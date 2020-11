Dưới đây là danh sách 10 chiếc xe cổ điển đẹp nhất thập niên 50 – “kỷ nguyên vàng” của thiết kế xe hơi.

Ford Thunderbird

Mẫu xe 2 cửa được Ford trình làng lần đầu tiên vào năm 1954 tại Triển lãm ô tô Detroit, nhằm cạnh tranh với chiếc Corvette của đối thủ Chevrolet.

Ford Thunderbird được trang bị động cơ V8 công suất 193 mã lực. Chiếc xe này có thể đạt tốc độ 241 km/h, không tồi đối với những năm 1950.

Nó được coi là mẫu xe tiên phong mở đường cho kỷ nguyên xe thể thao của hãng ô tô lớn thứ 2 tại Mỹ. Với thành tích 16.155 chiếc được bán ra chỉ trong năm đầu tiên được ra mắt, Thunderbird đã trở thành mẫu xe huyền thoại mọi thời đại và giúp Ford xác lập vị trí trên thị trường ô tô thế giới.

Mẫu xe Thunderbird đã làm nên thương hiệu của Ford (Ảnh: Hot cars)



Maserati A6GCS/53

Hãng Maserati cho trình làng mẫu xe A6GSC/53 tại triển lẫm ô tô ở Turin vào năm 1954.

Ngay từ khi mới ra mắt, Maserati A6GCS/53 đã nhận được sự yêu thích nhờ vào vẻ ngoài tuyệt đẹp được thiết kế bởi công ty thiết kế xe hơi nổi tiếng Pininfarina.

Bên cạnh đó, chiếc xe này cũng sở hữu động cơ 2 lít khá ấn tượng thời đó, có thể sản sinh 170 mã lực, giúp xe đạt tốc độ tối đa 235 km/h.

A6 là một chiếc xe hoàn hảo khi sở hữu thông số kỹ thuật của một chiếc xe đua. Đồng thời, nó cũng có vẻ ngoài độc đáo khi có thiết kế đậm chất thể thao cá tính, nhưng vẫn mang sự sang trọng vượt thời gian.

Chiếc xe hoàn hảo mọi mặt Maserati A6GCS (Ảnh: Hot cars)



BMW 507

BMW 507 được sản xuất từ năm 1956 đến năm 1959.

Chiếc roadster tuyệt vời này được BMW sản xuất dành cho thị trường Mỹ với mục đích duy nhất là cạnh tranh với chiếc Mercedes-Benz 300SL lúc bấy giờ.

Do đó, 507 được trang bị động cơ V8 dung tích 3,2 lít ấn tượng, sản sinh 150 mã lực. Chiếc xe này có khả năng đạt tốc đô đến 201 km/h.

Về thiết kế, lưới tản nhiệt phân chia xiên vào trong ở phía trước cùng với các đường cong gợi cảm khiến 507 trông như một con cá mập. Thiết kế này được cho là đi trước thời đại và mở đường cho các thế hệ tương lai của BMW sau này.

Thật không may, do đắt hơn nhiều so với Mercedes-Benz 300SL vốn đã thành công, chỉ 252 chiếc BMW 507 được bán ra vào năm 1959.

BMW 507 với thiết kế ấn tượng (Ảnh: Hot cars)



Chevrolet Corvette (C1)

Đây được coi là một trong những mẫu xe thể thao đẹp nhất của Mỹ từng được sản xuất.

Chevrolet Corvette có vẻ ngoài độc đáo với thân xe bằng sợi thủy tinh và được ra mắt lần đầu vào năm 1953 tại triển lãm ô tô New York. Theo đánh giá của khách hàng, chiếc xe này trông quyến rũ nhưng lại cũng thú vị cùng lúc, khá lạ mắt so với những chiếc xe thông thường của hãng Chevrolet thời bấy giờ.

Được trang bị động cơ 6 xi-lanh thẳng tạo ra 150 mã lực, C1 có tốc độ tối đa đạt 173 km/h. Ngày nay, phiên bản Corvette năm 1953 được coi là mẫu xe hiếm nhất từ trước đến nay bởi chỉ có 300 chiếc được Chevrolet chế tạo thời ấy.

Mẫu xe thể thao đẹp nhất của Mỹ, Chevrolet Corvette (Ảnh: Hot cars)



Alfa Romeo Giulietta Spider Veloce

Chiếc xe này là một kiệt tác khác của nhà thiết kế huyền thoại Pininfarina, được gọi là “Người tình của nước Ý”.

Giulietta được chế tạo lần đầu tiên vào năm 1954 nhưng mãi đến năm 1956, Alfa Romeo mới cho ra mắt phiên bản Spider Veloce của mẫu xe này.

Giulietta Spider Veloce là minh chứng cho một trong những sự hợp tác tốt nhất của Alfa Romeo và Pininfarina với thiết kế nổi bật phần vòm phía sau hình củ hành và phần cản xe ôm sát cùng trang trí tối giản nhưng vẫn sang trọng.

Chiếc xe sở hữu động cơ 4 xi-lanh thẳng công suất 90 mã lực và có tốc độ tối đa 181 km/h.

Cho đến nay, Giulietta Spider Veloce đã trở thành huyền thoại của nước Ý và vẫn là một cột mốc quan trọng của ngành công nghiệp xe hơi toàn cầu.

“Người tình của nước Ý” Alfa Romeo Giulietta Spider Veloce (Ảnh: Hot cars)



Porsche 356A Speedster

Đúng như tên gọi, chiếc Porsche này được chế tạo chú trọng vào khả năng tốc độ của xe. Dù chỉ được trang bị động cơ 1,6 lít công suất 60 mã lực, chiếc xe này vẫn có thể đạt tốc độ 160 km/h.

Porsche 356A Speedster rất được yêu thích nhờ vẻ ngoài mang đậm chất cổ điển, thiết kế đơn giản nhưng không kém phần độc đáo.

Sản phẩm của hãng xe Đức đã trở thành một cú hit tuyệt đối vì nó rẻ hơn nhiều so với các đối thủ của mình tại thời điểm đó, với giá chào bán chỉ 2.995 USD khi mới ra mắt. Biểu tượng của Hollywood, James Dean cũng là một tay đua thứ thiệt và đã chọn chiếc xe này để tận hưởng thú vui lái xe.

“Di sản” siêu hiếm Porsche 356A Speedster (Ảnh: Hot cars)



Ferrari 250 GT Berlinetta

Đây là một trong những chiếc xe đắt nhất từng được chế tạo.

Chiếc xe này có biệt danh “Tour de France” nhờ sự thống trị nổi tiếng của nó trong giải đua Tour de France. Nó đã giành chiến thắng trong cuộc đua năm 1956 và những năm sau đó đều nằm trong 3 vị trí cao nhất của giải..

Động cơ V12 của chiếc Ferrari này có thể sản sinh công suất 260 mã lực để xe đạt tốc độ 241 km/h. Vào thời điểm đó, khả năng vận hành linh hoạt của 250 GT Berlinetta đã được chứng minh là vô đối.

Mẫu xe này được coi là một ví dụ độc đáo về sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp và sức mạnh. Trong một cuộc đấu giá vào năm 2015, một chiếc Ferrari 250 GT Berlinetta đời 1956 đã được bán với giá hơn 13 triệu USD.

Mẫu xe 250 GT Berlinetta của Ferrari những năm 50 (Ảnh: Hot cars)



Aston Martin DB4

Martin DB4 là tiền thân của chiếc DB5, mẫu xe nổi tiếng kinh điển song hành cùng James Bond trên màn bạc.

Chiếc xe cổ điển năm 1958 bỏ được trang bị động cơ 6 xi-lanh thẳng dung tích 3,7 lít 266 mã lực, có thể đạt tốc độ tối đa 225 km/h.

Đây là chiếc xe tiên phong đánh dấu sự bắt đầu “triều đại”của những mẫu ô tô có thiết kế thanh lịch, sang trọng nhưng cũng đầy mạnh mẽ, phóng khoáng. Những chiếc xe dành cho quý ông đích thực.

Các chữ cái D và B là viết tắt của David Brown, người đã mua hãng Aston Martin vào năm 1947. Là một cái tên quen thuộc cho đến tận nay, Aston Martin DB4 là thực sự là một kiệt tác trong làng xe hơi trên thế giới.

Chiếc xe dành cho quý ông đích thực Aston Martin DB4 (Ảnh: Hot cars)



Ferrari 250 California Spyder

Vốn đã mang dấu ấn tuyệt vời với chiếc Ferrari 250 GT Berlinetta, hãng siêu xe thể thao của Ý tiếp tục gây ấn tượng mạnh với mẫu xe cổ điển 250 California Spyder giành cho thị trường nước Mỹ.

Tác phẩm đậm chất nghệ thuật này được Ferrari giới thiệu vào năm 1957.

Chiếc Spyder hai chỗ ngồi được trang bị động cơ V12 sản sinh công suất 240 mã lực, đạt tốc độ tối đa 225 km/h.

250 California Spyder có vẻ ngoài thanh lịch hơn so với dòng 250 GT Berlinetta cùng hãng. Thân xe của nó là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế của Pininfarina và được lắp ráp bởi Scaglietti.

Tuy không tốc độ và mạnh mẽ bằng “người anh em” GT Berlinetta, ngày nay, chiếc California Spyder vẫn có thể có giá lên tới 2 triệu USD nhờ thiết kế hoàn mỹ và độ hiếm.

Chiếc xe cổ điển tuyệt đẹp nữa đến từ thương hiệu Ferrari (Ảnh: Hot cars)

Mercedes Benz 300SL

Hãng xe danh tiếng Mercedes đã tạo ra một kiệt tác hoàn hảo cả về mặt kĩ thuật và thiết kế. Đó là chiếc xe Mercedes Benz 300SL.

Chiếc coupé này được ra mắt lần đầu tiên vào năm 1954 tại triển lãm “Motor Sport Show” ở New York. Nó được chế tạo dựa trên đàn anh W194 cùng hãng đã thống trị ở “24 Hours of Le Mans”, giải đua xe đường trường khắc nghiệt và lâu đời nhất hành tinh.

300SL được coi là một trong những chiếc xe nhanh nhất thời đại đó với tốc độ tối đa lên đến 249 km/h, cùng trang bị động cơ dung tích 3 lít công suất 215 mã lực.

Không chỉ được ưa thích về sức mạnh của động cơ, Mercedes Benz 300SL còn được đánh giá cao nhờ vẻ ngoài độc đáo đã trở thành biểu tượng nhờ những cánh cửa hình cánh chim mòng biển.

Mercedes Benz 300SL nổi tiếng về cả động cơ và thiết kế độc đáo (Ảnh: Hot cars)



Thanh Lam (theo Hot cars)