Dù có giá dưới 250 triệu đồng, nhưng những chiếc ô tô con dưới đây vẫn còn hạn bảo hành từ nhà sản xuất, yên tâm cho người mua xe tránh rét.

Mua ô tô là một nhu cầu lớn của người Việt, nhất là ở miền Bắc, nơi có mùa đông đặc trưng mưa phùn rét buốt. Nếu tài chính hạn hẹp, nhiều người thường lựa chọn mua xe mới trả góp hoặc xe cũ giá rẻ.

Tuy nhiên, phần lớn người mua xe cũ thường rất ái ngại và lo lắng chiếc xe mua về dăm bữa nửa hôm lại lăn đùng ra "đòi sửa". Đôi khi tiền sửa khiến chủ xe "đã đâm lao" phải méo mặt, cộng lại còn giá trị hơn chiếc xe mình mua rẻ.

Để gạt đi mối lo mua xe cũ dính phải xe hư hỏng, tốn tiền sửa, nhiều người đã chủ động tìm những chiếc ô tô "lướt", có số km đi ít và còn hạn bảo hành của nhà sản xuất. Trong số này, vẫn có loại xe giá dưới 250 triệu đồng đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng cả gia đình, nhưng đều là dòng xe số sàn, còn 1 năm bảo hành.

Dưới đây là 4 mẫu xe người "ít tiền" có thể lưu tâm, tìm mua và yên tâm sử dụng thêm vài năm không cần suy nghĩ, tính toán quá nhiều.

Những ô tô cũ tránh rét giá dưới 250 triệu đồng

Dongben DB X30 V5: 160 triệu đồng

Đây là dòng xe Van 5 chỗ ngồi có nguồn gốc từ Trung Quốc của hãng Dongben. Xuất phát ban đầu chỉ có 2 chỗ ngồi thường được bán cho các cơ sở kinh doanh cá nhân, siêu thị, đơn vị vận chuyển, vài năm trở lại đây, thị trường có thêm phiên bản Dongben DB X30 5 chỗ ngồi: kết hợp trở hàng và chở người.

Dongben DB X30 V5 có ngoại hình kiểu xe tải van, mặt tản nhiệt hao hao BMW. Ảnh: Dongben

Dongben DB X30 V5 có trọng tải 659kg, chở được số lượng 5 người và có chiều dài thùng chuyên chở hàng hóa khoảng 1370m. Giá xe mới vào khoảng 260 triệu đồng, cộng thêm đăng ký lăn bánh sẽ khoảng hơn 300 triệu đồng một chút nên nhiều gia đình đã chọn để sử dụng.

Hiện nay, Dongben DB X30 V5 đời 2019, đăng ký cuối 2018 hoặc 2019 đang có giá khá rẻ, chỉ 160 triệu đồng (số km đi không quá 50.000 km). Xe được bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km nên nếu mua lại, chủ xe vẫn còn thêm khoảng 1 năm bảo hành.

Nội thất Dongben DB X30 V5 sơ sài, thậm chí hơi thô kệch

Mẫu xe này không có ngoại hình xuất sắc bởi là dòng Van nhưng không đến nỗi thô kệch. Xe dẫn động cầu trước, sử dụng động cơ xăng 1.5L, 4 kỳ có 4 xi lanh nằm thẳng hàng, cùng hộp số sàn 5 cấp. Mức tiêu hao nhiêu liệu là 6.5l/100km. Hệ thống an toàn ở mức tạm đủ gồm phanh trước đĩa, sau tang trống, vô lăng trợ lực điện và không có túi khí. Tiện nghi trên xe tối thiểu gồm điều hòa chỉnh tay, ghế nỉ, giải trí đầu radio.

Toyota Wigo 1.2G MT 2019: 248 Triệu

Chiếc xe cỡ A của Toyota là Wigo có doanh số không được thành công kể từ khi ra mắt Việt Nam hồi tháng 9/2018. Chính vì vậy, thị trường xe cũ hiện nay đã có những chiếc Wigo bản số sàn giá chưa đến 250 triệu đồng, còn hạn bảo hành.

So với Toyota Wigo 1.2G MT mới tinh có giá 345 triệu đồng, cộng thêm tiền đăng ký lưu hành sẽ hơn 400 triệu đồng, khi mua Wigo đăng ký cuối 2018, đầu 2019, người mua sẽ tiết kiệm được tới 150 triệu đồng.

Toyota Wigo nhỏ gọn nhưng thiếu cá tính

Toyota Wigo khá nhỏ gọn, chiều dài x rộng x cao của xe lần lượt là 3.600 x 1.600 x 1.520 (mm), trục dài cơ sở của xe 2.455 mm với khoảng gầm sáng xe 160 mm, trọng lượng không tải của xe đạt 860 kg, rất phù hợp để di chuyển trong thành phố đông đúc. Tuy nhiên, ngoại hình của xe bị chê kém sắc hơn hai đối thủ là Hyundai Grand i10 và Kia Morning.

Bên trong, phiên bản số sàn chỉ có trang bị ở mức đủ dùng, như: ghế giả da liền tựa đầu; điều hòa chỉnh cơ; giải trí gồm đầu CD, kết nối AUX, Bluethooth, USB, Wifi, dàn âm thanh 4 loa. Hàng ghế sau gập 60:40 giúp gia tăng không gian chứa đồ khi cần thiết.

Nội thất Toyota Wigo bản số sàn

Phiên bản số sàn sử dụng động cơ 1.2L, 4 xy-lanh có thể sinh công suất 87 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 107 NM tại vòng tua 4.200 vòng/phút. Xe sử dụng hệ dẫn động cầu trước. Trạng bị an toàn khiêm tốn, chỉ có chống bó cứng phanh ABS, cảm biến hỗ trợ đỗ xe, túi khí dành cho người lái và hành khách phía trước, cùng với bộ khung xe GOA, dây đai an toàn 3 điểm ELR, 5 vị trí. Xe có báo động và mã hóa động cơ.

Suzuki Celerio 1.0 MT 2019: 242 Triệu

Cũng giống Toyota Wigo, mẫu xe cỡ A là Suzuki Celerio cũng được bán tại Việt Nam là nguồn nhập khẩu từ ASEAN. Khi mua mới, Suzuki Celerio 1.0 MT có giá 329 triệu đồng. Cộng đăng ký và các loại phí, xe lăn bánh sẽ hết tổng cộng khoảng 370 triệu đồng. Vì vậy, với Suzuki Celerio số sàn đăng ký cuối 2018, đầu 2019 đang rao trên dưới 240 triệu đồng, người mua sẽ tiết kiệm khoảng 130 triệu đồng so với mua mới.

Suzuki Celerio 1.0 MT 2019

Suzuki Celerio là một mẫu xe không thành công tại Việt Nam. Ngoài thương hiệu Suzuki bị lép vế so với các hãng xe đồng hương, Celerio còn bị chê xấu về ngoại hình và động cơ yếu.

Kích thước của Celerio khá nhỏ nhắn, phù hợp khi di chuyển trên các cung đường đô thị. Đầu xe dùng cụm đèn pha halogen, lưới tản nhiệt dạng thanh ngang mạ crom. Khoang cabin của xe có ưu điểm rộng rãi so với các đối thủ trong phân khúc. Các trang bị tiện nghi và an toàn vừa phải gồm có ghế bọc da, hệ thống giải trí, đầu CD, điều hòa chỉnh cơ, hệ thống âm thanh 4 loa, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, túi khí an toàn…

Nội thất Suzuki Celerio 2019 số sàn đơn giản nhưng được đánh giá vẫn bắt mắt hơn Toyota Wigo

Suzuki Celerio 2019 được trang bị động cơ phun xăng trực tiếp 1,0 lít cho công suất tối đa/mô men xoắn cực đại là 67 mã lực/90 Nm. Sức mạnh này yếu nhất trong nhóm xe cỡ A, nhưng bù lại trọng lượng khoảng 800 kg giúp mẫu xe này khá tiết kiệm nhiên liệu. Trung bình xe tiêu hao hỗn hợp khoảng 4,8 lít/100km.

Kia Morning Standard MT 2019: 250 triệu đồng

Kia Morning là mẫu xe cỡ A lâu đời tại Việt Nam nên giá bán lại thường ít bị trượt giá nhiều. Cụ thể, với bản Kia Morning 1.25 Standard MT đời 2019 khi mua mới có giá 299 triệu đồng, giá lăn bánh vào khoảng 350 triệu đồng. Đến nay, giá bán lại của phiên bản đời này là trên dưới 250 triệu đồng. Người mua sẽ tiết kiệm được 100 triệu đồng so với mua mới.

Kia Morning Standard MT 2019

Cùng có giá tương đương Toyota Wigo 1.2G MT đời 2019, nhưng Kia Morning 1.25 Standard MT có lợi thế hơn về sức mạnh. Mẫu xe này dùng động cơ xăng Kappa 4 xylanh dung tích 1.25L, trục cam đôi DOHC, số sàn 5 cấp, cho công suất tối đa đạt được là 86 mã lực ở 6.000 vòng/phút và moment xoắn cực đại 120 Nm tại 4.000 vòng/phút. Dù kém công suất hơn một chút so với Wigo nhưng Kia Morning mạnh hơn ở lực kéo, giúp xe bốc ở nước ga đầu.

Ngoại hình của Kia Morning 1.25 Standard MT cũng được đánh giá cao hơn Toyota Wigo và Suzuki Celerio nên dù bản số sàn thiếu vắng đèn thấu kính, hay mâm đúc thì trông vẫn khá hiện đại theo phong cách thiết kế mới từ Kia.

Thiết kế bên trong Kia Morning Standard MT 2019 khá trẻ trung, có sẵn màn hình hiển thị camera lùi

Bên trong, ghế ngồi bản Si MT đã được bọc da tối màu, hàng ghế trước điều chỉnh tay trong khi hàng ghế sau với hai tựa đầu có tỉ lệ gập 60:40. Trang bị tiện nghi của xe không có nhiều, đủ dùng như điều hòa chỉnh tay, ổ sạc 12V, giải trí màn hình 7 inch và âm thanh 4 loa.

Các trang bi an toàn trên xe KIA Morning Standard MT gồm dây đai an toàn tự động căng đai đảm bảo an toàn cho hành khách, camera lùi hỗ trợ rẽ, lùi hay đỗ xe vào bãi, hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống phân phối lực phanh điện tử… Về an ninh, xe cho phép khóa cửa điều khiển từ xa và tính năng khóa cửa trung tâm.

