Chiếc xe máy phóng với tốc độ cao, đâm thẳng vào lan can cầu. Cú đâm khiến tài xế ngã nhào văng ra khỏi đường cao tốc, rơi xuống cầu, may mắn sống sót.

browser not support iframe.

Clip: Xe máy đâm lan can, tài xế rơi xuống cầu



Vụ tai nạn giao thông kinh hoàng này xảy ra tại một đoạn đường cao tốc ở thành phố Montreal, thuộc bang Quebec, Canada, vào ngày 29/4 vừa qua. Sự việc được camera hành trình của một chiếc xe tải ghi lại.



Hình ảnh từ đoạn video cho thấy, chiếc xe máy màu vàng phóng với tốc độ cao, đâm thẳng vào lan can cầu. Cú đâm khiến tài xế ngã nhào văng ra khỏi đường cao tốc, rơi xuống cầu. Điều đáng nói, tài xế này không đội mũ bảo hiểm khi lái xe.



Vụ tai nạn khiến tài xế xe máy bị thương nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Người này đã được chuyển đến bệnh viện để điều trị.



Nguyên nhân vụ tai nạn được cho là do tài xế xe máy phóng nhanh, mất lái, dẫn tới xe máy bị đâm vào lan can cầu.



Phương Linh(Theo Liveleak)