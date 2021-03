Rơi vào điểm mù của xe kích thước lớn là nguyên nhân của không ít vụ tai nạn thương tâm, nhưng nhiều tài xế lái xe nhỏ vẫn khá chủ quan khi lái cạnh những chiếc xe lớn. Với các xe cỡ lớn, như xe tải, xe container, xe đầu kéo..., hệ thống gương chiếu hậu không thể hỗ trợ người lái quan sát được toàn bộ tình trạng giao thông xung quanh chiếc xe. Một vài vị trí phía đầu xe, hai bên hông mà không lái xe không thể quan sát được gọi là điểm mù. Khi các phương tiện khác di chuyển rơi vào điểm mù, nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao. Do đó, người đi xe nhỏ hơn, như xe ô tô con, xe máy, xe đạp cần tuyệt đối tránh đi vào điểm mù của xe cỡ lớn. Trong trường hợp vô tình rơi vào điểm mũ, hãy tìm cách báo hiệu cho tài xế xe cỡ lớn biết (bằng còi, đèn...). Khi muốn vượt xe lớn, bạn cần đảm bảo rằng tầm quan sát không bị hạn chế, lái xe vượt lên trên theo đúng làn của mình. Nhìn qua gương chiếu hậu, tài xế cần đánh giá xe đã có đủ khoảng cách an toàn với xe lớn thì mới đánh lái, chuyển làn. Khi có đủ điều kiện an toàn, hãy cho xe vượt một cách dứt khoát.