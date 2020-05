Với phương châm cải tiến không ngừng, Bridgestone Việt Nam sẽ đẩy mạnh việc đầu tư, nghiên cứu để đem đến những hành trình an toàn hơn, thoải mái hơn cho người dùng.

Ông Sadaharu Kato - Tổng giám đốc Bridgestone Việt Nam chia sẻ về những hoạt động của công ty trong thời kỳ phục hồi và phát triển hậu Covid-19, cùng người Việt vươn xa hơn trong tương lai.

Chuẩn bị để sẵn sàng vươn xa

Trước tình hình dịch bệnh, đồng lòng và tuân thủ các chủ trương và chính sách của Chính phủ nhằm đẩy lùi dịch Covid-19, Bridgestone Việt Nam đã tạm dừng và di dời các sự kiện nhân dịp kỷ niệm của công ty sang thời điểm thích hợp. Bên cạnh đó, công ty đóng góp cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác phòng chống dịch, đồng thời quán triệt tư tưởng cho toàn bộ nhân viên tuân theo các hướng dẫn của bộ Y tế nhằm đảm bảo an toàn và giảm sự lây lan dịch bệnh.

Năm 2020 cũng là năm đánh dấu cột mốc một thập kỷ có mặt tại Việt Nam của công ty, để kỷ niệm dịp này, bên cạnh các hoạt động kỷ niệm, tri ân khách hàng, công ty đang chuẩn bị nhiều kế hoạch để kích cầu tiêu dùng, “giảm đau” kinh tế trong giai đoạn phục hồi sau dịch.

Ông Sadaharu Kato - Tổng giám đốc Bridgestone Việt Nam cho biết: "Trước mắt, trong nửa đầu năm 2020, chúng tôi sẽ ưu tiên phát triển cơ sở, đại lý để mở rộng việc phục vụ khách hàng, cụ thể là khai trương 2 cửa hàng Premium B-Select với nhiều trải nghiệm mới. Với các cửa hàng Premium B-Select, Bridgestone mong muốn nâng dịch vụ chăm sóc lốp xe cao cấp của công ty lên một tầm cao mới, cả về sự tiện nghi, sự chuyên nghiệp và chất lượng dịch vụ để mang đến cho khách hàng sự hài lòng tối đa. Các chương trình khuyến mãi đa dạng nhằm tri ân khách hàng cũng sẽ diễn ra xuyên suốt cả năm, hướng đến việc kích cầu tiêu dùng và phần nào góp phần vào việc phục hồi nền kinh tế thị trường hiện tại. Ngoài ra, để kỷ niệm cột mốc này, Bridgestone có tung ra một bộ ảnh nhằm thể hiện sự tương đồng giữa những giá trị tinh thần của người Việt Nam và tinh hoa mà chúng tôi đưa vào từng sản phẩm."

Cải tiến không ngừng cho những hành trình êm ái và an toàn của người Việt

Không chỉ được biết đến là tập đoàn hàng đầu trong thị trường lốp xe quốc tế, Bridgestone còn "được lòng" giới yêu xe Việt bởi những sản phẩm chất lượng và các cải tiến thích nghi với điều kiện thời tiết và đường sá ở Việt Nam.

Nổi bật nhất là là công nghệ Nano Pro-TechTM cùng hệ thống cấu trúc khối gai mới mẻ giúp tối đa khả năng bám đường trong cả điều kiện khô và ướt, giúp di chuyển an toàn cả những thời điểm đường trơn trượt do mưa kéo dài. Từ đó tối ưu hóa sự ổn định khi lái thẳng mà những lần đánh lái cũng được phản hồi chính xác. Ngoài ra, những sản phẩm của thương hiệu này có thiết kế góc vát rãnh cao, giúp đảm bảo tối đa bề mặt lốp tiếp xúc với mặt đường giảm xóc và tiếng ồn, đặc biệt hữu hiệu khi tài xế phải đi qua những mặt đường ngoại ô, gồ ghề ở Việt Nam. Bên cạnh những các dòng lốp xe du lịch, các dòng lốp xe tải cũng được hãng trau chuốt về nhiều mặt nhằm đáp ứng được sự an toàn và độ bền dưới mọi cung đường. Các dòng lốp xe tải như M840, R118, G540... là những sản phẩm được đón nhận tích cực từ thị trường.

Với phương châm cải tiến không ngừng, ông Sadaharu Kato cho biết trong tương lai công ty sẽ còn đẩy mạnh việc đầu tư, nghiên cứu và mang lại những cải tiến mạnh mẽ hơn để con người có được những hành trình xa hơn, an toàn hơn, thoải mái hơn để khám phá và trải nghiệm cuộc sống, từ đó phát triển và vươn xa.

Định hướng CSR - đặt tâm huyết vào thế hệ kế thừa

Bên cạnh việc cải tiến chất lượng sản phẩm, CSR là một phần không thể thiếu trong chiến lược hoạt động của tập đoàn. Định hướng của Bridgestone là chọn con người là nền tảng trung tâm và tập trung vào hai yếu tố chính đó là môi trường và di chuyển an toàn, hướng đến một cuộc sống chất lượng. Từ tầm nhìn ấy, doanh nghiệp lựa chọn tiếp cận và đầu tư vào trẻ em để tạo dựng kiến thức lẫn ý thức về các vấn đề xã hội, tạo tiền đề để các em bước những bước đầu góp phần vào việc xây dựng một tương lai bền vững.

"Khi ý thức được thành hình, thói quen cũng từ đó được sinh ra và chính các em sẽ là thế hệ kế thừa, những người tiếp tục lan tỏa ý thức và duy trì những giá trị tốt đẹp trong tương lai." - Tổng giám đốc Bridgestone Việt Nam bày tỏ.

Hai chương trình “Cùng bé trọn an toàn” và “Không còn rác thải, Không hại môi trường” đã được triển khai cùng “Biệt đội Bridgestone” và ghi nhận nhiều kết quả khả quan. Hơn 30.000 học sinh tiểu học trên toàn quốc đã tạo được thói quen phân loại rác, biết chấp hành luật giao thông và sẵn sàng chia sẻ kiến thức với người thân xung quanh. Bên cạnh đó, quá trình kiến tạo môi trường và cơ sở hạ tầng để nâng cao chất lượng cuộc sống cũng được Bridgestone chú trọng thực hiện. Những công trình như “chiếc cầu nối dài tri thức”, “Sân chơi lốp xe tái chế” đã được tạo nên để giúp nhiều em nhỏ có điều kiện được tiếp cận với giáo dục tri thức và thể chất.

Nhiều chương trình CSR đã được Bridgestone triển khai hiệu quả chính là bước đầu thực hiện chuỗi kế hoạch 3 năm (2019 - 2021) với cam kết cùng Việt Nam vươn xa của thương hiệu này. Trong năm 2020, Bridgestone dự kiến sẽ xây dựng thêm ít nhất 2 cây cầu nữa ở hai tỉnh là Sơn La và Đồng Tháp.

Sau thập kỷ gắn bó với thị trường Việt Nam, Bridgestone không chỉ sát cánh cho những hành trình vươn xa của con người mà còn cho thấy khát vọng nâng cao đời sống người Việt thông qua những sản phẩm chất lượng cao cùng nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa, gắn kết với thế hệ kế thừa.

Ngọc Minh