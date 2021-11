Ngày 21/11/2021, Công ty Cổ phần Thương hiệu thời trang LDL vừa xuất sắc nhận giải thưởng “Top 20 Thương hiệu nổi tiếng hàng đầu năm 2021” do Viện Kinh tế và Văn hóa kết hợp với Trung tâm Bảo vệ Người tiêu dùng tổ chức.

Chương trình Thương hiệu nổi tiếng hàng đầu năm 2021 hướng đến mục tiêu chọn ra những thương hiệu nổi tiếng, sản phẩm dịch vụ uy tín của doanh nghiệp tiêu biểu trên cả nước luôn cam kết sản xuất kinh doanh hướng đến lợi ích người tiêu dùng. Trong suốt 9 tháng tổ chức và đánh giá, BTC đã chọn ra 20 thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ uy tín chất lượng từ trên 300 doanh nghiệp tham gia giải thưởng để trao chứng nhận Top 20 Thương hiệu nổi tiếng hàng đầu năm 2021.

Vinh dự là 1 trong 20 thương hiệu nhận giải, LDL - thương hiệu thời trang Việt dành cho nam giới của Công ty Cổ phần Thương hiệu thời trang LDL có trụ sở tại Nông Cống, Thanh Hóa. LDL được nhiều người biết đến là công ty chuyên gia công may mặc, may trang phục, đồng phục, vest, comple, áo sơ mi và quần tây công sở, bán lẻ hàng may mặc trên các kênh online.

Khách hàng ưa chuộng LDL bởi thiết kế đẹp mắt và thanh lịch, hoàn thiện và tôn lên vẻ sang trọng lịch lãm. Với chất liệu tốt và luôn đặt yếu tố bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu, LDL ngày càng vươn cao, chinh phục nhiều vị khách khó tính. Đặc biệt, những chiếc sơ mi, quần tây - thiết kế chủ lực của LDL đã đưa thương hiệu trở thành cái tên nổi bật trên thị trường thời trang dành cho nam tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, LDL còn đầu tư bài trí hệ thống cửa hàng theo phong cách mới, hiện đại, trẻ trung và đẳng cấp. Với sự đầu tư nghiêm túc, LDL mong muốn không chỉ trở thành cửa hàng mua sắm quần áo đơn thuần, mà còn mang lại trải nghiệm tối ưu, nơi khách hàng có thể thoải mái thể hiện phong cách cá nhân. Đây là hướng đi đặc biệt giúp LDL tiếp cận được tệp khách hàng lớn và khiến họ ghi nhớ thương hiệu sâu sắc hơn.

Theo đại diện thương hiệu, trong những năm tiếp theo, thời trang LDL sẽ tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh chiến lược phát triển chuỗi bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, từ đó đưa các sản phẩm thời trang của LDL như áo sơ mi, quần tây nam, đồ công sở... vươn xa hơn ra thị trường nước ngoài, từng bước xây dựng thời trang LDL trở thành đơn vị về gia công, cung ứng, phân phối sản phẩm may mặc cho nam hàng đầu tại Việt Nam.

Lệ Thanh