Cô gái 21 tuổi uống rượu say và đã lái chiếc Mitsubishi lên cầu vượt dành cho người đi bộ. Hậu quả là chiếc xe ô tô bị mắc kẹt ở lối xuống của cầu vượt.

Vụ việc hi hữu này diễn ra vào ngày 26/4, trên cầu vượt bộ qua ga xe lửa Kananook ở thành phố Melbourne, bang Victoria, Australia.



Theo cơ quan điều tra, cô gái 21 tuổi đã điều khiển chiếc xe ô tô hiệu Mitsubishi đi lên cây cầu nhỏ dành cho người đi bộ qua ga Kananook. Thậm chí, cô gái trẻ này còn đỗ xe trên cầu một lúc.

Chiếc xe ô tô lên cầu vượt đi bộ và bị mắc kẹt.

Chiếc Mitsubishi này đi lên cầu khá dễ dàng. Tuy nhiên, khi đã xuống đến mặt đất, chiếc ô tô lại bị mắc kẹt ở đoạn cuối của chiếc cầu, do lối xuống là các bậc thang và góc rẽ ra đường khá hẹp.



Sau đó, đội cứu hộ phải cắt bỏ các thanh kim loại để giải thoát chiếc xe ô tô khỏi cây cầu.



Cảnh sát cho biết, nồng độ cồn trong hơi thở của nữ tài xế gấp 3 lần mức cho phép. Người phụ nữ này phải đối mặt với tội danh điều khiển xe trong tình trạng say rượu và lái xe bất cẩn.



Phương Linh (Theo The Guardian)