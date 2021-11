Giá gas tăng liên tục trong nhiều tháng qua lên mức kỷ lục hơn 500 nghìn đồng/bình 12kg khiến nhiều bà nội trợ nghĩ đến việc chuyển qua bếp từ dùng vừa an toàn vừa tiết kiệm.

Nhiều công ty kinh doanh gas đầu mối vừa đồng loạt công bố giá bán lẻ gas từ ngày 1/11 với mức tăng 1.417 đồng/kg (đã có VAT).

Như vậy, giá gas bán lẻ đến tay người tiêu dùng sẽ tăng thêm 17.000 đồng/bình 12 kg. Giá các loại bình gas 6kg, 45kg, 50kg cũng tăng thêm lần lượt 8.500 đồng, 64.000 đồng và 71.000 đồng/bình.

Chín lần tăng liên tục, giá gas vượt kỷ lục 500 nghìn đồng/bình

Cụ thể, theo thông báo của Công ty Cổ phần thương mại xuất nhập khẩu dầu khí Thái Bình Dương, từ 1/11, giá gas Pacific Petro, City Petro, Vimexco Gas tăng 17.000 đồng/bình loại 12 kg và tăng 64.500 đồng/bình loại 45 kg. Giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng tối đa là 501.000 đồng/bình 12kg, 536.000 đồng bình nhựa VIP/12kg và 1.877.500 đồng/bình 45 kg.

Còn Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro) thông tin: Từ ngày 1/11, giá gas tăng 17.000 đồng/bình 12 kg, giá bán lẻ tối đa đến tay người tiêu dùng là 478.500 đồng/bình 12kg.

Đây là tháng thứ 9 trong năm nay giá gas tăng.

Trước mức tăng đến chóng mặt của giá gas, nhiều bà nội trợ đã nghĩ đến việc chuyển đổi sang sử dụng bếp từ vừa an toàn vừa tiết kiệm chi phí. Để chọn mua bếp từ đạt chuẩn người tiêu dùng cần lưu ý những điều sau để tránh mua phải hàng kém chất lượng:

- Mực in trên bếp: Các loại bếp từ chính hãng sử dụng mực in chất lượng cao, sắc nét. Ở vòng nấu thường có in chữ Induction (cảm ứng). Hãy cạo thử những chữ in trên, nếu chữ bong ra thì chắc chắn là hàng nhái.

- Mặt bếp: Mặt bếp từ cao cấp sử dụng mặt kính chất lượng cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt như kính. Vì thế mặt bếp sẽ sáng, trong, không vẩn đục. Bạn hoàn toàn có thể dùng vật cứng như móng tay hay chìa khóa để cạo thử xem mặt bếp có xước không. Kính mặt bếp khá dày, có thể đến 8 mm. Nếu mặt bếp mỏng thì đó là loại bếp kém chất lượng.

- Công suất bếp từ cũng là yếu tố cần quan tâm khi chọn mua. Bếp có công suất càng cao thì nấu ăn sẽ càng nhanh nhưng sẽ tốn điện. Các bạn cũng nên chọn loại bếp có thể điều chỉnh nhiều mức công suất để phù hợp cho từng món ăn, giúp bạn nấu ăn linh hoạt hơn.

- Loại bếp: Hiện nay trên thị trường có 2 loại bếp từ phổ biến: bếp từ dương và bếp từ âm.

Bếp từ dương: thường thiết kế hình vuông hoặc chữ nhật, loại bếp này các bạn không cần phải lắp đặt và rất dễ dàng di chuyển trong bếp.

Bếp từ âm: thường có kiểu dáng sang trọng đẹp mắt, được lắp đặt âm xuống mặt bếp nên rất gọn gàng.

- Hãng sản xuất: Để mua được một chiếc bếp từ tốt, dùng bền lâu các bạn nên chọn mua bếp từ của những hãng có tên tuổi tại những siêu thị, cửa hàng uy tín để đảm bảo chất lượng cũng như tính an toàn trong quá trình sử dụng.

- Nấu thử: Bạn nên yêu cầu người bán hàng cho đun nấu thử một ít nước. Các loại bếp từ hiện nay hầu hết sử dụng hệ thống điều khiển cảm ứng. Bằng cách đun thử này bạn có thể thử nghiệm độ nhạy của bếp. Bếp từ cao cấp có độ nhạy cao và chính xác, bấm nhanh không bị sai lệch.

- Tiện ích kèm theo: Để hỗ trợ tốt hơn cho người dùng trong việc nấu nướng, các nhà sản xuất đã thêm vào cho bếp từ nhiều tính năng tiện ích như: khóa an toàn, hẹn giờ nấu, các chế độ nấu tự động (chiên, xào, lẩu, hấp, soup...), tự ngắt khi quá nhiệt, cảnh báo khi không có nồi trên bếp... Bếp càng nhiều tính năng bổ trợ thì giá bếp cũng sẽ tăng theo. Các bạn nên cân nhắc nhu cầu sử dụng để chọn các tính năng đi kèm phù hợp.

(Theo Gia Đình và Xã Hội)