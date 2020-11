Người Ý nổi tiếng trong ngành công nghiệp ô tô với truyền thống tạo ra những chiếc xe sở hữu thiết kế đẹp mắt và động cơ mạnh mẽ, tuy nhiên, dưới đây là 10 mẫu xe ngoại lệ.

Alfa Romeo 166

Những chiếc Alfa Romeo thường được dân chơi xe yêu thích nhờ thiết kế đẹp mắt. Thế nhưng, chiếc 166 không có số phận may mắn như vậy.

Mặc dù được tạo ra nhằm cạnh tranh với Audi và BMW, tuy nhiên, Alfa Romeo 166 lại chỉ được nhớ đến bởi sự mất giá không phanh. Nguyên nhân nằm ở trang bị hệ thống treo siêu mỏng manh và động cơ đánh lửa kép 2 lít của mẫu xe này.

Ngoài ra, thiết kế đèn pha kích thước quá nhỏ ở đầu xe khiến 166 mang một biểu hiện “buồn rầu”. Vẻ bề ngoài này được cho là “hợp hoàn cảnh” bởi chính chiếc Alfa này cũng “tự nhận thức” được độ không đáng tin cậy của mình.

166 được coi là chiếc Alfa Romeo tồi tệ nhất từ trước đến nay.

Mẫu xe Alfa Romeo 166 (Ảnh: Hot cars)

Maserati Biturbo

Chiếc Maserati với trang bị động cơ tăng áp kép Bi-Turbo V6 dung tích 2,5 lít đem lại cho người sử dụng cảm giác lái thú vị khi vừa mua từ đại lý ô tô. Tuy nhiên, chiếc xe trở nên tệ hơn chỉ sau vài tháng vận hành.

Biturbo là nỗi xấu hổ của hãng xe hạng sang nước Ý do chất lượng kém, không được đánh giá cao về độ an toàn. Chiếc xe này được biết đến vì sự cố bốc cháy do bộ chuyển đổi xúc tác bị lỗi. Ngoài ra, các turbo (động cơ tăng áp) chịu nhiệt kém có thể gây hỏng hóc động cơ nghiêm trọng.

Với một chiếc Maserati, ngay cả việc sửa chữa đơn giản nhất cũng sẽ gây tốn kém cho chủ sở hữu vì hầu hết các bộ phận thay thế đều đắt đỏ.

Mẫu xe Maserati Biturbo (Ảnh: Hot cars)



Lamborghini Jalpa

Lamborghini Jalpa được tạo ra như một bản “dupe” của chiếc siêu xe Countach nổi tiếng cùng hãng. Tuy nhiên, nó không đạt được thành công trên thị trường.

Mặc dù mang thương hiệu siêu xe “bò tót” vang danh toàn cầu nhưng chỉ 400 chiếc Jalpa được bán ra do thiết kế xấu.

Chiếc Lamborghini này có thể đạt tốc độ tối đa 240 km/h, thành tích này vẫn kém khá xa so với đàn anh tiền nhiệm Miura và Countach lừng lẫy một thời. Động cơ V8 của Jalpa cũng nổi tiếng là quả bom hẹn giờ cùng với cấu trúc phức tạp khiến việc sửa chữa chiếc xe này thực sự là một “cơn ác mộng”

Mẫu xe Lamborghini Jalpa (Ảnh: Hot cars)

Ferrari Dino 208 GT4

Ferrari là một trong những hãng xe hơi huyền thoại trên thế giới nhờ những chiếc siêu xe hoàn hảo về cả thiết kế và động cơ. Tuy nhiên, mẫu xe 208 được coi là một trong những chiếc Ferrari tệ nhất từng được sản xuất.

Với trang bị động cơ 2 lít sản sinh công suất gần 168 mã lực, chiếc xe này chỉ có thể đạt tốc độ tối đa khá khiêm tốn 218 km/h.

Không chỉ bị đánh giá thấp về tốc độ mà thiết kế của Ferrari Dino 208 GT4 cũng không được yêu thích. Do đó, chỉ có 840 chiếc Ferrari 208 được sản xuất trong 5 năm trước khi mẫu xe này bị khai tử.

Mẫu xe Ferrari Dino 208 GT4 (Ảnh: Hot cars)

Fiat Ritmo

Được chế tạo để cạnh tranh với mẫu xe Volkswagen Golf vào cuối những năm 70 và đầu những năm 80, nhưng Fiat Ritmo hoàn toàn không ghi được dấu ấn trên thị trường xe hơi lúc bấy giờ.

Độ bền và ngoại hình khiến Ritmo không được lòng những người yêu xe. Chiếc xe dễ bị rỉ sét đến nỗi đây là mẫu xe cuối cùng mà Fiat nhập về Mỹ trong hơn hai thập kỷ. Ngoài ra, thiết kế hình hộp khiến chiếc Fiat này trông tù và khá cứng nhắc.

Bởi lẽ đó, Ritmo cho đến nay vẫn còn là lý do khiến Fiat không nhận được độ tín nhiệm cao từ khách hàng, trong khi lượng người hâm mộ của mẫu xe Volkswagen Golf thì ngày càng tăng.

Mẫu xe Fiat Ritmo (Ảnh: Hot cars)



Maserati Quattroporte II

Không ai ngờ rằng, tiền thân của chiếc sedan thể thao hạng sang Quattroporte đẹp đẽ và thanh lịch lại là một sản phẩm khủng khiếp đến nỗi phần lớn mọi người chỉ muốn xóa nó khỏi trí nhớ.

Chiếc Quattroporte II được ra mắt vào năm 1974, khi Maserati còn thuộc sở hữu của Citroën. Được chế tạo dựa trên khung gầm tương tự chiếc Citroën SM, Quattroporte II sở hữu hệ dẫn động cầu trước và hệ thống treo thủy lực. Do đó, nó không được những người theo chủ nghĩa thuần túy Maserati đón nhận.

Mặc dù có trọng lượng khá nặng, nhưng chiếc Quattroporte thế hệ thứ hai này chỉ được trang bị động cơ V6 dung tích 3,0 lít, chỉ có thể sản sinh 200 mã lực và đạt tốc độ tối đa 200 km/h.

Mẫu xe Maserati Quattroporte II (Ảnh: Hot cars)



Alfa Romeo ARNA

Cái tên ARNA là viết tắt của Alfa Romeo Nissan Automobiles vì đây là một sự kết hợp thảm họa giữa hai thương hiệu ô tô Ý và Nhật nổi tiếng.

Được kì vọng sẽ tạo nên sự thành công đột phá, nhưng chiếc xe này đã khiến cả hai hãng xe phải thất vọng. Điều khiến chiếc xe này bị đánh giá thấp về cả chất lượng và ngoại hình là do Alfa Romeo và Nissan không làm đúng sở trường của mình khi chế tạo ARNA.

Trong đó, hãng xe Nissan đảm nhận khâu thiết kế khiến chiếc xe có ngoại hình cứng nhắc và vuông vức, riêng Alfa Romeo lo khâu sản xuất nên chất lượng xe thiếu độ an toàn và không đáng tin cậy.

Mẫu xe Alfa Romeo ARNA (Ảnh: Hot cars)

Lamborghini Espada

Cho đến nay, nhiều người vẫn thắc mắc nhà thiết kế huyền thoại Bertone đã nghĩ gì khi tạo ra chiếc Espada.

Có lẽ mục đích sự ra đời của Lamborghini Espada là hướng tới tương lai và tạo ra một chiếc xe để đời vượt thời gian. Thế nhưng, thiết kế mặt sau quá vô vị khiến Espada trở thành chiếc Lamborghini xấu xí nhất từng được sản xuất.

Lamborghini Espada tệ đến nỗi được ví von như một “chiếc xe tang” nhanh nhất với động cơ V12 dung tích 4.0 lít sản sinh công suất 350 mã lực.

Mẫu xe Lamborghini Espada (Ảnh: Hot cars)

Lancia Beta

Mẫu xe Beta là lý do khiến Lancia ngừng bán xe tại thị trường Anh.

Lý do khiến chiếc xe này không được chào đón vì độ bền kém. Xe được chế tạo chủ yếu bằng những tấm thép mỏng từ thời Liên Xô nên rất dễ bị rỉ sét. Một khi bị ăn mòn, thân xe Beta có thể sẽ bị hủy hoại hoàn toàn theo thời gian.

Do đó, hãng Lancia buộc phải chi rất nhiều tiền để mua lại những chiếc Beta đã được bán ra tại Anh trong một đợt thu hồi lớn trên toàn quốc.

Mẫu xe Lancia Beta (Ảnh: Hot cars)



Fiat Multipla

Fiat Multipla là một trong những chiếc xe xấu nhất thế giới. Xét công tâm, chiếc xe này thực sự không tệ vì nó khá thoải mái cho hành khách ngổi trên xe và có thể là lựa chọn hoàn hảo cho các gia đình lớn. Nhưng, ngoại hình của nó đã làm lu mờ những ưu điểm này.

Bánh xe phình ra kết hợp với những chiếc đèn pha hình con bọ khiến ngoại hình xe trở thành một trong những thiết kế xấu xí nhất của công ty có trụ sở tại Turin.

Đó cũng là lý do Fiat Multipla “đạt quán quân” trong danh sách những chiếc xe xấu nhất của năm 2000 theo đánh giá của Top Gear.

Mẫu xe Fiat Multipla (Ảnh: Hot cars)



Thanh Lam (theo Hot cars)

Bạn có trải nghiệm nào về chiếc xe của mình? Hãy chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!