Chiếc Ferrari 488 Pista Spider tuyệt đẹp bị phá hủy hoàn toàn sau khi mất lái, lao thẳng vào vách núi và lật ngửa giữa con đường đèo khá ngoằn ngoèo.

Sự việc xảy ra tại The Tail of the Dragon - một con đường quanh co nổi tiếng nối Tennessee và North Carolina (Mỹ). Chiếc siêu xe Ferrari 488 Pista Spider màu đỏ có bánh xe vàng trông vô cùng bóng bẩy trong những bức ảnh chụp trước vụ tai nạn.

Chiếc siêu xe có thể đang tham gia cuộc thưởng ngoạn dãy núi Blue Ridge, cùng với những siêu xe khác. Minh chứng là một chiếc Porsche 918 Spyder cũng xuất hiện trong một vài khung hình.

Đâm vào vách núi, Ferrari ngửa bụng bên đường.

Theo báo cáo của The Drive, các nhân chứng cho biết chiếc Ferrari chạy với tốc độ cao và mất lái ở đoạn đường Gravity Cavity MM3. Cản trước của chiếc siêu xe đã va vào đá sỏi dẫn đến lật xe.

Mui xe đã khép lại và không bật ra trong vụ tai nạn, các các thanh cuộn phía sau ghế đã bảo vệ an toàn cho người lái xe, giúp anh ta bò ra khỏi xe chỉ với một vết xước nhẹ trên cánh tay.

Nóc xe dường như đã bị bẹp rúm.

Chiếc Ferrari đang đi theo hướng Nam nhưng ở một góc cua đã gặp tai nạn và dừng lại khi mui xe tiếp xúc hoàn toàn với mặt đường. Rất may, khi chiếc Ferrari lật ngược giữa đường, không có bất kỳ phương tiện giao thông nào vô tình va chạm gây ra tai nạn liên hoàn.

Bên cạnh tấm cản bị vỡ, kính chắn gió và trụ A của chiếc xe bị phá hủy hoàn toàn, gầm xe cũng bị vỡ nhiều mảnh và các vết xước chằng chịt xuất hiện trên ngưỡng cửa bên và đầu thân xe.

Mặc dù chiếc Pista có thể đã bị xóa sổ, nhưng một số bộ phận còn lại - trong đó có động cơ V8 3,9 lít tăng áp kép đặt giữa - vẫn còn rất đáng giá trong một cuộc đấu giá sau này.

Quân Hiếu (theo Carscoops)

