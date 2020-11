Nhân kỷ niệm 110 năm thành lập, hãng Bugatti đã cho ra mắt sản phẩm siêu độc đáo là chiếc Bugatti Baby II - bản “mini” của chiếc xe đua Type 35 huyền thoại với số lượng giới hạn chỉ 500 chiếc.

Tuy là mẫu xe hoài cổ, được sản xuất mang ý nghĩa sưu tầm là chính, song Bugatti Baby II vẫn được giới chơi xe quan tâm bởi hãng xe nổi tiếng của Ý chỉ sản xuất đúng 500 chiếc với 3 phiên bản nhân kỷ niệm 110 năm thành lập hãng Bugatti.

Theo trang Motor1, Bugatti Baby II được mô phỏng theo thiết kế và bằng khoảng 75% về kích thước so với chiếc xe đua huyền thoại Type 35 – chiếc xe đua thành công nhất trong lịch sử hãng này. Type 35 được giới thiệu vào năm 1924 với động cơ 2.0L với 8 xy-lanh thẳng hàng, đã từng “đánh đông dẹp bắc” tại nhiều giải đua danh giá gần 1 thế kỷ trước.

Ý tưởng về sản xuất một chiếc xe “mini” mô phỏng nhưng nhỏ hơn chiếc xe nguyên bản đã được những người điều hành trong gia đình Bugatti có từ gần 1 thế kỷ trước. Năm 1926, người sáng lập công ty Ettore Bugatti và con trai ông là Jean Bugatti đã quyết định chế tạo một chiếc Type 35 thu nhỏ mang tên Kart cho con trai út của mình là Roland Bugatti nhân dịp sinh nhật lần thứ tư của cậu bé.

Rolland Bugatti - con trai út của Nhà sáng lập hãng xe Bugatti ngồi trên chiếc xe thu nhỏ bên cạnh chiếc Type 35 huyền thoại. (Ảnh Bugatti.com)

Mặc dù dự định ban đầu là sản xuất 1 chiếc xe duy nhất nhưng rất nhiều người đến thăm đã bày tỏ sự hứng thú với phiên bản “mini” này. Đặc biệt sau khi chiếc xe được trưng bày tại trụ sở của hãng xe ở Molsheim, Pháp. Do đó, chiếc Bugatti Baby đã được đưa vào sản xuất để bán ra thị trường với một số lượng hạn chế từ năm 1927.

Phiên bản sản xuất của Bugatii Baby còn được gọi là Type 52 có ngoại hình lớn và “mập mạp” hơn một chút so với chiếc Kart mà Bugatti tạo ra cho bé Roland, bằng khoảng một nửa so với kiểu Type 35. Baby sử dụng một động cơ điện 12V, có có phanh cơ, hệ thống treo lò xo bán elip,... Bugatti đã chế tạo 500 mẫu xe Baby nguyên bản từ năm 1927 đến năm 1936.

Chiếc Bugatti Type 52 sản xuất năm 1930 tại một bảo tàng tại Pháp. (Ảnh: Commons Wikimedia)

Qua nhiều năm, chiếc Type 52 - Baby nguyên bản đã trở thành một món hàng được săn đón đối với những người đam mê Bugatti không chỉ ở Châu Âu mà trên toàn thế giới. Đến ngày nay, vẫn còn khoảng 150 chiếc Bugatti Baby còn tồn tại, chủ yếu ở các bảo tàng gia đình.

Mới đây, để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 110 của công ty, Bugatti đã quyết định sản xuất 500 chiếc "mini Type 35" mang tên Bugatti Baby II. Chiếc xe mới thể hiện diện mạo và tinh thần giống như trên chiếc Type 52 nguyên bản, nhưng đương nhiên sẽ được trang bị nhiều công nghệ và tốc độ nhanh hơn.

Mẫu Bugatti Baby II sản xuất mô phỏng theo mẫu xe đua Type 35 huyền thoại

Chiếc xe mới cũng to hơn so với phiên bản của những năm 1927 và bằng khoảng 75% của nguyên mẫu Type 35. Theo nhà sản xuất, chiếc xe Baby II lớn hơn giúp những người đam mê nó dù cao to cũng có thể dễ dàng ngồi vào điều khiển và đắm chìm trong cảm giác lái của Type 35 huyền thoại.

Khám phá ô tô “mini” Bugatti Baby II sản xuất mô phỏng xe đua Type 35

Bugatti Baby II có ba phiên bản khác nhau gồm: Base, Vitesse và Pur Sang. Trong đó, phiên bản Base giá 36.600 USD, có màu xanh Racing Blue với nội thất bọc da màu đen. Chiếc xe được trang bị những tiện ích tiêu chuẩn với một động cơ điện cho công suất 1,4 KWh. Tốc độ tối đa đạt 30 dặm/giờ (khoảng gần 50 km/h).

Chiếc xe phiên bản Vitesse có giá 53.000 USD được điểm trên thân xe một số sợi carbon giúp chiếc xe nhẹ hơn. Phiên bản này được trang bị động cơ điện cho công suất 2,8 KWh, tăng gấp đôi hiệu suất so với bản Base.

Nhắm đến giới thượng lưu sưu tầm, Baby II phiên bản Pur Sang cao cấp nhất có giá 71.400 USD. Pur Sang có bánh trước được thiết kế mở, có vi sai hạn chế trượt, phanh thủy lực và các chế độ dẫn động tuỳ chọn.

Phần cơ khí giống như ở phiên bản Vitesse, nhưng đối với phiên bản này, Bugatti đã không sử dụng sợi carbon mà chuyển sang vật liệu nhôm thủ công với màu sắc tuỳ chọn. Theo Bugatti, quá trình tạo ra mỗi thân xe mất đến hơn 200 giờ. Các mẫu Vitesse và Pur Sang Baby II có thể đạt tốc độ tối đa lên đến 42 dặm/giờ (khoảng 67 km/h).

Dưới đây là một số hình ảnh của mẫu xe đặc biệt này:

Bugatti Baby II được sản xuất 3 phiên bản với tổng cộng 500 chiếc.

Chiếc xe chạy bằng động cơ điện này có thể đạt tốc độ gần 70 km/h

Bugatti Baby II khơi lại niềm tự hào của hãng xe đua nổi tiếng nước Ý

Mọi chi tiết trên thân xe đều được chế tạo vô cùng tinh tế

Mặt đồng hồ được giữ những đường nét giống như chiếc Type 52 của gần 100 năm trước nhưng bằng vật liệu hiện đại và cao cấp hơn

Một đồng hồ hiển thị pin hiện nằm ở vị trí của đồng hồ đo áp suất nhiên liệu trên Type 35.

Lốp "sơ cua" treo bên sườn đặc trưng trong thiết kế của Bugatti Type 35

Chiếc Baby II được sản xuất đánh dấu chặng đường 110 năm của hãng Bugatti

Hoàng Hiệp (theo Motor1)

