Nhiều người chọn mua điều hòa cũ nhằm tiết kiệm chi phí. Nhưng theo các chuyên gia, khách hàng cần cân nhắc những ưu, nhược điểm của điều hòa cũ trước khi quyết định mua.

Điều hòa cũ hút khách

Vào mùa nắng nóng, máy điều hoà đã trở thành vật dụng không thể thiếu trong nhiều gia đình. Song, với những gia đình có kinh tế không mấy dư dả, để mua được một chiếc điều hoà mới với giá từ 7-10 triệu đồng là không dễ dàng.

Vì vậy, nhiều người chọn mua điều hòa cũ nhằm tiết kiệm chi phí. Bởi giá điều hoà cũ thường chỉ bằng 30-50% giá thành điều hoà mới cùng loại.

Điều hòa cũ thường là những sản phẩm trong nước đã qua sử dụng được thanh lý, nâng đời hoặc là những chiếc điều hòa hỏng được cửa hàng mua lại, sửa chữa rồi bán ra thị trường. Bên cạnh đó, còn có những chiếc điều hòa cũ được giới thiệu là nhập trực tiếp từ Nhật Bản.

Điều hòa cũ là lựa chọn của không ít người.

Theo một số chủ cơ sở sửa chữa thiết bị điện lạnh ở Hà Nội, mùa nắng nóng năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, kinh tế khó khăn, mặt hàng điều hòa cũ trở nên đắt khách. Những chiếc điều hòa cũ của các thương hiệu tên tuổi như Daikin, Panasonic, Toshiba,... với công suất từ 1.0-12.0 HP có giá dao động từ 3-5 triệu đồng/chiếc được nhiều khách hàng quan tâm.

Hiện không khó để tìm thấy các bài rao trên Facebook, diễn đàn hay hội nhóm bán các mặt hàng này, với giá chỉ 3-5 triệu đồng, cho một mẫu điều hòa. Vào mùa nắng nóng, trên "chợ mạng", những chiếc điều hòa cũ được quảng cáo nhiều hơn và nhận được sự quan tâm lớn hơn của khách hàng, đặc biệt là sinh viên, công nhân, những người có thu nhập thấp. Các sản phẩm được rao bán thường đi kèm với cam kết hàng nguyên bản, còn mới 80-90%.

Nhiều cửa hàng chuyên sửa chữa điện lạnh cũng tranh thủ nhu cầu mua điều hoà cũ tăng cao đã nhập thêm sản phẩm này. Nhiều chủ cửa hàng mua những chiếc điều hoà cũ về sửa rồi bán lại. Khách hàng mua điều hòa cũ được miễn phí tiền vệ sinh, bơm gas song công lắp đặt, ống bảo ôn, ống thoát nước phải trả như máy mới.

Cần cân nhắc khi chọn mua điều hòa cũ

Việc mua điều hòa cũ có ưu điểm là tiết kiệm chi phí ban đầu. Nhưng theo nhiều chuyên gia, đây chưa hẳn là giải pháp tiết kiệm hiệu quả. Bởi việc mua điều hòa cũ tiềm ẩn nhiều rủi ro và cũng là bài toán kinh tế mà người dùng cần cân nhắc kỹ. Không cẩn thận tiết kiệm chẳng được là bao mà lại rắc rối, gây bực mình, cãi cọ trong nhà vì máy lạnh không chạy như ý.

Chi phí hàng tháng khi dùng một chiếc điều hoà cũ sẽ tốn kém hơn rất nhiều so với điều hoà mới. Bởi điều hoà cũ thường có hiệu suất làm lạnh không cao do động cơ đã yếu đi sau một thời gian dài sử dụng. Để tạo được độ mát như mong muốn, điều hoà cần phải "làm việc" nhiều hơn. Do đó, hoá đơn tiền điện cũng tăng lên rất nhiều.

Việc mua điều hòa cũ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Hơn nữa, điều hoà cũ tiềm ẩn nhiều rủi ro như tốn nhiều tiền để sửa chữa, thậm chí bị lừa mua hàng kém chất lượng. Thực tế, nhiều cơ sở sửa chữa thiết bị điện lạnh đã không ngần ngại phù phép những chiếc điều hòa cũ, nát rồi đưa ra thị trường và bán với giá cao.

Nếu điều hòa cũ được làm mới, vệ sinh phần vỏ mà không can thiệp vào bên trong thì yên tâm sử dụng. Nhưng nếu đã động chạm vào dàn nóng, dàn lạnh của máy hoặc thay các linh kiện thì đã gây ảnh hưởng tới tuổi thọ cũng như hiệu suất của máy. Với máy quá cũ, thợ thường dùng hóa chất để tẩy trắng nhựa, lúc mua thì trông rất mới nhưng rất nhanh xuống cấp. Khi mua phải những chiếc điều hòa này, người dùng tưởng mua được hàng rẻ nhưng thật ra lại đắt, nhanh hỏng.

Một vấn đề nữa là những chiếc điều hòa cũ rất hay gặp lỗi không lạnh hoặc kém lạnh do vấn đề liên quan tới gas (ít gas, rò gas, hết gas) hoặc do bị bám nhiều bụi mà chưa được vệ sinh cẩn thận.

Bên cạnh đó, những điều hòa cũ chạy thường không êm, hay phát ra tiếng ồn lớn có thể là do bị dư gas, có vấn đề máy nén hoặc các ốc vít bị lỏng không được kiểm tra và thay thế.

Một lỗi khá phổ biến nữa ở những chiếc điều hòa cũ chính là hay bị chảy nước do rò rỉ nước trong đường ống từ cục lạnh; máy lạnh nhảy atomat; máy lạnh không chạy.

Theo các chuyên gia điện máy, trong trường hợp bắt buộc phải mua điều hòa cũ thì nên mua lại của người thân, bạn bè hoặc nhờ người quen am hiểu về kỹ thuật điều hòa tư vấn để tránh bị hớ hoặc mua phải các điều hòa cũ được thợ mông má, sửa chữa bán lại.

Nên mua những sản phẩm có thương hiệu và model thông dụng, không nên mua các loại điều hòa trôi nổi. Khi mua cũng cần kiểm tra kỹ các bộ phận của điều hòa như vỏ máy, cục nóng, cục lạnh, mối hàn dẫn gas... Nên chọn mua điều hòa tại những trung tâm điện máy, cửa hàng uy tín và có chế độ bảo hành.

Nếu có thể thì nên mua điều hòa mới. Trên thị trường hiện nay, các siêu thị điện máy thường xuyên tung ra nhiều ưu đãi hấp dẫn để thu hút khách hàng. Theo đó, nhiều dòng điều hòa 1 hoặc 2 chiều công suất 9.000-12.000 BTU đang được ưu đãi giảm giá chỉ còn từ 4-10 triệu đồng một chiếc. Điều hòa mới có giá ngày càng rẻ, công nghệ hiện đại nên tiết kiệm điện hơn.

