo tài liệu điều tra, những mặt hàng này được chủ kho xuất bán tới các cửa hàng trà chanh, trà sữa nhỏ lẻ trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Khi mà các cơ sở, cửa hàng vẫn đưa ra thị trường những mặt hàng, nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ, không được kiểmđịnh để pha chế nước giải khát ra thị trường như phóng sự trên đã phản ánh thì người vẫn sẽ phải đối mặt với nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nếu sử dụng nhiều các loại nước này.

(Theo ANTV)