Trước nhu cầu chuyển phát hàng hóa tăng cao trước Tết, Vietnam Post tung gói cước chỉ từ 12.000 đồng/bưu gửi trọng lượng 1kg nội tỉnh, rút ngắn thời gian vận chuyển cho khách hàng mới sử dụng dịch vụ chuyển phát tiêu chuẩn và chuyển phát nhanh EMS.

Theo Vietnam Post, từ ngày 15 - 31/1/2021 chương trình “Giao nhanh như gió, giá nhẹ như mây” sẽ được triển khai trên toàn quốc. Những khách hàng mới sử dụng dịch vụ chuyển phát tiêu chuẩn thương mại điện tử và chuyển phát nhanh EMS thương mại điện tử sẽ được áp dụng gói cước chỉ từ 12.000 đồng/bưu gửi trọng lượng 1kg trong nội tỉnh. Đây là mức giá tốt nhất của Vietnam Post dành cho khách hàng gửi đơn gói nhỏ.

Không chỉ ưu đãi về cước phí, thời gian giao hàng cũng được rút ngắn đáng kể. Đối với dịch vụ chuyển phát nhanh EMS thương mại điện tử, thời gian giao hàng nội tỉnh chỉ còn từ nửa ngày, liên tỉnh tối đa là 2 ngày.

Đặc biệt, nhằm gia tăng tối đa lợi ích cho khách hàng, từ tháng 1/2021, Vietnam Post đã triển khai dịch vụ “Chuyển phát thương mại điện tử” với nhiều ưu đãi mới, đáp ứng tối đa yêu cầu về chất lượng, thời gian và chi phí chuyển phát.

Điểm nổi bật của dịch vụ “Chuyển phát thương mại điện tử ” là cước phí sẽ được tính trọn gói để đơn giản hóa cách tính cước cho các khách hàng kinh doanh online, miễn cước thu hộ cho tất cả khách hàng kinh doanh thương mại điện tử.

So với trước đây, khách hàng sẽ được miễn nhiều loại cước phí như: phí thu hộ, cước chuyển hoàn trong nội quận/huyện, phí giao hàng tại địa chỉ (tối đa 2 lần), phí báo phát cho người gửi qua ứng dụng My Vietnam Post/email… Thêm vào đó, với những bưu gửi chuyển hoàn, khách hàng được giảm 50% giá cước so với cước chuyển phát chiều đi.

Cách tính quy đổi khối lượng đối với các bưu gửi có kích thước 1 chiều trên 50cm cũng được điều chỉnh về công thức tính chung, tiết kiệm tới 30% so với cách tính trước đây. Đặc biệt, thời gian vận chuyển cũng được rút ngắn từ 1 - 2 ngày.

Ngoài việc cung cấp dịch vụ tại 13.000 điểm phục vụ trên cả nước, khách hàng có thể yêu cầu các đầu mối thu gom tại địa chỉ khách hàng. Bên cạnh đó, khách hàng cũng có thể tạo đơn và sử dụng dịch vụ chuyển phát thương mại điện tử trên ứng dụng My Vietnam Post hoặc website của Vietnam Post.

Vietnam Post khuyến khích khách hàng tạo đơn online nhằm giúp tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí đi lại, đồng thời, quản lý theo dõi hành trình đơn hàng nhanh chóng, chính xác hơn.

Đại diện của Vietnam Post cho biết, trung bình mỗi ngày có gần 1 triệu bưu gửi được Vietnam Post chuyển phát đến khách hàng trên cả nước. Hiện toàn mạng lưới đang tập trung triển khai nhiều giải pháp từ bố trí nguồn nhân lực đến nâng cao hiệu suất khai thác, tối ưu hóa hành trình chuyển phát để đảm bảo lưu thoát nhanh chóng lượng hàng hóa tăng mạnh trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Khách hàng có thể tìm hiểu và đăng ký tham gia chương trình “Giao nhanh như gió, giá nhẹ như mây” tại: http://tmdt.vnpost.vn/. Tạo đơn và sử dụng dịch vụ chuyển phát thương mại điện tử trên website tại: https://donhang.vnpost.vn.

Xuân Thạch