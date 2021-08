Tên trộm chiếc xe sang Mercedes chở 3 đứa trẻ ngồi phía sau rồi phóng vút đi hất ông bố ngã xuống đường.

Sự việc nói trên xảy ra ở Bolton, Greater Manchester, Anh. Zahid Nazir, 37 tuổi, trở về nhà sau khi đi dự một đám cưới vào buổi tối.

Nazir vừa bước ra khỏi chiếc xe Mercedes trong ít giây để nói chuyện với vợ thì bất ngờ một người đàn ông lẻn vào ghế lái rồi phóng xe đi. Trong khi đó, cả 3 đứa con của anh vẫn đang ngồi trong xe ở ghế sau. Các con của anh gồm Khadlijah, 8 tuổi, Muhammad Ahad, 7 tuổi và Ayesha 10 tháng tuổi.

Xem video:

browser not support iframe.

Đoạn video từ camera giám sát gây sốc sau đó cho thấy, Nazir phát hiện, hoảng loạn chạy đuổi theo nhưng mất thăng bằng và ngã nhào xuống đường.

Nazir sau đó đã lên xe của vợ đuổi theo tên trộm nhưng không bắt kịp. May mắn anh đã gặp một sĩ quan cảnh sát và nhờ trợ giúp.

Sau khi vào xe cảnh sát, anh nhận ra điện thoại của con vẫn còn trong chiếc Mercedes bị đánh cắp nên anh đã sử dụng ứng dụng Find My iPhone để định vị chiếc xe và các con của mình. Hai mươi phút sau, Nazir nghe tin cảnh sát thông báo trên điện đàm rằng đã tìm thấy những đứa trẻ cùng chiếc xe bị lật. May mắn những đứa trẻ đều an toàn, không bị thương tích.

Nazir và ba đứa con của mình.

“Tôi không thể tin được khi tôi quay lại và thấy chiếc xe của mình đang phóng đi, tôi hoàn toàn bị sốc", Nazir nói.

Hoàng Anh (theo Dailymail)

