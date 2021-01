3 chiếc xe hơi Mazda3, 13 chiếc xe máy Piaggio cùng hàng triệu giải thưởng hấp dẫn đã tìm thấy chủ nhân may mắn trong chương trình “Mua Oishi liền tay - Đón bão quà mê say”.

Tối ngày 20/02/2021, buổi livestream quay thưởng của chương trình “Mua Oishi liền tay - Đón bão quà mê say” trên fanpage Mega1 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người chơi. Ngay tại thời điểm phát sóng, đã có hàng ngàn lượt quan tâm, bình luận và chia sẻ cho buổi quay thưởng cuối cùng này.

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, MC Nguyên Khang đã tìm ra chủ nhân may mắn trúng thưởng chiếc xe hơi New Mazda3 1.5L cuối cùng. Đó là chị Trần Thị Vân (TP.HCM) với mã số dự thưởng trên ứng dụng Mega1 là UT5ZMX.

MC Nguyên Khang công bố chủ nhân chiếc xe hơi Mazda3 cuối cùng của chương trình khuyến mãi

Chị Trần Thị Vân chia sẻ: “Đến giờ, tôi vẫn chưa tin mình trúng được món quà giá trị trong dịp cuối năm. Khi đại diện Mega1 gọi điện thông báo, tôi đã rất run vì hồi hộp. Năm nay, gia đình tôi đã có một cái Tết thật ấm áp rồi. Xin cảm ơn Oishi và ứng dụng “siêu khuyến mãi” Mega1 đã mang đến niềm vui cho tôi và gia đình”.

Ngoài giải thưởng đặc biệt của tháng, MC Nguyên Khang cũng tìm ra người chơi may mắn trúng chiếc xe máy Piaggio Liberty One thứ 13 từ chương trình. Phần quà giá trị đã thuộc về khách hàng Trần Cảnh Tư (Gia Lai) với mã số dự thưởng trên Mega1 là 8GGSQA.

Diễn ra từ ngày 20/10/2020, “Mua Oishi liền tay - Đón bão quà mê say” do ứng dụng Mega1 kết hợp cùng Oishi đã mang đến hàng triệu giải thưởng hấp dẫn cho người tiêu dùng. Theo thống kê từ Mega1, đến hết ngày 17/01/2021, chương trình khép lại với hàng triệu mã dự thưởng tham gia. Đồng thời, cũng tìm ra hơn 1 triệu người chơi may mắn trúng các giải thưởng giá trị từ chương trình.

Cụ thể, kết thúc chương trình đã có: 3 khách hàng may mắn trúng giải thưởng tháng là 1 chiếc xe hơi New Mazda3 1.5L; 13 người chơi trúng giải thưởng tuần là 1 chiếc xe máy Piaggio Liberty One; và hơn 1 triệu người chơi trúng các giải thưởng ngày với nhiều phần quà thiết thực như: 450 miếng vàng 1 chỉ 24K PJN, 720 máy xay sinh tố tay cầm hiệu Lock & Lock và thẻ cào điện thoại thuộc các mệnh giá khác nhau.

Nhiều khách hàng may mắn trúng quà “khủng” khi tham gia chương trình khuyến mãi từ Oishi và Mega1

Ngay từ những ngày đầu phát động, chương trình “Mua Oishi liền tay - Đón bão quà mê say” đã thu hút đông đảo người tiêu dùng khắp cả nước tham gia. Với việc chọn những món vặt yêu thích của mẹ và bé là bánh que Akiko, bánh gạo Okome làm sản phẩm khuyến mãi, chương trình được nhiều các “mẹ bỉm sữa” quan tâm, ủng hộ.

Đại diện Mega1 cho biết, trên các trang mạng xã hội, nhiều “mẹ bỉm sữa” tham gia trào lưu “Săn bão quà 15 tỷ” và khoe những phần quà nhận được từ chương trình.

Ông Đinh Phương Vũ - Giám đốc vận hành Mega1 cho biết: “Sức lan toả mạnh của chương trình “Mua Oishi liền tay - Đón bão quà mê say” là sự tự hào của Mega1. Chúng tôi rất vui khi chương trình khuyến mãi hợp tác lần đầu cùng nhãn Oishi đã khép lại thành công. Trong tương lai, chúng tôi sẽ hợp tác với nhiều doanh nghiệp lớn để mang đến nhiều chương trình hay và hấp dẫn phục vụ người tiêu dùng”.

Mega1 là 1 nền tảng ứng dụng công nghệ tích luỹ quà thưởng và khuyến mãi thuộc hệ sinh thái bán lẻ 4.0 Giga1 - trực thuộc tập đoàn Yeah1 phát triển. Ứng dụng được xây dựng để tạo cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng thông qua các chương trình khuyến mãi. Tải ứng dụng Mega1 tại https://www.mega1.vn/ để không bỏ lỡ những chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

Doãn Phong