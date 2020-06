Đi vào điểm mù xe tải, chiếc xe máy tay ga bị xe tải đột ngột chuyển làn va vào, đổ ra đường. Hai mẹ con ngồi trên xe máy ngã ra đường, suýt bị bánh xe tải cán qua.

Clip: Xe máy đi vào điểm mù xe tải bị va đổ



Khoảnh khắc kinh hoàng này diễn ra trên một đoạn đường ở thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc hôm 1/6 vừa qua. Vụ việc được camera giám sát ghi lại.



Hình ảnh từ đoạn video cho thấy, người mẹ lái xe máy tay ga chở theo đứa con đang đi sát lề đường bên phải thì bất ngờ, bị chiếc xe tải đi cùng chiều phía sau đột ngột chuyển làn đường va vào. Cú va chạm tưởng rất nhẹ nhưng đủ mạnh khiến hai mẹ con đi xe máy mất lái, ngã nhào xuống sát bánh xe lăn qua.



May mắn là người mẹ và cô con gái chỉ bị trầy xước. Họ đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra.



Nguyên nhân vụ tai nạn được cho là do tài xế xe tải đã đi nhanh, đột ngột chuyển làn đường để tránh xe đối diện nhưng không chú ý quan sát kỹ nên va vào xe máy. Trong khi đó, chiếc xe máy rơi đúng vào điểm mù của xe tải.



Vụ việc này một lần nữa nhắc nhở các tài xế ô tô, xe máy khi đi trên làn đường hỗn hợp, không nên đi gần xe tải và tuyệt đối tránh rơi vào điểm mù của xe tải. Trong trường hợp không tránh kịp, các tài xế hãy tìm cách báo hiệu cho tài xế xe tải biết để tránh (bằng còi, đèn...).



Phương Linh(Theo Newsflare)



