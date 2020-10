Danh sách những chiếc xe châu Âu bị đánh giá kém an toàn so với chuẩn mặt bằng chung, do tạp chí xe Hotcars tổng hợp.

Nhờ những cải tiến trong công nghệ an toàn, số lượng và mức độ nghiêm trọng của các vụ va chạm xe hơi ngày càng giảm. Số ca thiệt mạng vì tai nạn giao thông cũng giảm dần theo từng năm.

Nhìn chung, mức độ an toàn tổng thể của ô tô ngày nay đã tăng đáng kể so với quá khứ. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những chiếc xe bị lỗi thiết kế, thiếu vắng các tính năng an toàn so với mặt bằng chung. Tạp chí xe Hotcars đã tập hợp danh sách 10 chiếc xe châu Âu kém an toàn nhất, được xếp theo thứ tự ngẫu nhiên ở danh sách dưới đây:

1. Volkswagen Jetta (2014-2017)

Volkswagen Jetta có chất lượng ổn nhưng thiếu độ an toàn. Ảnh: CarAndDrive



Volkswagen Jetta là một mẫu xe nhỏ gọn được sản xuất từ năm 1979 của tập đoàn Volkswagen.Về tổng quan, đây là một chiếc xe tốt với nội thất khá ổn, nhưng nó có những nhược điểm khiến người người sử dụng phải hoài nghi.

Theo thống kê của Viện Bảo hiểm An toàn cao tốc Mỹ (IIHS), các mẫu Volkswagen Jetta từ năm 2014 đến năm 2017 có tỷ lệ tử vong tổng thể là 53 người trên một triệu xe đăng ký. Một điểm số rất kém.

2. Ferrari 458 Italia

Ferrari 458 Italia bị triệu hồi vì lý do an toàn. Ảnh: Motor Authority



Không phải nghi ngờ, Ferrari 458 Italia hẳn là một chiếc xe tuyệt đẹp, có tốc độ cao. Nhưng đáng buồn là chiếc Ferrari này đã phải qua đợt triệu hồi vài nghìn chiếc vì lý do an toàn.

Theo báo cáo, chiếc Ferrari 458 Italia gặp lỗi về thiết kế nên dễ bị bốc cháy. Bên cạnh đó, theo tiêu chuẩn an toàn của Mỹ, để phòng tránh trường hợp trẻ em bị mắc kẹt trong cốp xe, thiết kế của cốp xe phải đảm bảo cho việc dễ dàng mở từ bên trong, tuy nhiên phần lẫy của Ferrari 458 Italia bị kẹt nên không thể thực hiện được thao tác này.

Đôi khi sự sang trọng không phải lúc nào cũng đi kèm chất lượng.

3. Volkswagen GTI (2015-2017)

Volkswagen GTI tiện nghi, thoải mái nhưng chưa đủ tốt. Ảnh: Motor1



Volkswagen GTI là mẫu xe nhỏ, dễ điều khiển, đem lại cảm giác tiện nghi thoải mái trên cả hành trình dài. Chiếc xe là lựa chọn thích hợp cho những gia đình ít người.

Tuy nhiên theo thống kê của IIHS, Volkswagen GTI có tỷ lệ tử vong tổng thể là 11 người trên 1 triệu xe đăng ký. Dù đây không phải là con số quá tệ nhưng ở các mẫu xe an toàn nhất, tỷ lệ tử vong chỉ là 3 người trên 1 triệu xe đăng ký.

4. Mini Cooper 2017

Mini Cooper là mẫu xe được nhiều chị em phụ nữ yêu thích. Ảnh: autobuzz



Mini Cooper là một mẫu xe nhỏ gọn có khả năng vận hành thể thao. Kèm với đó là hệ thống thông tin giải trí phong phú, nội thất hoàn thiện tốt, giúp chiếc xe này vượt lên trên các đối thủ trong phân khúc. Đặc biệt, Mini Cooper rất được lòng các chị em phụ nữ.

Nhưng đây không phải là mẫu xe hoàn hảo. Theo IIHS, phiên bản Mini Cooper đời 2017 có tỷ lệ tử vong tổng thể là 10 người trên 1 triệu xe đăng ký.

Các lái xe đã phàn nàn rằng những phiên bản cũ như Cooper S 2007, 2008 và 2009 có chất lượng tệ nhất nhưng có vẻ như các mẫu xe gần đây cũng gặp phải nhiều vấn đề.

5. Fiat 500 2017

Fiat 500 bị ngừng bán tại thị trường Bắc Mỹ. Ảnh: autotrader



Trong quá khứ, Fiat 500 đã từng đạt xếp hạng an toàn tối đa 5 sao trong các bài kiểm tra va chạm của Euro NCAP vào năm 2007.

Thế nhưng phiên bản Fiat 500 đời 2017 chỉ có thể đạt được 3 sao đánh giá của Euro NCAP và NHTSA. Đặc biệt, các chuyên gia đánh giá khả năng chịu va chạm phía bên cạnh ở Fiat 500 rất kém.

Từ số liệu thống kê do IIHS cung cấp cho thấy tỷ lệ tử vong tổng thể của Fiat 500 là 95 người trên một triệu xe đăng ký. Vì lý do trên, Fiat đã ngừng sản xuất Fiat 500, 500e và 500 Abarth ở thị trường Bắc Mỹ.

6. Volkswagen Golf (2011-2014)

Volkswagen Golf bị triệu hồi để điều tra về độ an toàn. Ảnh: Carsguide



Về ngoại hình, chiếc Volkswagen Golf trông không có gì khác biệt so với các mẫu xe khác. Tuy nhiên theo kết quả thống kê cho thấy, người sử dụng chiếc xe này có tỷ lệ tử vong cao so với phân khúc xe vừa và nhỏ.

Nhà sản xuất ô tô Đức đã phải ban hành lệnh triệu hồi với 679.000 xe được bán ra tại thị trường Mỹ. Tỷ lệ tử vong tổng thể của Volkswagen Golf đời 2011-2014 là 63 người trên một triệu xe đăng ký.

7. Mercedes-Benz C-Class (2011-2014)

Những chiếc Mercedes-Benz C-Class đời 2011-2014 có độ an toàn không cao. Ảnh: Autocar



Trên thị trường xe hơi, thương hiệu Mercedes đồng nghĩa với sự sang trọng và tiện nghi. Những chiếc xe của hãng thường có chất lượng nội thất tốt, được xây dựng trên bộ khung gầm chắc chắn. Thế nhưng đáng ngạc nhiên, chiếc sedan này lại có tỷ lệ tử vong tổng thể là 25 người trên một triệu xe đăng ký ở các đời 2011 đến 2014.

Măn mắn là tỷ lệ này đã giảm mạnh ở các phiên bản mới gần đây.

8. Bentley Continental GT

Bentley Continental GT, xế sang nhưng nhiều lỗi. Ảnh: Bing



Hiếm có chiếc xe nào có thể so sánh với Bentley Continental về độ tiện nghi và đắt đỏ. Thế nhưng thực tế đã chứng minh sang trọng không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với đáng tin cậy và chiếc Continental GT cũng có nhiều sai sót thiết kế. Chẳng hạn như cơ chế cửa sổ điện bị lỗi, hệ thống treo, đèn phanh cũng dễ trục trặc v.v.

Và những lỗi này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận hành an toàn của chiếc xe.

9. Volkswagen CC

Volkswagen CC có thay đổi về thiết kế nhưng thiếu nâng cấp tính năng. Ảnh: motortrend



Với thiết kế ngoại thất mới, chiếc Volkswagen CC trông thể thao và đẹp mắt hơn rất nhiều. Thế nhưng, có vẻ như hãng Volkswagen đã quên cải thiện các tiêu chuẩn kỹ thuật của mẫu xe này.

Dù những chiếc xe nhỏ gọn thường bị đánh giá là thiếu an toàn so với các dòng xe khác. Thế nhưng Volkswagen CC không hề nhỏ, đây là một chiếc sedan hoàn chỉnh.

Đáng lẽ Volkswagen có thể làm tốt hơn rất nhiều.

10. Volkswagen Passat

Volkswagen Passat thiếu nhiều công nghệ an toàn tiên tiến. Ảnh: caranddriver



Volkswagen Passat là một mẫu sedan hạng D có không gian rộng rãi và được trang bị nhiều tính năng tiện nghi. Chiếc Passat đời 2014 cũng được IIHS đánh giá tốt trong thang xếp hạng an toàn nhưng nhiều chuyên gia ô tô lại nghi ngờ kết quả này.

Lý do là chiếc xe này bị thiếu các tính năng an toàn như cảnh báo va chạm hoặc giám sát điểm mù. Và tỷ lệ tử vong tổng thể của Volkswagen Passat cũng ở mức 42 người trên một triệu xe đã đăng ký.

Ngân Vũ (Hotcars)