Đây được xem là đợt triệu hồi lớn nhất trong lịch sử 93 năm của hãng xe Thụy Điển khi có tới 2,18 triệu xe trên toàn thế giới cần được thu hồi.

Theo hãng Volvo, nguyên nhân của đợt triệu hồi này là do mối nối ở cáp bằng thép bên trong dây đai an toàn của ghế trước có thể bị mòn, yếu, dẫn đến giảm lực siết của dây đai an toàn và gây nguy hiểm cho người dùng.

Một trong những mẫu xe dính án triệu hồi lần này (Ảnh: Carbuzz)



Những mẫu xe bị ảnh hưởng bởi đợt triệu hồi này bao gồm các dòng XC60, S60, S60L, S60 CC, V60, V70, XC70, S80 và S80L sản xuất trong khoảng thời gian từ năm 2006 đến 2019.

Trong đó, có hơn 400.000 xe tại thị trường Thụy Điển, hơn 300.000 xe tại Mỹ, 245.000 xe tại Trung Quốc, 178.000 xe tại Đức và 169.000 xe tại Anh. Số còn lại nằm ở nhiều thị trường khác trên toàn cầu.

Nguyên nhân là do dây đai của xe không an toàn (Ảnh: Carbuzz)

Volvo cho biết hãng xe thông báo cho chủ xe qua email kể từ tháng này. Hãng sẽ thay thế cáp thép bằng ngàm cố định cho tất cả những dòng xe thuộc đợt triệu hồi lần này.

Bên cạnh đó hãng cũng khẳng định chưa có bất kì trường hợp tai nạn hay chấn thương liên quan tới lỗi này.

Trước đó vào hồi đầu năm nay, hãng xe Volvo cũng đã phải triệu hồi hơn 730.000 xe trên toàn cầu do lỗi hệ thống phanh tự động.

Mai Lý (Theo Carbuzz)

Bạn đã từng chứng kiến những khoảnh khắc va chạm trên đường phố? Hãy chia sẻ video từ camera hành trình và tin bài cộng tác về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải theo quy định của tòa soạn. Xin trân trọng cảm ơn!