Gần 2 tháng nữa trám mới bắt đầu chín, nhưng trám nếp non đầu mùa Tuyên Quang đang rất được lòng các bà nội trợ thành phố vì vị ngon, bùi, ngậy của đặc sản vùng quê này.

Mấy hôm nay, chị Đỗ Thu Phương ở Hoàng Mai, Hà Nội sau nhiều ngày chờ đợi đã nhập được những mẻ trám nếp non xanh đầu mùa rất ưng ý. Chị Phương cho biết, đây là chuyến trám xanh đầu tiên của mùa trám năm nay. Chuyến trám này được những người dân tộc Tày trên Tuyên Quang gửi xuống Hà Nội nhờ chị bán.

“Trám nếp non giờ đã tròn, to hơn 1 tháng trước. Cắn ăn thử thì thấy cùi đã rất dày. Đây là những quả trám rừng tự nhiên, là đặc sản vùng quê, rất sạch và an toàn, không có hóa chất”, chị Phương nói.

Hiện 1kg trám nếp xanh đầu mùa chị Phương bán với giá 50.000 đồng/kg. Khách mua 2kg chị bán 95.000 đồng. Do mới đầu mùa nên nhiều người đến cửa hàng, thấy trám ngon liền đặt mua về chế biến.

Trám xanh đầu mùa được nhiều bà nội trợ ưa thích

“Khách mua trám xanh đầu mùa về thường lấy dao đập dập quả, sau đó mới đem kho với cá hoặc thịt. Do trám xanh hạt còn non nên rất nhanh nhừ. Trám kho cá, kho thịt ăn vị chua bùi rất ngon, lại không hề bị chát”, chị Phương cho hay.

Theo chị Phương, mùa thu hoạch trám chính vụ phải gần 2 tháng nữa. Khi ấy, trám sẽ chín già. Có 2 loại trám, đó là trám xanh và trám đen. Các loại trám này được trồng nhiều ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Nếu như trám xanh có quả vỏ màu xanh lục thì trám đen màu tím thẫm. Cả hai loại trám đều có hình thoi, rất thơm ngon và chế biến được rất nhiều món ăn.

Đầu mùa trám xanh, dù giá bán còn cao song nhiều bà nội trợ vẫn tới tấp đặt trám về ăn. “Ở thành phố không có loại quả này, mà chỉ ở miền núi phía Bắc mới có. Vì thế, thấy trám đầu mùa, bà nội trợ nào cũng mua 1-2kg. Như nhà mình thì hay ướp mắm trám. Chỉ cần bổ đôi quả trám, cho chút mắm ngon với ít đường ngập trám ăn ngon tuyệt. Nhưng nhiều người thì kho trám với thịt, cá, làm ô mai. Nói chung, có nhiều kiểu ăn với trám lắm”.

Tiểu thương này tiết lộ, mỗi ngày chị bán được từ 30-50 kg trám đầu mùa. “Dịch như này nên nhiều người mua online lắm. Họ mua về kho cá, kho thịt để cả tuần ăn dần đỡ phải đi chợ nhiều lần mà vẫn có món ăn ngon hàng ngày”.

Ở tận Hà Đông nhưng bà nội trợ tên Thanh, 28 tuổi nhìn thấy trám đầu mùa trên chợ mạng ngay lập tức đặt 2kg về ăn, dù tiền ship chị đã mất 30.000 đồng. Thế nhưng, chỉ cần có trám đầu mùa ăn, chị mới bớt thèm.

Trám có thể kết hợp chế biến thành nhiều món, như kho với cá, thịt, đồ xôi

Trám xanh ăn có vị bùi, béo

“Vợ chồng tôi đều thích ăn trám xanh, trám đen. Với trám xanh, tôi hay kho với cá rô đồng. Cứ lần lượt xếp 1 lượt trám xuống đáy nồi đất, một lớp cá. Sau đó cho tương vào nồi cá nấu lửa nhỏ đến khi chín nhừ. Lạ lắm, kho cá với trám, cá không bị tanh. Có lẽ trám sẽ làm mất đi vị tanh của cá. Ăn cá lại có vị bùi ngậy, thơm ngon của trám. Nhà tôi ai cũng thích ăn món này. Hoặc chán trám kho cá thì tôi kho trám với thịt ba chỉ đều đưa miệng”, chị Thanh kể.

Thậm chí, trám xanh khi mua về, chị Thanh còn đập cho nó hơi dập ra. Sau đó chị rang thịt gà với trám, cho thêm ít nước để trám ngấm gia vị. Cuối cùng xắt ít lá gừng cho vào trộn đều bắc xuống là ăn.

Không chỉ thích ăn trám xanh, chị Thanh còn nghiện cả trám đen dù loại trám này không chế biến được nhiều món được như trám xanh. “Với trám đen thì tôi hay đồ với gạo nếp thành xôi trám. Ăn xôi trám cho cảm giác lạ miệng, vừa béo lại vừa bùi lẫn trong hạt nếp”.

Bà nội trợ này cho biết, chị rất muốn học cách muối trám như người Tày để có thể có trám ăn quanh năm nhưng chưa biết cách. “Tôi học muối vài lần rồi nhưng đều không thành công. Bởi cách chế biến trám muối có quá nhiều công đoạn tỉ mỉ. Có lẽ vì chưa muối đúng kỹ thuật và bảo quản chưa tốt nên chưa có trám ăn cả năm”, chị thừa nhận.

Thảo Nguyên