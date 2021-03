Honda CR-V 2020 chinh phục khách hàng từ nội thất rộng rãi, động cơ ấn tượng cho đến loạt tiện ích “khó có thể chối từ”.

Anh Nguyễn Thịnh - Trưởng phòng Kỹ thuật của một Công ty phần mềm tại Hà Nội đang lăn tăn tìm kiếm “xế” cho cả gia đình thì có cơ hội được lái thử 2 ngày cuối tuần du ngoạn Tràng An - Ninh Bình. Ngay sau đó, anh Thịnh đến thẳng một đại lý Honda ô tô ký hợp đồng đặt cọc mua xe mà không đắn đo gì thêm.

“Tôi ấn tượng với Honda CR-V bởi 3 điểm: Không gian rộng rãi; Động cơ mạnh mẽ mà đi đường dài lại rất êm ái; Công nghệ an toàn Honda Sensing không thể chê vào đâu được”, anh Thịnh cho hay.

Nội thất rộng rãi, tiện nghi ngoài sức tưởng tượng

Buổi sáng hôm xuất phát lên đường. Khi mới chỉ chờ vợ con, mở cốp sắp đồ lên khoang hành lý thôi, anh Thịnh ấn tượng với khoảng không gian bên trong Honda CR-V.

Cốp xe đóng/mở bằng điện nhưng điều khiến anh Thịnh ngạc nhiên chính là CR-V và có chức năng “đá cốp”.

“Khi trên tay tôi đang xách rất nhiều đồ, túi đút chìa khoá, chỉ cần đá chân thôi là cốp tự động mở lên. Rất tiện vì không phải bỏ đồ xuống đất. Đó là một chi tiết nhỏ, nhưng cũng đủ khiến tôi cảm thấy rất hài lòng ngay từ những phút giây đầu tiên”, anh Thịnh nhấn mạnh.

Chính thiết kế 5+2 với hàng ghế thứ 3 có thể gập phẳng khiến cả nhà anh Thịnh để hành lý ở phía sau mà không phải lăn tăn gì. Chưa kể, hàng ghế thứ 3 có thể gập phẳng 50:50 và hàng ghế thứ 2 gập tỉ lệ 60:40 giúp cơ động hơn trong việc đựng thêm hành lý dài cũng như tối ưu chỗ ngồi khi cần thiết.

Sự linh hoạt trong thiết kế cabin xe cũng như ghế ngồi mang tới nhiều lựa chọn hơn trong các chuyến dã ngoại. Gia đình có thể mang theo “hàng tá” đồ cồng kềnh kiểu như bếp nướng, lều trại, ghế gấp, xe đạp của lũ trẻ…

Anh Thịnh nhận xét, “Ở phía trên, theo cái nhìn trực quan của tôi, 2 hàng ghế đầu của xe có thể ngồi thoải mái với 5 người lớn. Cơ bản là hàng ghế thứ 2 có thể ngả thêm 10 độ nên có cảm giác xe rộng hơn các xe khác”.

Một chi tiết khiến vợ anh Thịnh và 2 nhóc thích mê là cửa sổ trời toàn cảnh Panorama.

“Theo tôi, đây là một trong những yếu tố “ăn điểm” của Honda CR-V tại thị trường Việt Nam. Trong chuyến đi của cả nhà, mở hết cửa sổ trời hít hà không khí trong lành khi xe chạy qua những hồ nước trong veo thì thật là thích. Hoặc nếu không mở hết cửa sổ trời, mà chỉ cần kéo rèm, hai “bạn nhỏ” ngồi sau cũng đã tỏ vẻ sảng khoái rồi”, anh Thịnh nói.

Động cơ cho cảm giác lái phấn khích

Anh Thịnh hào hứng chia sẻ về cảm giác ngồi sau vô lăng Honda CR-V, “Nói thật là tôi không rành lắm về thông số kỹ thuật hay động cơ. Nhưng cũng đã đi khá nhiều xe, nên thực sự tôi thấy quá ấn tượng với khả năng vận hành của CR-V 2020.

Đầu tiên, tôi có thể cảm nhận động cơ 1.5L VTEC Turbo rõ là mạnh mẽ và khá bốc. Lấy ví dụ ngay trong chuyến du xuân này, xe chở gần như full tải, trên đường cao tốc Hà Nội – Ninh Bình, CR-V 2020 bứt tốc cực tốt khi cần vượt những chiếc công-ten-nơ dài ngoằng.

Điều hay là dù cần đưa chiếc xe bứt đi nhưng hộp số CVT lại mang đến khả năng tăng tốc mượt mà, vừa đủ để dễ dàng vượt qua những chiếc xe đồng tốc mà không khiến người ngồi trên xe cảm thấy bị giật cục hay nhao người”.

“Hơn nữa, độ nhạy chân ga trên Honda CR-V mang đến những pha bứt tốc nhanh lẹ cùng với vô lăng nhẹ nhàng khi chạy tốc độ thấp và đầm chắc khi di chuyển ở tốc độ cao. Trong khi đó, nhờ hệ thống treo tốt nên mỗi thành viên ngồi ở các vị trí khác nhau trên xe đều cảm nhận rõ sự êm ái. Chả thế mà hai nhóc ngồi sau vừa rôm rả ngắm cảnh xong quay xuống đã ngủ khì lúc nào không biết, anh Thịnh cho biết thêm.

Công nghệ Honda Sensing “đầy tiện ích”

Nếu khả năng vận hành của Honda CR-V 2020 gây ấn tượng 1 thì công nghệ Honda Sensing tạo ấn tượng 10. Đây mới là lý do chính khiến anh Thịnh quyết định mua xe CR-V mới bên cạnh rất nhiều lựa chọn khác.

Anh Thịnh phấn khích, “Cầm lái CR-V trang bị công nghệ Sensing quả là “kỳ diệu”. Tôi phải dùng từ “kỳ diệu” bởi hệ thống này hoạt động quá ư là thông minh. Lúc lái xe trên đường cao tốc Phủ Lý - Ninh Bình, khi cài đặt kiểm soát hành trình thích ứng (ACC with LSF), tôi “nhẹ đầu” hơn bởi chân có thể rời bàn đạp ga và phanh. Hệ thống sẽ đo tốc độ và khoảng cách với xe phía trước để điều chỉnh tốc độ cũng như khoảng cách an toàn cho xe của mình, nhờ thế mà cảm giác căng thẳng khi lái xe đường dài giảm đi thấy rõ. Đây cũng là tính năng tôi đánh giá cao nhất trong gói an toàn Honda SENSING.

Rồi còn hệ thống hỗ trợ giữ làn đường và hệ thống hỗ trợ giảm thiểu lệch làn khiến việc lái xe cứ nhàn tênh, xe cứ bon bon đi giữa làn chỉ bằng thao tác đơn giản kích hoạt trên vô lăng. Tính năng này khá hay và hữu dụng, đặc biệt khi đi trên đường cao tốc có vạch kẻ rõ ràng, vì tôi dám chắc không phải lúc nào các bác tài cũng tập trung được 100% khi lái xe trên 1 quãng đường dài và trong khoảng thời gian dài, đặc biệt trong các trường hợp mà xe mình bị lệch làn mà xe phía sau lại đang vượt.

Vợ tôi ngồi bên cạnh khi nghe tôi giải thích về mấy hệ thống này thì cứ trầm trồ. Nhưng quan trọng, tôi thấy sự bình tâm, tin tưởng và hoàn toàn thư giãn, thoải mái từ ánh mắt của bà xã khi ngồi trên xe”.

Anh Thịnh cũng kể lại, “Qua đoạn Tràng An, tôi nhớ mãi lúc đang mơ mộng liếc mắt sang ngắm núi đá, hồ xanh, quay mặt lại đã thấy một chiếc xe tải gặp sự cố đỗ lù lù giữa đường, chiếc xe đột nhiên phanh khựng lại. Hoá ra CR-V đã hiện “cảnh báo” va chạm trên màn hình nhưng tôi không để ý, và quả thực là đã không kịp phản ứng, may mắn là chiếc xe đã tự động kích hoạt phanh khẩn cấp. Cả nhà được phen hú vía. Nếu chuyến đi hôm ấy mà không có Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) trên CR-V thì đã chẳng còn là “một ký ức đẹp” như thế”.

Minh Ngọc