Chiếc xe ô tô mất lái, lộn nhiều vòng trên đường. Rất may, do tài xế thắt dây an toàn nên chỉ bị thương nhẹ.

Clip: Ô tô mất lái, lộn nhiều vòng

Sự việc này xảy ra vào ngày 22 tháng 12, trên một con đường tại làng Guddehosuru, ở bang Karnataka, Ấn Độ.

Đoạn video ghi lại nội dụng vụ việc cho thấy, chiếc xe ô tô màu trắng cố vượt lên một chiếc xe ô tô khác. Tuy nhiên, trong quá trình vượt, chiếc xe ô tô màu trắng bị mất lái, lộn nhiều vòng rồi đâm vào một cửa hàng gốm sứ.



Sau khi tai nạn xảy ra, một số người đã nhanh chóng đến giúp đỡ tài xế chiếc xe ô tô. Rất may, do có thắt dây an toàn nên tài xế này chỉ bị thương nhẹ.



Phương Linh(Theo Newsflare)



