Khi đi qua cửa an ninh hàng không, nhân viên mặt đất sẽ yêu cầu bạn cởi thắt lưng và giày cho qua máy soi chiếu cùng với hành lý cá nhân. Vì sao lại thế?

Câu trả lời là: Cổng an ninh có máy dò kim loại. Vì thế, mọi vật dụng kim loại, kể cả một số loại trang sức, đều sẽ phát báo động khi đi qua cổng, thắt lưng và giày dép cũng không ngoại lệ. Để thuận lợi cho công tác kiểm soát, loại bỏ bớt nhiễu loạn, dễ gây chủ quan mà kẻ xấu có thể lợi dụng để trà trộn, cất giấu vũ khí nguy hiểm. Nhân viên an ninh sẽ yêu cầu hành khách đưa các vật dụng cá nhân tiềm ẩn rủi ro qua máy chiếu. Nếu loại bỏ hết mà qua cổng vẫn có tín hiệu báo động thì cán bộ an nính sẽ dò bằng thiết bị cầm tay để xác định chính xác xem thứ gì trên người chúng ta có kim loại, liệu nó có phải là vũ khí hay không (đó có thể là trang sức, thiết bị y tế được cấy hay mảnh đạn trong người một thương binh...).

Để đảm bảo an ninh, an toàn chuyến bay, bộ phận an ninh sân bay cần biết chính xác chiếc thắt lưng, giày dép mà hành khách mang theo người có uy hiếp an toàn bay hay không. Vì thế, hành khách cần tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc an toàn bay và chủ động trong việc thực hiện các yêu cầu từ phía an ninh hàng không để có một chuyến bay an toàn.

