Chiếc xe tải chạy với vận tốc cao, đánh lái nhanh, va vào chiếc xe đạp điện do một phụ nữ điều khiển. Bánh xe tải đã cán lên xe đạp điện. Rất may, người phụ nữ đi xe đạp điện thoát chết trong gang tấc.

Clip: Xe đạp điện bị xe tải cán qua

Vụ việc này xảy ra trên một con đường ở thành phố Ninh Ba, thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, vào ngày 22 tháng 3 vừa qua. Sự việc được camera giám sát trên đường ghi lại.



Đoạn video cho thấy, chiếc xe tải đâm vào chiếc xe đạp điện. Bánh xe tải đã cán qua chiếc xe đạp điện khi xe tải rẽ vào một góc đường. Sau khi bị xe tải cán lên, chiếc xe đạp điện đã phát nổ.



May mắn là người đi xe đạp điện đã nhảy ra khỏi chiếc xe đạp điện ngay sau khi nó bị đổ xuống đất. Vì vậy mà người này đã may mắn thoát chết trong gang tấc. Người đi xe đạp điện chỉ bị thương nhẹ.



Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do tài xế xe tải đã đánh lái quá nhanh gây va chạm với xe đạp điện. Còn người phụ nữ đi xe đạp điện cũng không quan sát kỹ khi rẽ sang đường nên xảy ra tai nạn.



Phương Linh (Theo Newsflare)