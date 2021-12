Khủng hoảng chip toàn cầu khiến lượng ôtô sản xuất hạn chế, nhiều người phải bay hàng trăm km để tìm mua mẫu xe ưng ý.

Khi tìm ô tô mới vào tháng 8, Rachael Kasper, chủ một cửa hàng bán dụng cụ thể thao tại Michigan (Mỹ) nhắm đến mẫu Ford Escape. Tuy nhiên, tình trạng thiếu chip khiến lượng xe được sản xuất hạn chế.

Không tìm được hàng tại Michigan và những bang lan cận, Kasper thấy một đại lý bán Ford Escape tại thị trấn Hanover, bang Pennsylvania, cách nơi cô sống hơn 860 km.

"Tôi bay đến Baltimore, bắt một cuốc Lyft (dịch vụ taxi công nghệ tương tự Grab) đến đại lý rồi lái xe về nhà. Đó chẳng khác gì cuộc phiêu lưu", Kasper chia sẻ.

Nguồn cung hạn chế khiến các khách hàng, đại lý khó tìm được mẫu xe hơi ưng ý. Ảnh: New York Times.

Nguồn cung hạn chế, nhu cầu tăng

Khủng hoảng chip ảnh hưởng nặng đến ngành công nghiệp ôtô trong năm 2021. Một số hãng phải đóng cửa nhà máy do thiếu linh kiện, khiến các đại lý không thể nhập nhiều ôtô. Theo New York Times, đó là lý do khách hàng phải bay hàng trăm km để tìm chiếc xe ưng ý. Họ chấp nhận trả giá cao, thậm chí mua xe được sửa chữa sau những vụ tai nạn.

Nguồn cung hạn chế nhưng nhu cầu ngày càng tăng, nhiều người không thích dùng phương tiện công cộng hoặc taxi, số khác chỉ đơn giản muốn mua xe mới. Một số gia đình tiết kiệm được hàng nghìn USD từ trợ cấp, tiền tiết kiệm do chi tiêu ít hơn khi phong tỏa kéo dài.

Cuối năm thường là mùa bán hàng cao điểm, một số hãng xe tích cực chạy quảng cáo để hút khách. Tuy nhiên năm nay, người dùng cảm nhận rõ việc mua được mẫu xe ưa thích không thể nhanh chóng, dễ dàng hoặc tiết kiệm như trước.

Ed Matovcik, Giám đốc công ty rượu tại Napa (bang California) quyết định chuyển sang Porsche Taycan, mẫu xe điện của thương hiệu Đức khi hợp đồng thuê chiếc Tesla Model S gần hết hạn. Dù đã đặt hàng, Matovcik phải chờ đến tháng 5/2022 mới có thể nhận xe, tức 3 tháng sau khi kết thúc hợp đồng thuê xe của Tesla.

"Bây giờ là thế giới khác rồi, tôi không ngại việc chờ đợi", Matovcik chia sẻ. Anh có kế hoạch thuê ôtô khác để sử dụng trước khi nhận chiếc Porsche Taycan.

Nhiều hãng xe không tìm được nguồn cung chip ổn định sau khi tạm ngừng sản xuất vào đầu năm 2020. Ảnh: Reuters.

Tình trạng thiếu chip kéo dài hết năm 2022

Giữa năm 2020, nhiều công ty cho thuê ôtô phải ngừng mua xe mới, bán xe cũ để tồn tại trong bối cảnh người dân hạn chế đi lại. Giờ đây, những công ty này đang tận dụng thị trường hồi phục để mua xe, cạnh tranh với khách hàng và đại lý.

Giảm giá và ưu đãi, những điều quen thuộc khi mua ôtô đã không còn. Thay vào đó, một số đại lý tăng giá 2.000- 3.000 USD cho xe mới. Điều đó khiến nhiều khách hàng đắn đo, tuy nhiên các đại lý cho rằng nếu một vị khách bỏ qua, người khác sẽ chờ và sẵn sàng bỏ tiền.

Vào tháng 11, giá bán trung bình cho một chiếc ôtô mới tại Mỹ đạt mức kỷ lục 45.872 USD , so với năm ngoái là 39.984 USD theo thống kê của Edmunds. Giá trung bình cho ôtô qua sử dụng là hơn 29.000 USD , tăng mạnh so với 22.679 USD trong năm 2020, dự kiến vượt mốc 30.000 USD vào năm 2022.

Do giá ôtô qua sử dụng tăng cao, một số người chọn sửa xe cũ để tiếp tục sử dụng. Nhiều xe hư hỏng trong các vụ tai nạn được sửa chữa để chạy tiếp thay vì đưa đến bãi phế liệu.

Tình trạng thiếu chip diễn ra từ đầu năm 2020 khi các hãng đóng cửa nhà máy, cắt giảm đơn đặt chip và một số bộ phận khác. Cùng thời điểm đó, nhu cầu mua laptop, máy chơi game và thiết bị điện tử tăng cao, lượng đơn đặt chip cho các sản phẩm trên ngày càng nhiều. Khi các hãng xe hơi sản xuất trở lại, nguồn cung chip dành cho họ không còn dồi dào.

Các hãng như Ford, General Motors đang hợp tác với những công ty mới để đảm bảo nguồn cung chip ổn định. Ảnh: Getty Images.

Đó là lý do các hãng sản xuất ít xe hơn kế hoạch. Một số model khi bán ra còn thiếu tính năng như ghế sưởi, cổng USB... Edmunds ước tính ngành xe tại Mỹ sẽ bán được 15 triệu xe tải nhẹ và ôtô trong năm 2021, thấp hơn so với con số 17 triệu như dự đoán trước đó. Đến năm 2022, doanh số có thể tăng nhẹ lên 15,2 triệu xe.

Một số nhà sản xuất đang thử nghiệm chiến lược mới để đảm bảo nguồn cung ổn định. Ford Motor đang hợp tác với GlobalFoundries, công ty thiết kế bán dẫn để phát triển chip dành riêng cho xe Ford. General Motors cũng làm việc với nhiều hãng bán dẫn để phát triển các loại chip cơ bản, hy vọng tăng nguồn cung và cắt giảm chi phí.

"Chúng tôi nhận thấy tình trạng thiếu chip sẽ tiếp tục đết hết năm 2022. Chúng tôi đang làm mọi cách để có càng nhiều chip càng tốt", John Lawler, Giám đốc Tài chính Ford chia sẻ vào tháng 10. Điều đó cho thấy việc mua xe trong năm 2022 sẽ tiếp tục khó khăn.

Do không thể tìm mua mẫu Ford EcoSport đúng giá, Tom Maletic, Giám đốc kinh doanh dịch vụ y tế đã nghỉ hưu tại New Orleans phải bay đến Michigan để lấy lại Ford Escape 2015, chiếc xe mà ông tặng con trai để chạy tạm.

Theo ZingNews

Bạn có góc nhìn nào về câu chuyện trên? Hãy gửi ý kiến dưới phần bình luận của bài viết. Mọi câu hỏi tư vấn về sử dụng, mua bán xe xin gửi tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!