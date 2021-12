Hãy là một người tiêu dùng thông minh khi đi chợ để lựa chọn được những thực phẩm tươi ngon nhưng vẫn an toàn.

1. Rau cải

Đây là loại rau phổ biến nhất và cũng được nhiều người lựa chọn nhất khi đi chợ bởi nó rất dễ chế biến. Hiện giá các loại cải như sau: rau cải chíp khoảng 10.000 đồng/kg, rau cải ngọt 19.500 đồng/kg, rau cải cúc 15.000 đồng/kg, rau cải xoăn 25.000 đồng/kg...

Tuy là loại rau nhiều người thích ăn nhưng rau cải lại thu hút nhiều sâu bọ khi trồng trên đất. Vì vậy, các chủ vườn thường tăng cường tưới thuốc trừ sâu, phân đạm cho rau vào khoảng thời gian trước khi thu hoạch. Điều này rất nguy hiểm vì khi đưa vào sử dụng, dư lượng phân bón, thuốc trừ sâu trong rau còn cao do không có đủ thời gian để phân hủy.

Khi bạn cầm trên tay bó cải non mơn mởn, lá xanh ngắt, không dấu vết của sâu bọ và phần thân chắc mập, đều tăm tắp một cách bất thường, đó chính là rau cải được bón nhiều phân đạm nitrat. Ngoài ra, loại rau cải này khi luộc lên nước sẽ có màu xanh đen. Bạn không nên sử dụng loại cải này, nhất là ăn sống.

2. Cần tây

Hiện nay, các loại nước ép cần tây đang gây "sốt rần rần" trên các diễn đàn làm đẹp và được nhiều chị em mua về ép lấy nước uống để giảm cân, đẹp da. Với mức giá khoảng 64.000 đồng/kg thì đây là một phương pháp làm đẹp tự nhiên không tốn nhiều chi phí khiến cần tây càng được ưa chuộng.

Tuy nhiên, trong rau cần tây thường có khoảng 64 chất kịch độc không thể bị loại bỏ bởi nước, cho dù bạn có rửa bao nhiêu lần đi nữa. Theo đó, rau cần tây hấp thụ chất lỏng từ lòng đất cực tốt, nhưng các chất hoá học cũng theo đó mà bị rau hấp thụ vào trong thân, lá và đi vào cơ thể con người.

Do đó, khi chọn mua cần tây bạn không nên dùng nhưng cây có thân phình to, thân và ngó có màu trắng nõn bất thường vì loại cần này đã được bón quá nhiều phân (phân chuồng, phân hóa học, phân bón qua lá) và phun nhiều thuốc trừ sâu bệnh. Loại cần này rất nhanh héo và cũng dễ bị độc hại khi ăn.

3. Rau muống

Có thể nói đây là một trong những loại rau được nhiều người chọn mua nhất khi đi chợ. Với mức giá từ 15.000 - 35.000 đồng/kg tuỳ loại, rau muống được các bà nội trợ lựa chọn vì giá cả phải chăng, không quá đắt trong chi phí một bữa ăn gia đình.

Tuy vậy, rau muống cũng là loại rau dễ bị người bán "tẩm" hóa chất nhất. Khi dùng quá nhiều đạm hoặc phân bón lá thì thân rau thường to hơn bình thường, rau giòn, lá màu xanh đen. Khi luộc rau, nước luộc khi nóng có màu xanh nhạt, khi nguội nước biến thành màu xanh đen và có vẩn kết tủa đen. Những loại rau này khi ăn có mùi hắc và có vị chát.

Vì vậy, khi chọn mua bạn không nên chọn rau muống có lá và thân to bất thường, rau vươn quá dài, cọng quá to, bẻ thấy giòn, lá xanh sẫm. Thay vào đó bạn nên chọn rau ngọn nhỏ, nhìn hơi cứng nhưng ăn lại rất giòn, ngon và an toàn. Mặt khác, khi ngắt cuống thấy có nhựa loang giữa 2 phần thân.

