Fortuner mới không chỉ đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng mà còn làm hài lòng những người thích chơi xe off-road, thích các hành trình dã ngoại cùng gia đình với các giá trị vững bền, an toàn tiện nghi hơn.

Fortuner là một trong những mẫu xe thành công nhất của Toyota tại Việt Nam. Ra mắt khách hàng Việt lần đầu tiên năm 2009, đến nay đã có hơn 100.000 chiếc Fortuner lăn bánh trên khắp mọi miền.

Cái tên Fortuner dường như đã trở thành một danh từ chung để chỉ những chiếc xe SUV thể thao đa dụng 7 chỗ . Khi nhắc tới chiếc xe có khả năng vượt mọi địa hình cùng với độ bền trường kỳ, nhiều người nhắc đến Fortuner đầu tiên.

Vào cuối năm 2020, Toyota Việt Nam đã nâng cấp Fortuner với những cải tiến vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng về một chiếc SUV đẳng cấp. Đặc biệt, có thêm 2 phiên bản cao cấp Legender 2.8L 4x4 và Legender 2.4L 4x2.

Nhận xét về hai phiên bản cao cấp, anh Nguyễn Trúc, chuyên kinh doanh ô tô cũ tại Lê Văn Lương, Hà Nội cho biết, hai phiên bản cao cấp Legender mang đến sự bất ngờ cho khách hàng, bởi thiết kế cực kỳ tinh tế, lịch lãm, sang trọng ở cả ngoại thất lẫn nội thất.

Đèn ban ngày LED kiểu dáng mới, đèn xi-nhan LED tuần tự, đèn sương mù LED và cụm đèn hậu LED mới. Cản sau thiết kế mới với đường nét góc cạnh, vành đúc hợp kim 18 inch thể thao… góp phần tạo nên vẻ ngoài mạnh mẽ của một mẫu SUV năng động.

Nội thất, Fortuner Legender sang trọng với chất liệu da, trang trí mạ satincùng hàng loạt các tiện nghi nổi bật như: màn hình giải trí 8 inch kết nối Apple Carplay và Android Auto, chế độ đàm thoại rảnh tay, hệ thống định vị Navigation. Fortuner Legender 2.8L 4x4 được trang bị 11 loa JBL, còn Fortuner Legender 2.4L 4x2 có 6 loa JBL cho âm thanh chuẩn và sống động.

Điều hòa tự động hai dàn lạnh với cửa gió cho mọi hàng ghế, ghế lái và ghế hành khách chỉnh điện 8 hướng, hàng ghế sau gập chỉ với 1 chạm. Ngoài ra là chức năng mở cốp rảnh tay. Những đổi mới này đã nâng tầm đẳng cấp cho chiếc xe, anh Trúc nhận xét.

Anh Nguyễn Mạnh Thắng, quản trị trang WhatCar rất quan tâm đến khả năng vận hành của Fortuner Legender. Theo anh Thắng, bản Fortuner Legender động cơ dầu 2.8L là một cải tiến vượt bậc của Toyota. Có công suất tối đa 201 mã lực, tại 3.400 vòng/phút và mô-men xoắn tối đa đạt 500Nm tại 1.600 vòng/phút, giúp xe tăng tốc mạnh mẽ, nhanh chóng hơn và nâng cao khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Động cơ kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 2 cầu 4WD với 3 chế độ (2H, 4H, 4L) thích ứng với nhiều điều kiện địa hình khác nhau. Mức mô-men xoắn 500Nm hiện cũng đạt ở chuẩn cao “hàng top” trong phân khúc và lực xoắn lớn thực sự đem lại cảm giác thú vị, nhàn nhã hơn khi đưa Fortuner Legender 2.8L vượt qua một số cung đường khó khăn, cho phép chủ nhân thoải mái mở ra những hành trình dã ngoại, phiêu lưu khám phá các vùng đất mới mẻ, hoang sơ.

Hơn nữa, với những người ưa thích trải nghiệm hay đi off-road, Fortuner Legender 2.8L có khả năng chịu lực vặn xoắn lớn và chịu tải cao cùng với khả năng vượt địa hình tin cậy khi sử dụng kết cấu thân xe rời body-on-frame. Bên cạnh đó, vị trí bánh xe được hiển thị trên màn hình MID, camera 360 và cảm biến được lắp xung quanh xe, hỗ trợ người lái tối đa khi di chuyển trên những địa hình khó khăn.

Hệ thống treo của Fortuner với sự tinh chỉnh đem lại cảm giác rất êm ái khi đi qua các cung đường xấu, gồ ghề, các cung đường mòn thôn quê, thậm chí là qua các ổ gà lớn. Nhờ việc trang bị hệ thống trợ lực lái thủy lực biến thiên theo tốc độ VFC (cũng được trang bị trên tất cả phiên bản),việc điều khiển xe ở các dải tốc độ chậm có cảm giác nhẹ nhàng dễ chịu hơn, trong khi vẫn đảm bảo độ đầm chắc khi chạy trên cao tốc.

Có thể nói, Fortuner mới giờ đây không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng cá nhân, dịch vụ kinh doanh, vận chuyển nhân sự các công ty… mà nay còn đáp ứng cả các nhu cầu cao hơn, thậm chí với những người chơi xe off-road, thích các hành trình dã ngoại cùng gia đình với các giá trị vững bền, an toàn tiện nghi hơn, anh Thắng nhận xét.

Trong khi đó, anh Nguyễn Trọng Lân, chủ một doanh nghiệp xây dựng có địa chỉ tại Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội đang sở hữu phiên bản Fortuner Legender 2.8L 4x4, đánh giá cao về tính năng an toàn.

Anh Lân thường xuyên sử dụng chiếc xe để đi công tác các tỉnh miền Bắc và miền Trung theo những công trình. Theo anh Lân nhờ được trang bị hệ thống an toàn Toyota Safety Sense (TSS), bao gồm các tính năng như: cảnh báo tiền va chạm (PCS), cảnh báo chệch làn đường (LDA), điều khiển hành trình chủ động (DRCC), đảm bảo độ an toàn cao và hỗ trợ người lái tối đa mang đến sự an tâm cho khách hàng trên mọi chuyến đi.

Ưu đãi lớn

Từ ngày 1/10 - 31/10/2021 những khách hàng ký hợp đồng và thanh toán đầy đủ khi mua xe Fortuner sẽ nhận được nhiều ưu đãi lớn từ Toyota Việt Nam.

Cụ thể: với phiên bản Fortuner Legender 2.8L 4x4, màu trắng ngọc trai nhận được, gói bảo hiểm vật chất 13 tháng chính hãng Toyota trị giá lên đến 19.359.000 đồng. Các màu khác, nhận đước gói bảo hiểm vật chất 13 tháng chính hãng Toyota trị giá 19.251.000 đồng.

Đối với phiên bản Fortuner Legender 2.4AT 4x2, khách hàng mua xe màu Trắng ngọc trai, nhận được gói bảo hiểm vật chất 13 tháng chính hãng Toyota trị giá lên đến 16.240.500 đồng. Các màu khác: gói bảo hiểm vật chất 13 tháng chính hãng Toyota trị giá 16.132.500 đồng.

Minh Ngọc