Trong hơn một tháng, LIÊN MINH WINNER làm nên hai sự khuấy đảo cộng đồng xe côn tay Việt. “Shout Out Your Brother" và “Show Off Your WINNER" mang đến không khí sôi động cho các chiến hữu cả nước, hứa hẹn những hoạt động bùng nổ trong tương lai.

Show Off Your WINNER - Sân chơi khẳng định “chất riêng"

Khởi động từ 7/3/2021, cuộc thi “Show Off Your WINNER" nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng biker khắp cả nước. Đây là nơi các tay lái thể hiện cá tính của mình thông qua chiếc xe độ. Lý giải sự hấp dẫn của của cuộc thi, nhiều anh em cho rằng, “Show Off Your WINNER" đã thực sự chạm đến được niềm đam mê của biker. “Tâm huyết của chúng tôi bỏ ra cho chiếc xe rất lớn, nên cũng hy vọng “gà cưng" của mình có cơ hội đọ sức và được vinh danh với anh em".

Bài dự thi top 1 của thành viên Đặng Võ Công Thiên

Sau vòng thi cấp CLB, 101 bản độ đã được chọn ra để tiến vào vòng 2. Vòng thi này được giới biker đánh giá là vô cùng gay cấn vì 101 bản độ ở vòng hai đều gây được ấn tượng riêng. Sau quá trình đánh giá cẩn thận, top 5 bản độ xuất sắc nhất cả nước đã được chọn ra. Cả 5 chiếc xe lọt top đều được cộng đồng biker đánh giá là xứng đáng cả về độ độc đáo lẫn hoành tráng.

Shout Out Your Brother - Tưng bừng kết nối anh em

Được tổ chức song song “Show Off Your WINNER" là một cuộc thi “Shout Out Your Brother" cũng hấp dẫn không kém. Đến với cuộc thi này, bên cạnh đam mê với xe, các chiến hữu còn có dịp thể hiện tình cảm tri kỷ dành cho anh em. Đây cũng là cơ hội để LIÊN MINH WINNER gửi lời chào mừng đến tất cả thành viên mới. Không quan trọng kết quả, chỉ cần đến với đại gia đình WINNER, mỗi tân thành viên đều sẽ nhận được một phần quà ấn tượng.

Chính vì bầu nhiệt huyết, sự kết nối mạnh mẽ mà cuộc thi mang lại, “Shout Out Your Brother" đã nhanh chóng trở thành một chủ đề được bàn tán sôi nổi trong cộng đồng biker. Cuộc thi nhận được hàng ngàn bài dự thi đến từ anh em khắp mọi miền đất nước với những câu chuyện đầy ý nghĩa. Thông qua cuộc thi, các anh em WINNER không chỉ có được dịp khoe tình chiến hữu mà còn có cơ hội giao lưu, kết nối với những người bạn cùng chung đam mê khắp mọi miền.

Sẵn sàng “lên ga" cho hành trình mới

Thành công của hai cuộc thi trong những tháng đầu năm được đánh giá là màn khởi động hoàn hảo cho anh em trong Liên Minh. Các biker được xốc thêm tinh thần, sẵn sàng “nổ máy" cho những chuyến phiêu lưu cùng anh em trong thời gian tới. Những cảm xúc hai cuộc thi mang đến, cũng là lời hứa hẹn về một năm 2021 bùng nổ, hơn cả năm 2020 của LIÊN MINH WINNER.

Ngọc Minh