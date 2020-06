Được hưởng lợi về lệ phí trước bạ sẽ giảm 50%, những mẫu xe nhỏ cỡ A đang lắp ráp trong nước như Kia Morning, Hyundai Grand i10 và Vinfast Fadil được kỳ vọng hút khách thời gian vì giá khá vừa túi tiền.

Dự thảo Nghị định quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết 31/12/2020 với mức giảm 50% đang được lấy ý kiến và sẽ sớm được ban hành. Khi đó, những chiếc xe đã rẻ sẽ còn rẻ hơn nữa. Phân khúc xe nhỏ cỡ A có nhiều cơ hội “bùng nổ” doanh số.

Phân khúc xe nhỏ cỡ A hiện nay tại Việt Nam có 3 mẫu xe lắp ráp là Kia Moring, Hyundai Grand i10, Vinfast Fadil và 2 mẫu nhập khẩu gồm Toyota Wigo, Honda Brio.

Dưới đây là so sánh 3 phiên bản cao cấp nhất của 3 mẫu lắp ráp trong nước gồm Kia Moring Luxury (giá niêm yết 393 triệu đồng), Hyundai Grand i10 với bản 5 cửa 1.25L AT (giá niêm yết 405 triệu đồng và Vinfast Fadil Luxury (giá niêm yết 492 triệu đồng).

Phân khúc xe nhỏ cỡ A, chọn Kia Morning, Hyundai Grand i10 hay Vinfast Fadil?

Kích thước và kiểu dáng

Được xếp ở hạng xe cỡ A, nhưng Hyundai Grand i10 lại sở hữu kích thước tổng thể và trục dài cơ sở lớn hơn hai mẫu Kia Morning và Vinfast Fadil.

Nếu so với Kia Morning, Hyundai Grand i10 có chiều dài lớn hơn tới 170 mm và trục cơ sở dài hơn 40 mm. Đồng thời, trọng lượng không tải của Hyundai Grand i10 cũng lớn nhất trong 3 mẫu, nặng hơn hai xe còn lại từ 37 đến 82 kg.

Tuy có kích thước, cân nặng lớn hơn nhưng Hyundai Grand i10 lại dùng lốp với cỡ mâm 14 inch, trong khi trên Kia Morning và Vinfast Fadil là 15 inch, nên đứng cùng nhau có cảm giác xe Hyundai không hề nhỉnh hơn.

Xét về trang bị bên ngoài ở phiên bản cao cấp nhất, Kia Morning Luxury thu hút hơn khi sở hữu đèn Halogen bóng thấu kính ở cụm đèn pha và đèn sương mù, dù giá bán niêm yết đang rẻ nhất trong 3 mẫu xe đang so sánh.

Cả ba mẫu xe đều tích hợp công nghệ đèn LED phía trước, trên gương chiếu hậu và đuôi xe. Do thừa hưởng thiết kế đặc trưng từ thế hệ Chevrolet Spark trước đây nên Vinfast Fadil vẫn giữ trang bị 2 thanh giá nóc chạy dọc trần xe, tạo điểm nhấn.

So sánh thông số cơ bản Kia Morning, Hyundai Grand i10 và Vinfast Fadil

Nội thất, tiện nghi

Do đặc điểm của dòng xe cỡ A khá nhỏ, nội thất không quá rườm rà, đi theo hướng tối giản, nên người tiêu dùng thường chú ý tới thiết kế của cụm hàng ghế trước và bệ điều khiển trung tâm.

Bản cao cấp nhất của Kia Morning, Hyundai Grand i10 và Vinfast Fadil đều được bọc da cả ghế và vô-lăng. Khác biệt chủ yếu nằm ở bảng tap-lô và cấu hình sắp xếp bệ điều khiển trung tâm.

Cả 3 mẫu xe đều dùng màn hình DVD cảm ứng kết nối Bluetooth, HDMI, USB, Radio, riêng Fadil có tới 6 loa, hai mẫu xe còn lại dùng 4 loa giải trí. Đặc biệt ở màn hình sau vô-lăng, Vinfast Fadil nhỉnh hơn hẳn khi có kích thước 4,5 inch, trong khi trên Kia Morning khá nhỏ, chỉ khoảng 2,5 inch, cung cấp các thông số xe đang vận hành.

Về tiện nghi, dù không sở hữu điều hòa tự động như Kia Morning và Vinfast Fadil nhưng bản 5 cửa cao cấp nhất của Hyundai Grand i10 lại có sẵn màn hình định vị bản đồ GPS, nút bấm khởi động, cửa sau mở điện với dung tích để hành lý cũng lớn hơn hai mẫu còn lại. Bù lại về tiện ích, số chỗ để cốc trên Kia Morning và Vinfast Fadil là 6, nhiều hơn xe Hyundai 1 đơn vị.

So sánh nội thất, tiện nghi Kia Morning, Hyundai Grand i10 và Vinfast Fadil

Động cơ và vận hành

Còn VinFast Fadil sử dụng động cơ 4 xi lanh dung tích 1.4 lít được coi là lớn nhất phân khúc, có khả năng tạo công suất 98 mã lực, mô men xoắn 128 Nm, dùng hộp số vô cấp và hệ dẫn động cầu trước nên khả năng chạy phố khá linh hoạt.

Động cơ Kia Morning, Hyundai Grand i10 và Vinfast Fadil

Ở phía còn lại, do cùng chung nguồn gốc nên Kia Morning và Hyundai Grand i10 đều sở hữu động cơ dung tích 1.25 lít, 4 xi lanh, cam kép DOHC, có khả năng tạo công suất 86 mã lực và thông số mô men xoắn cực đại đạt 120Nm, sử dụng hộp số tự động 4 cấp tiêu chuẩn.

Mức độ an toàn

Trong 3 mẫu xe được đưa lên bàn cân về độ an toàn, VinFast Fadil bản Luxury tỏ ra vượt trội khi nhận được rất nhiều trang bị an toàn hiện đại có thể kể tới như: phanh ABS, EBD, cân bằng điện từ, 6 túi khí, khởi hành ngang dốc, hệ thống kiểm soát lực kéo, tính năng chống lật, trang bị căng đai khẩn cấp, hệ thống cảnh báo tự động thắt dây an toàn, hệ thống phân phối lực phanh điện tử.

Thông số trang bị an toàn, tiện nghi Kia Morning, Hyundai Grand i10 và Vinfast Fadil

Ở hai mẫu xe còn lại, chỉ Hyundai Grand i10 1.2AT hatchback là cạnh tranh gần ngang ngửa với Vinfast Fadil khi chỉ thua kém số lượng túi khí, hệ thống kiểm soát lực kéo và tính năng chống lật. Khá thất vọng là Kia Morning dù nâng cấp ở bản Luxury nhưng thiếu vắng hàng loạt trang bị hữu ích như cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo… Đây là những trang bị giúp người lái cảm thấy yên tâm hơn dù đi phố hay đi đường trường.

Đánh giá chung

Hiện tại, cả 3 mẫu xe của Kia Moring Luxury, Hyundai Grand i10 hatchback 1.25L AT và Vinfast Fadil Luxury đều đang áp dụng báo giá và khuyến mãi riêng, giúp giá xe thấp hơn giá niêm yết hàng chục triệu đồng.

Trong đó, Hyundai Grand i10 hatchback 1.25L AT đang bán dưới giá niêm yết, chỉ còn 383 triệu đồng tạo được lợi thế nhất.

Xét về động cơ, trang bị, mẫu Vinfast Fadil Luxury rất đáng quan tâm vì vượt trội so với hai mẫu xe còn lại. Tuy nhiên, giá bán của phiên bản này đã trở về như cũ là 492 triệu đồng, không còn ưu đãi hơn 100 triệu như trước đây.

Khoảng cách về giá bán, thương hiệu so với hai mẫu xe Hàn vốn đã quá quen thuộc khiến Vinfast Fadil có thể kém thu hút hơn khi cùng được áp mức giảm 50% trước bạ sắp tới đây. Nhưng bù lại, những chính sách ưu đãi trong hệ sinh thái của VinGroup cho người mua xe có thể kéo lại sự chênh lệch về giá bán xe.

Kia Morning Luxury

Hyundai Grand i10 1.25 AT

Vinfast Fadil Luxury



Đình Quý

