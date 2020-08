Sau va chạm khá mạnh với xe ô tô, cô gái điều khiển xe máy văng ra khỏi xe, lăn vài vòng và lọt xuống cống ngay bên đường.

browser not support iframe.

Clip: Va chạm với ô tô, cô gái đi xe máy rơi xuống cống



Vụ tai nạn hi hữu này xảy ra hôm 5/8, trên một ngã tư ở Paragominas, bang Pará, Brazil. Vụ việc được camera giám sát trên đường ghi lại.



Đoạn video ghi lại diễn biến vụ tai nạn cho thấy, chiếc xe ô tô màu đỏ đang rẽ trái tại ngã tư thì chiếc xe máy tay ga lao đến. Hậu quả, xe máy bị ô tô tông mạnh. Cú đâm khiến cô gái trên xe máy văng ra khỏi xe, lăn vài vòng dưới đất rồi lọt trúng miệng cống không có nắp bên góc đường.



Ngay sau khi xảy ra vụ va chạm, một số người đi đường đã hợp sức nâng chiếc nắp cống to và nặng lên, kéo được cô gái ra khỏi miệng cống.



Vụ tai nạn khiến cô gái 27 tuổi bị chấn thương cột sống và phải phẫu thuật.



Phương Linh(Theo Carscoops)



Bạn có góc nhìn nào về tình huống va chạm trên? Hãy gửi bình luận dưới bài viết này, gửi tin bài cộng tác và video từ camera hành trình về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!

McLaren 570S mất lái tông vào Volkswagen Golf vỡ nát Do chạy nhanh, mất kiểm soát, siêu xe McLaren 570S màu hồng trị giá hơn 4,5 tỷ đồng đã tông vào một chiếc Volkswagen Golf và hư hỏng nặng phần đầu.