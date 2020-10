Bé gái bị kẹt chân vào cửa xe buýt và bị kéo lê một đoạn dài. Tình huống nguy hiểm này xảy ra hôm 24/10.

browser not support iframe.

Clip: Bé gái bị kẹt chân vào cửa xe buýt

Sự cố này xảy ra trên một đoạn đường ở thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, vào ngày 24/10.



Theo hình ảnh từ đoạn video ghi lại diễn biến vụ việc, bé gái cùng mẹ bước xuống xe buýt nhưng không may, chân của em bé bị vướng vào cửa xe.



Tài xế không để ý nên cho xe tiếp tục lăn bánh khiến em bé bị kéo lê một đoạn dài trên đường. May mắn, thời điểm đó, có một phụ nữ qua đường nhìn thấy sự việc nên đã chạy theo bảo tài xế xe buýt dừng lại.



Đứa trẻ sau khi bị xe kéo lê may mắn chỉ bị thương ngoài da. Tuy nhiên, vụ tai nạn khiến cả người mẹ và con gái đều rất sợ hãi.



Đoạn video trên sau khi được chia sẻ trên mạng đã thu hút nhiều sự quan tâm của mọi người. Nhiều ý kiến cho rằng do tài xế xe buýt tắc trách, bất cẩn nên mới xảy ra sự cố đáng tiếc như vậy.



Phương Linh(Theo Newsflare)



Trân trọng mời bạn đọc cộng tác, gửi tin bài, video từ camera hành trình về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!